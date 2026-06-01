Los rincones de Blanes que ya están en la historia del cine: de ‘Creatura' a 'Marlowe'

Blanes, el Portal de la Costa Brava, está considerado uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Girona. Con cuatro kilómetros de litoral en la que se entremezclan pequeñas calas y grandes playas, algunas reconocidas con bandera azul, y una fuerte actividad comercial y de restauración, también esconde un gran patrimonio cultural.

La mayoría de visitantes acuden a Blanes por su gran oferta turística, que incluye actividades como kayak, 'karting' o el conocido Jardín Botánico Marimurtra, pero también se erige como un destino cultural, por el que han habitado artistas y escritores com Josep Maria de Sagarra, Joan Maragall, Roberto Bolaño o Ferran Agulló. Por sus calles, se esconden elegantes casas ochocentistas y diversos vestigios del gótico catalán y también rincones como la torre del castillo de Sant Joan, edificada a mediados de siglo XIII, y que ahora se ha convertido en uno de los principales miradores de la ciudad.

Las calles de Blanes también han quedado grabadas en muchas películas, la primera fue 'Baixant de la Font del Gat', en 1927. Y hasta la fecha, más de 100 largometrajes han sido rodados en el Portal de la Costa Brava. Algunas de las más históricas fue 'La Malagueña' (1956), por el icónico 'cameo' de Lola Flores y Antonio Molina en Roca de Sa Palomera. Tambien 'Sahara' (2005) fue rodada en Blanes y protagonizada por Penélope Cruz y Matthew McConaughey.

'Creatura': seis Premis Gaudí

De los últimos años destaca 'Creatura', que arrasó en los Premis Gaudí. Cuenta la historia de Mila, que se instala en la Costa Brava con su pareja. Tras una primera discusión, Mila empieza a darse cuenta de que la pérdida de su deseo proviene de un lugar profundo y lejano, pero propio. Sola, en la casa familiar de verano, Mila revive algunas experiencias de su infancia y adolescencia; recuerdos que la ayudarán a comprender el origen de su bloqueo para poder reconciliarse con su propio cuerpo y mantener una relación más honesta con quienes más quiere. Se rodó entre Blanes, l'Escala, Sitges y Barcelona.

En 2021, Blanes se convirtió en el escenario de la película dirigida por Neil Jordan, 'Marlowe' (2022), una adaptación de 'La rubia de ojos negros', de Benjamin Black. Liam Neeson rodó el filme en distintas localizaciones barcelonesas como Sitges, Alella, Manresa o Terrassa. En este ‘thriller’ el actor irlandés encarna a Philip Marlowe, el mítico detective privado creado por Raymond Chandler, un referente de la literatura y el cine del siglo XX.

Noticias relacionadas

La lista es infinita e incluye películas como 'Costa!! '(2022), uno de los mayores éxitos del cine holandés, fue rodada entre Blanes, Lloret de Mar y Malgrat. La protagonista, Anna, viaja a España para revivir la experiencia que tuvo su madre a su edad en una de las discotecas más importantes de Lloret de Mar. La serie 'Todos mienten', de Movistar+, también eligió el Portal de la Costa Brava para algunos de los momentos más importantes, con las imágenes del bosque o la playa grabadas en esta localidad de la 'Selva'.