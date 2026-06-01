El rodaje de la superproducción de Amazon 'Tomb Raider' blinda el Barri Vell de Girona

El rodaje de una superproducción de Amazon Prime Video, la serie 'Tomb Raider', blindará hasta el 8 de junio el Barri Vell de Girona. Sophie Turner, actriz británica conocida mundialmente por su papel en 'Juego de tronos', rodada también en parte en la ciudad, es la protagonista. La llegada de esta producción, que también tiene reservada una parte del Palau de Fires como centro logístico, se ha llevado con la máxima discreción y acuerdos de confidencialidad. Según ha adelantado la Cadena SER, entidades locales como Fal·lera Gironina y Els diables de l'Onyar tendrán presencia en algunas de las escenas que se rodarán.

La serie recupera el mítico personaje de Lara Croft, que dio pie a varias películas, dos de ellas protagonizadas por Angelina Jolie. En la serie, al lado de Sophie Turner, aparecen también grandes nombres como Sigourney Weaver. El rodaje de la producción también se realizará próximamente en Almería. Poco ha trascendido del argumento, más allá de mantener el espíritu aventurero y arqueológico de la protagonista. Está previsto que se incorpore al catálogo de Amazon Prime Video durante el año que viene.

Un centro blindado

El Ajuntament de Girona ha informado de las afectaciones que tendrá el rodaje en el Barri Vell, que quedará blindado a la circulación de vehículos y personas, excepto los vecinos, durante unos días. En la nota, sin embargo, no se especifica que la serie que se rueda es 'Tomb Raider'. Se habla de restricciones en el Barri Vell y en el Mercadal entre el 2 y el 8 de junio. Habrá tres focos de afectaciones, con cortes de calle en el entorno de la Catedral de Girona, de la plaça del Vi y de la calle de Santa Clara.

También quedará ocupada la zona de aparcamiento del camí de la Font de l’Abat entre el 28 de mayo y el 14 de junio y no se podrá circular ni aparcar en el vial oeste de la plaça de Catalunya entre el 3 y el 10 de junio. Los días 18 y 19 de junio también se prevé que haya cortes puntuales en la circulación de vehículos y personas en el entorno de la Catedral. La grabación también tendrá afectaciones en la recogida de residuos de áreas temporales y en la recogida comercial de vidrio. El resto de la recogida no se verá afectada. La nota reitera que "mientras dure la grabación, se garantizará el acceso de los vecinos y vecinas del Barri Vell y del Mercadal a sus domicilios aunque el paso esté restringido para los peatones en general".

Afectaciones en la calle de Santa Clara

El montaje, desmontaje y la grabación en la calle de Santa Clara tendrá lugar entre el 2 y el 10 de junio, aunque el único día en que se cortará la circulación de vehículos será el 8 de junio, de 6 a 23 h, en el tramo de la calle de Santa Clara que va desde la calle del Perill hasta la calle Nou. Así pues, durante toda la jornada los vehículos que circulen por la calle de Santa Clara se desviarán por la calle de l’Obra. No habrá restricciones totales de circulación de personas y se podrá acceder a los establecimientos comerciales tanto de la calle de Santa Clara como de la calle Nou y zonas cercanas. En determinados momentos, puede haber cortes breves y puntuales de paso por aspectos técnicos de la producción.

Afectaciones en el entorno de la Catedral

El viernes 5 de junio, de 7 a 23 h, y el sábado 6 de junio, de 7 a 16 h, habrá un cierre total a la circulación de vehículos alrededor de la Catedral. Concretamente, se cortarán los accesos a la Catedral con vehículo desde la pujada de Sant Feliu, la calle de Bellmirall, la plaça dels Lledoners y la calle de la Força. El jueves 4 y el sábado, puede haber cortes puntuales en la circulación de vehículos por tareas de montaje y desmontaje. Del 4 al 6 de junio se habilitará para los vecinos y vecinas del Barri Vell el aparcamiento de la plaça de Josep Ferrater i Mora, ya que habrá reservas de espacios o necesidad de espacios sin vehículos en la calle dels Manaies, en la calle del Bisbe Cartañà, en la pujada de la Catedral, en la calle del Bellaire y en la plataforma Galligants y en las zonas de aparcamiento de la plaça de Sant Domènec, de la plaça dels Apòstols, de la plaça dels Lledoners, de la plaça de la Catedral, de la pujada de Sant Feliu, de la calle de Ferran el Catòlic y de la plaça dels Jurats.

El viernes 5 de junio, de 7 a 23 h, habrá un cierre total al paso de personas, excepto los vecinos, vecinas y personal de establecimientos y servicios de la zona cerrada. Concretamente, se cortarán los accesos a pie a la Catedral desde la calle de la Força, la plaça de la Catedral, la calle de Manuel Cúndaro, la calle de la Claveria, la plaça dels Lledoners y la entrada por la calle del Bisbe Cartañà. El sábado 6 de junio, de 7 a 16 h, no se permitirá el paso de personas en la calle de Manel Cúndaro ni sus accesos desde las escaleras de la pujada de la Catedral y desde la calle de la Claveria. Se garantizará que los vecinos y vecinas puedan acceder y salir de su domicilio durante la producción.

Afectaciones en el entorno de la plaça del Vi

El sábado 6 de junio, de 15 a 23 h, y el domingo 7 de junio, de 6 a 23 h, habrá cortes totales de circulación de vehículos en los accesos a la plaça del Vi desde la calle de l’Albereda, de los Abeuradors, de los Ciutadans y de la rambla de la Llibertat. Este cierre comportará desvíos para entradas y salidas de vados y aparcamientos y hará que se pueda acceder a la calle de los Ciutadans desde la calle de Sant Josep y bajar por la calle de Joaquim Pla i Cargol; que la calle Nou del Teatre se habilite en doble sentido desde la calle de l’Auriga, y que la calle de l’Albereda también se habilite en doble sentido desde la plaça de Catalunya.

Excepto para los vecinos y las vecinas, el sábado 6 de junio, de 15 a 23 h, y el domingo 7 de junio, de 6 a 23 h, también habrá cortes totales de circulación de personas en los accesos a la plaça del Vi desde la calle de l’Albereda, la calle Nou del Teatre, la calle de los Abeuradors, la calle de los Ciutadans y desde la rambla de la Llibertat. Con el fin de minimizar las molestias a la ciudadanía y personas visitantes, el Ajuntament ha llevado a cabo diversas acciones informativas. Este verano habrá una segunda producción audiovisual en la ciudad, con afectaciones del 20 de julio al 3 de agosto que se ubicarán principalmente en el entorno de la Catedral de Girona. Cuando se aproxime la fecha de inicio de la grabación, el Ajuntament informará a los vecinos y vecinas de los detalles de las incidencias.