Taylor Swift confirma su participación en 'Toy Story 5' con una canción original

Taylor Swift se une al universo Pixar con el estreno de una canción para la nueva película de 'Toy Story'. La superestrella ha anunciado este lunes a través de sus redes sociales que lanzará la canción 'I Knew It, I Knew You' por el estreno de la quinta entrega de la cinta de animación de Pixar, que llegará a los cines el próximo 19 de junio.

La canción de la cantante se publicará el próximo viernes 5 de junio. "Siempre he soñado con escribir para estos personajes, que he adorado desde que tenía cinco años y veía la primera película de 'Toy Story'", ha compartido en su cuenta de Instagram.

"Me enamoré al instante de 'Toy Story 5' cuando fui una afortunada de verla en sus primeras etapas y escribí esta canción al llegar a casa tras el visionado. A veces, simplemente lo sabes, ¿verdad?", ha añadido la artista en sus redes sociales.

Los primeros rumores sobre la participación de la cantante en la película llegaron hace unos días, cuando Pixar instaló varias vallas publicitarias en ciudades como Chicago, Los Ángeles y Londres con las letras “TS” acompañadas de 13 nubes blancas sobre un fondo azul. Las letras hacen referencia a las iniciales de la artista estadounidense y el 13 es su número favorito.

Además, 'Toy Story 5' también contará con la participación de Bad Bunny, quien le dará voz a el personaje "Pizza con gafas de sol". La incorporación del artista fue anunciada la semana pasada por Pixar y supone su debut en el doblaje de animación. El personaje ha sido descrito como un juguete olvidado con mucho estilo que vive junto a otros objetos abandonados.

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'Toy Story 5' volverá a reunir a personajes clásicos como Woody, Buzz Lightyear y Jessie en una historia marcada por el choque entre los juguetes tradicionales y la tecnología. Según la sinopsis oficial de Pixar, esta vez los protagonistas deberán enfrentarse a aquello que más atrae hoy a los niños: los dispositivos electrónicos. La película está dirigida por Andrew Stanton, codirigida por Kenna Harris y producida por Lindsey Collins.