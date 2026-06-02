Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años: 5 películas de leyenda del último clásico vivo

Kyle Eastwood, contrabajista de jazz, compositor de bandas sonoras y el tercero de los ocho hijos de Clint Eastwood, ha confirmado lo que parecía inevitable: su padre ya no volverá a dirigir y, al parecer, tampoco a interpretar ninguna película. Nacido el 31 de mayo de 1930, cumplió 96 el pasado domingo. ‘Jurado Nº 2’, su último filme, es de 2024: un relato justo y conciso de juicios cuya maestría no evidenciaba para nada los signos de cansancio que si se habían detectado en títulos anteriores como ‘Mula’ (2018) y ‘Cry macho’ (2021), ambos también protagonizados por él. Quizá la solución estaba en dedicar todos los esfuerzos en dirigir y no en actuar, pero el cineasta ha dicho basta y se retira cuando, precisamente, había sorteado los nubarrones de decadencia creativa que podían cernirse sobre él.

No lo tuvo fácil hasta ser considerado uno de los últimos clásicos en activo. Cuestiones ideológicas y manifestaciones políticas invalidaron durante demasiado tiempo sus logros tras la cámara. Fue en Francia donde empezó la reivindicación. El futuro director Olivier Assayas escribió una elogiosa crítica de ‘El aventurero de medianoche’ (1982), el filme de Eastwood sobre un cantante de country tuberculoso durante la Gran Depresión. Después empezó a ser un asiduo del festival de Cannes. Detrás quedaban años de formación en la serie B y la televisión, el éxito europeo con la trilogía de Sergio Leone, la formación de su productora (Malpaso), alcanzar el número uno del ‘star system’ hollywoodiense, el fenómeno Harry Callahan (alguien que repara las taras del sistema, no un fascista, según Eastwood), el debut en la dirección en 1971 y una extensa filmografía entre wésterns, policíacos, melodramas e incluso comedia y aventura espacial. Para los que lo vieron solo como un cineasta de acción, ahí están ‘Los puentes de Madison’, ‘Medianoche en el jardín del bien y del mal’, ‘Million dollar baby’ o ‘Gran Torino’, plasmación de un autor total que se retira cuatro años antes de llegar a los 100.

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De su nutrida obra como director entre 1971 y 2024 –40 largometrajes, en 24 de ellos también como actor– destacamos cinco títulos relevantes por lo que significaron en la aceptación de su estilo, su consideración de cineasta clásico y la diversidad de sus temas y miradas.

'El jinete pálido' (1985) Reconversión de ‘Raíces profundas’ con un cambio importante: el pistolero que encarna Eastwood, y que ayuda a unos mineros a enfrentarse con el cacique de la región, ejerce una fascinación especial no en un niño, como en el original, sino en una adolescente, lo que le otorga al relato infinitos matices. Empieza con una imagen poderosa, la de la plegaria atendida por parte de la niña: reza para que alguien venga en ayuda de los suyos y en la lejanía aparece la silueta a caballo del hombre sin nombre.

Clint Eastwood en 'El jinete pálido'. / ARCHIVO

‘Bird’ (1988) Aficionado al jazz, creador de un sello discográfico, pianista y compositor de músicas de sus películas, Eastwood siempre ha dicho que las dos grandes aportaciones culturales estadounidenses son el wéstern y el jazz. De lo primero ha ido sobrado. Entre lo segundo destaca este hermoso retrato de Charlie Parker, el gran revolucionario del ‘be bop’ que sucumbió a los estragos de la heroína. Eastwood explica su vida, filma su música y no impone ningún criterio moralista, aceptando al personaje como fue.

Forest Whitaker y Diane Venora en 'Bird'. / EPC

‘Sin perdón’ (1992) El último de los cuatro wésterns de Eastwood es un estudio de la violencia institucionalizada y de uno de los temas clásicos del género: pese a colgar las armas, quien ha ejercido la violencia siempre vuelve a ella. Es lo que les pasa a los maduros personajes a los que dan vida Eastwood y Morgan Freeman, contratados para vengar a una prostituta. El villano es un sheriff sádico (Gene Hackman) y el filme coincidió con el caso de Rodney King, el joven afroamericano apalizado por unos agentes de policía.

Clint Eastwood en 'Sin perdón'. / EPC

'Mystic River' (2003) Ejemplar adaptación de la novela homónima de Dennis Lehane ambientada en el Boston de la violencia y los abusos sexuales. Un niño es secuestrado y violado. Años después, el relato diagrama en que se han convertido tanto él como los amigos que presenciaron impotentes el secuestro, uno convertido en policía y otro en cacique criminal que, además, acaba de perder violentamente a su hija. Excelentes interpretaciones de Tim Robbins, Kevin Bacon y Sean Penn en el filme quizá más redondo de su director.

Kevin Bacon y Sean Penn en 'Mystic River'. / EPC

'Million dollar baby' (2004) Otro ejemplo para desmontar las teorías inocuas sobre el reaccionarismo del cineasta. Este drama poderoso con fondo pugilístico no gustó a los enemigos de la eutanasia. Eastwood es el encallecido, hosco y taciturno propietario de un gimnasio que busca una imposible redención a sus pecados. Hilary Swank es la más prometedora de sus alumnas, una chica hecha a sí misma, pero un golpe desgraciado en el cuadrilátero la deja en estado tetrapléjico. El plano final es de una belleza y tristeza sin parangón.