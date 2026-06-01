La Vecina Rubia revela la portada de su nueva novela: "Sentiréis que no habéis leído nada igual"

La escritora La Vecina Rubia ha desvelado este lunes en la Feria del Libro de Madrid la portada de su nueva novela 'El hombre ideal' (Ediciones Cúpula). Un 'thriller' psicológico del que se editarán en octubre más de 100.000 ejemplares, según ha avanzado la responsable de Ediciones Cúpula, Lidia Díaz, y que llegará a librerías el próximo 14 de octubre.

"Con esta novela sentiréis que no habéis leído nada igual" ha dicho la escritora a sus seguidores, que han hecho cola en el pabellón de Caixabank de la Feria del Libro para ver el vídeo grabado donde La Vecina Rubia, sentada en un sofá y con el rostro pixelado para conservar su anonimato, avanzaba la portada de su próxima novela ya en preventa. Un detalle que, quizá para quienes no sigan a la autora pase desapercibido, pero para quienes sí saben de ella sabrán apreciar que ha sido un acercamiento inusual, ya que siempre intenta evitar mostrarse en público.

En la portada, que se ha revelado en una instalación lumínica creada para la ocasión por Repsol, patrocinador de la Feria del Libro, se puede apreciar a un hombre de espaldas abrazado por las manos de una mujer que podrían ser las de la propia autora, en unos tonos grisáceos que desvelarían algunas pistas de la novedad de la misteriosa autora que se esconde bajo el pseudónimo. La cubierta lleva en rojo el título y dos subtítulos: "No hay que confiar en nadie. Ni siquiera en una misma".

Anuncio de la portada de la nueva novela de La Vecina Rubia, 'El hombre ideal', en la Feria del Libro de Madrid / rectimepro

"Ojalá encontréis en ella esa sensación que todos buscamos cuando abrimos un libro: la de no poder para de leer, la de seguir pensando en sus personajes incluso después de cerrar la última página. Porque creo que allí reside el verdadero valor de una buena historia, en permanecer con nosotros mucho después de su final. Y estoy segura que con esta novela sentiréis que no habéis leído nada igual", ha explicado la autora.

Por otro lado, para Díaz, "esta es una novela muy esperada, muy especial y con todos los elementos de La Vecina Rubia", pero también ha recordado que llega en un nuevo registro que "va a sorprender tanto a quienes la leen desde hace años como a quienes se acerquen a ella por primera vez". Así pues, con la presentación arranca la cuenta atrás para la publicación de la novela que para sus editores será "otro gran fenómeno literario".

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La Vecina Rubia cuenta en con varias novelas publicadas, la última de ellas es 'Mi querida Lucía', que ya avanzaba ese toque misterioso y que se convertirá en serie próximamente en un proyecto con Atresmedia.