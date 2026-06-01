Películas
Vuelve la Fiesta del Cine: entradas a 3,5 euros en 336 salas de España
La Fiesta del Cine se celebrará del 8 al 11 de junio
Dúnia Drudis Picazos
Vuelve a las salas la Fiesta del Cine, un evento ya periódico en el que la gran pantalla toma precios asequibles para todos los bolsillos. Durante cuatro días, del 8 al 11 de junio, los cines adscritos a la iniciativa ofrecerán las entradas a 3,5€.
A diferencia de otras ediciones, en esta ocasión, los espectadores que quieran asistir a las salas no deberán registrarse con anterioridad. Por lo tanto, bastará con comprar la entrada en taquilla o adquirirla por internet para disfrutar del precio reducido.
Sin embargo, la promoción no se puede combinar con otros descuentos como el Carné Joven o las tarifas adaptadas para la tercera edad. Pero aquellos que cumplan 18 años en 2026 sí que se podrá usar el Bono Cultura Joven para pagar el importe.
¿Qué películas se podrán ver?
Estarán disponibles todos aquellos filmes que se encuentren en las carteleras de los cines adheridos. Aunque algunos formatos pueden estar tener tarifas especiales o suplementos, como es el caso de los largometrajes en 3D, 4DX, salas VIP u óperas. Estos eventos quedarán sujetos a las condiciones de los cines.
Los tickets se podrán comprar a partir del miércoles 3 de junio en las webs y taquillas de los cines participantes de la iniciativa. Así, la fiesta del cine contará con hasta 336 salas disponibles por toda España. En la ciudad de Barcelona los cines adscritos serán los siguientes:
- Verdi
- Verdi Park
- Renoir Floridablanca
- Mooby Arenas Barcelona
- Mooby Aribau
- Mooby Balmes
- Mooby Bosque
- Mooby Glòries
- Mooby Gran Sarrià
- Cinesa Diagonal
- Cinesa Diagonal Mar · ISENSE · IMAX
- Cinesa Som Multiespai
- Cine Yelmo Westfield la Maquinista
- Cinemes Girona
- Cinema Maldà
- Cinemes Texas
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