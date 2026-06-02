El concurso para la reforma del Sant Jordi Club ya tiene ganador

El concurso convocado el pasado mes de julio por el Ayuntamiento de Barcelona para llevar a cabo la reforma del Sant Jordi Club, el pabellón anexo al Palau Sant Jordi dedicado a acoger conciertos y espectáculos, ya tiene ganador: se trata de la UTE formada por el estudio de arquitectura parisino Bruther Architectes, dirigido desde 2007 por Stéphanie Bru y Alexandre Theriot, y el despacho barcelonés Jorge Vidal Studio, fundado en 2015, que recibirán por la adjudicación 2.833.130 euros (IVA incluido), según la información publicada en la Plataforma de Contratación de la Generalitat de Catalunya.

Con el proyecto de ampliación, el Sant Jordi Club pasará de su aforo actual de 4.500 personas a una cifra cercana a las 9.000 (aunque se podrá adaptar para aforos más reducidos, de 4.000 o 6.500 personas) y, de paso, resolverá los déficits de insonorización que impedían que pudieran celebrarse conciertos simultáneos en este espacio y en el Palau Sant Jordi. La previsión inicial era que las obras, que incluirán el derribo del equipamiento ahora existente, dieran comienzo a mediados del próximo año y concluyeran en 2029, coincidiendo con la celebración del centenario de la Exposición Internacional y en el marco de una ambiciosa transformación urbanística de la montaña de Montjuïc, aunque, en la resolución del concurso, el órgano de contratación de Barcelona Serveis Municipals SA (la empresa pública que gestiona la Anella Olímpica) hace constar que el plazo de ejecución total es de 50 meses.

17 candidaturas

Al concurso se presentaron 17 ofertas en las que participaban hasta 26 estudios de arquitectura, con una importante presencia internacional. El pasado mes de enero, un jurado de 10 miembros formado por arquitectos y altos cargos de BSM eligió los cinco proyectos finalistas a partir de criterios como la integración del proyecto en el entorno, la eficiencia energética y los premios obtenidos por los candidatos. En esa primera criba, la propuesta presentada por Bruther y Jorge Vidal Studio quedó en tercera posición (con 91,5 puntos sobre 100). La cinco licitadoras finalistas, que recibirán 20.000 euros cada una, tuvieron dos meses para presentar una completa memoria de cada uno de los proyectos acompañada de documentación gráfica, y de la evaluación final del jurado ha resultado la elección de la candidatura ganadora.

Entre los muchos proyectos desarrollados por el estudio parisino Bruther destaca el Centro Cultural y Deportivo de Saint-Blaise, en uno de los barrios más densos no solo de París sino de toda Europa, que ha obtenido varios galardones internacionales y fue finalista del Premio de la UE Mies Van Der Rohe. El estudio de Jorge Vidal, por su parte, es responsable, entre otros proyectos, del nuevo espacio de exposiciones de la Galería Mayoral inaugurado en 2024, del jardín interior de Ca L’Aranyó y del Edificio Collage – Centre Cultural Teresa Pàmies.

La remodelación del Sant Jordi Club, espacio que en los últimos años ha ganado protagonismo como sede de conciertos de música urbana, permitirá consolidar su papel como escenario idóneo de las giras de esa clase media de artistas a los que la sala Razzmatazz se les queda pequeña pero que aún no pueden aspirar a llenar el Palau Sant Jordi.