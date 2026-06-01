Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: "España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado"

En las dos presentaciones del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona criticó cierto ensimismamiento de los arquitectos. ¿Puede ampliar?

Nuestra profesión diseña, define y construye los escenarios de la vida privada y colectiva, también de la muerte. Por lo tanto, tiene una función social muy, muy importante. No todos los arquitectos, evidentemente, porque en el mundo somos más de un millón, pero hay algunos sectores demasiado ensimismados en el objeto estético. Tenemos que mirar más a través del cristal y mirarnos menos en el espejo. La estética es parte de nuestra profesión, pero si la arquitectura se queda solo en la estética, algo está fallando. Nosotros tenemos que estar en debates tan importantes como la vivienda, el planteamiento urbano, la planificación territorial, el turismo, por ejemplo. No podemos escondernos en el objeto estético y ya está. Eso lo tenemos muy claro en la Unión Internacional de Arquitectos (UIA).

Los arquitectos tenemos que mirar más a través del cristal y mirarnos menos en el espejo

¿Qué puede hacer la arquitectura contra el cambio climático?

Por una parte, prevención, descarbonizar el sector. La construcción es un sector altamente contaminante, tanto en la producción de los materiales como después la vida útil de los edificios. Y, por otra parte, planificar y actuar. Sobre las islas de calor, esos espacios urbanos duros donde las temperaturas son tremendas, hay que actuar inmediatamente. En Portland hay un movimiento ciudadano que se dedica a levantar asfalto y pavimentos de algunas zonas de la ciudad para permitir que permee el agua de la lluvia y recuperar en cierta medida ecosistemas. La planificación urbana y territorial es esencial en este frente. En Europa, por ejemplo, tenemos una vía que es la rehabilitación. En muchos casos, no haría falta seguir ocupando espacio, bastaría con recuperar. La UIA va a impulsar un congreso sobre arquitectura y turismo responsable. Río de Janeiro es la primera ciudad que se ha postulado para acogerlo. El turismo masificado está alterando totalmente las políticas de vivienda, las infraestructuras y los equipamientos, que estaban pensados para una población determinada que ahora mismo se puede duplicar o triplicar o cuadriplicar.

La crisis de la vivienda, ¿es española o global?

Es bastante global. Pero en España no tendría por qué haber crisis realmente, porque no tenemos los crecimientos demográficos que tienen países de América Latina o África, donde la respuesta es mucho más difícil. ¿Por qué España sufre una crisis de la vivienda? Porque no se ha planificado y por el turismo. Las políticas de vivienda son a medio y largo plazo, y generalmente la política en España prima lo inmediato y el rendimiento electoral. Las políticas de vivienda que se suelen poner como ejemplo, como la de Austria o las de los países nórdicos, llevan en marcha desde finales del XIX o principios del XX. E incluso así, empiezan a tener problemas por el nicho de inversión que el mundo financiero ha encontrado en la vivienda turística.

Las administraciones españolas dan respuestas ocurrentes que pueden solucionar problemas puntuales. Pero no hay una política integral de vivienda

¿Qué le parecen las decisiones que están tomando el Gobierno, las autonomías y los municipios?

La mayoría, ocurrencias.

¿Qué quiere decir con ocurrencias?

Que son respuestas ocurrentes que pueden solucionar problemas puntuales. Pero no hay una política integral de vivienda. Partidos a los que nunca les ha interesado la vivienda hacen ahora un uso populista del problema.

¿Cuáles son sus ciudades modelo en planteamientos de vivienda social y de lucha contra el cambio climático?

Copenhague, en vivienda, en urbanismo, en temas de cambio climático, en movilidad. Me sorprende siempre para bien. Su planificación territorial ante el problema del crecimiento del nivel del mar es ejemplar.

¿Qué espera del formato Open Forum, debates abiertos tanto a ponentes como a público en las Tres Xemeneies de Sant Adrià, del Congreso Mundial de Arquitectos de Barcelona?

En cierta medida los congresos adonde nos vamos a escuchar a nosotros mismos son anticuados. El congreso de Barcelona lucha contra eso con charlas y enfoques innovadores y con el Open forum en las Tres Xemeneies, abierto a todo el mundo, y que es una de las cosas que me hacen más ilusión del evento. Creo que va a ser un congreso disruptivo. Esa apertura es por sí sola un gesto importante de nuestra profesión.

Creo que el congreso de Barcelona será disruptivo. Los debates abiertos en las Tres Xemeneies me hacen mucha ilusión

¿Qué impacto le gustaría que tuviera la cita en la profesión y en las administraciones?

Ojalá extienda a nivel político, y también entre los arquitectos, la conciencia de la función social de la arquitectura.

¿Pasó la época de los llamados arquitectos estrella?

A mí me gusta muchísimo la ópera, que es una obra común. Claro que son importantes las figuras, pero atrás están los de la iluminación, los que hacen la escenografía, los que hacen los vestuarios, todos los demás actores... Es una obra colectiva en la que lo importante es el conjunto. Del mismo modo, creo que los arquitectos tenemos que trabajar para lo colectivo, entendido lo colectivo en nuestro caso como la sociedad. La época de los divos de la arquitectura fue importante, pero prefiero la idea del conjunto o red que comparte un objetivo, desde el más pequeño hasta el más grande. Hay arquitectos municipales de pequeños ayuntamientos que desarrollan una función excelente.