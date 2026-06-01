Vicenç Lozano: "La seguridad del papa León XIV está supervisada por agentes de la CIA y del FBI que trabajan ahora como funcionarios del Vaticano"

El periodista Vicenç Lozano conoce como nadie qué se cuece dentro del Vaticano. Esto le ha llevado a escribir, en los últimos años, unos cuantos libros: 'Intrigas y poder en el Vaticano' (2021), 'Vaticangate' (2023) y ahora 'León XIV, sombras bajo la cúpula' (Pòrtic), "el primer libro que saca a la luz los entresijos reales del cónclave" que llevó al cardenal Robert Francis Prevost a ser elegido jefe de la Iglesia católica como León XIV. Vicenç Lozano visitó, la semana pasada, la biblioteca de Figueres para conversar con el también periodista y concejal del Ayuntamiento de Figueres, Josep Maria Bernils, quien lo presentó como "un autor muy bien informado, un periodista de raza".

Durante el acto, esto quedó muy patente, ya que Lozano regaló unas cuantas perlas a los asistentes, entre ellas lo frágil que es la seguridad en el Vaticano que, según él, "está comprometida a todos los niveles". Así, el periodista destapó que "la seguridad del papa León XIV está supervisada ahora por agentes de la CIA y del FBI que trabajan como funcionarios del Vaticano" y no por la Gendarmería Vaticana, la Guardia Suiza y la Santa Alianza, como sería lo más habitual. Estos agentes, dijo, son "la su guardia personal" y las personas que también lo protegerán cuando viaje a España, del 6 al 12 de junio. "In estos momentos, el papa León XIV está rodeado, sobre todo, de peruanos que conoce, entre ellos su secretario, que es muy joven, y muchas mujeres que habían trabajado con él en Chiclayo y en las que confía; muchos jóvenes y una parte de laicos y religiosos estadounidenses que le apoyan", añadió.

Durante la presentación, Vicenç Lozano comentó que el nuevo libro que acaba de publicar lo ha planteado como si fuera "un thriller o una novela de espías con el que el lector va descubriendo los hechos a medida que va leyendo, como yo mismo lo hice". En este caso, el autor desgrana cómo funcionó el cónclave y todo aquello que se ha ocultado, así como qué llevó a un cardenal estadounidense, "un hombre que engloba a la Iglesia Universal, global", a ser elegido jefe supremo de la Iglesia Católica. "Es cierto que se pactaron muchas cosas antes, pero durante el cónclave hubo una guerra soterrada brutal como no he visto nunca porque las presiones no venían solo de dentro del Vaticano sino también del mundo de la política", reconoció el periodista.

"León XIV es un papa mucho más tranquilo y calmado que Francisco, a pesar de que él ha criticado de una manera durísima el asalto de Rusia a Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, el asalto a la soberanía de Venezuela, los grandes bombardeos en Irán que han transformado todo el Próximo Oriente, pero no había hablado nunca directamente de los auténticos responsables de estas violaciones brutales de los derechos humanos y crímenes de guerra porque no lo quería convertir en una guerra de taberna", comentó Lozano, quien lo describió como "un maestro de ajedrez que sabe establecer puentes de diálogo, un personaje absolutamente necesario en este siglo XXI en el que, a causa de Donald Trump, hemos perdido la humanidad, el hábito de escuchar, de dialogar". A su parecer, este papa "tiene la clave para establecer nuevamente la cordura en el mundo, que vuelva la diplomacia a actuar y los organismos internacionales que nos han salvado de una Tercera Guerra Mundial hasta ahora; él tiene una voz propia, personal y será un líder ético y moral de este siglo como lo fue Francisco".

Vicenç Lozano no ocultó que este nuevo libro le ha costado "sangre, sudor y lágrimas" y que es fruto "de haber picado mucha piedra". Entre las muchas cosas que compartió durante la presentación en Figueres destaca que cuando el Papa Francisco murió, a los cuatro días, él recibió varias llamadas desde el Vaticano. Una de estas misteriosas comunicaciones fue la de un personaje al que Lozano llama, en el libro, Il Docttore, y que no es otro que un importante "asesor de cardenales reformistas". Este conocimiento le permitió organizar un encuentro insólito entre este hombre y otro importante asesor, en este caso de cardenales conservadores, a quien llama Monsenyor C. "Reunirlos en una taberna en el Trastevere fue una auténtica proeza y allí saltaron chispas y llegaron a las manos", recuerda. Sorprendentemente, a la vuelta de dos reuniones más terminaron yéndose del brazo.

Poner la justicia social en el centro

Finalmente, Vicenç Lozano invitó a los presentes a leer la primera encíclica que ha escrito el papa León XIV, "un trabajo magnífico" que ha dedicado a la inteligencia artificial tras asesorarse con los mejores expertos del mundo. "El papa es consciente de que estas nuevas tecnologías están en manos de muy poca gente, unos magnates que ya controlan las redes sociales con las que se informa la juventud; unas redes sociales que no son ejemplares sino manipuladoras de muchas conciencias y crean una sociedad extremadamente conservadora y regresiva en lo que respecta a las libertades, derechos y democracia". Según el periodista, el papa León XIV "aboga por el retorno a la realidad y por poner la justicia social, a los pobres, a los inmigrantes, a los refugiados, en el centro de la actuación de la Iglesia". Es, según Lozano, "el texto más progresista que ha hecho nunca un papa en la época contemporánea".