Charli XCX anuncia su álbum 'Music, Fashion, Film', con Marc Jacobs, John Cale y Scorsese en portada

La cantante británica Charli XCX anunció este lunes el lanzamiento de 'Music, Fashion, Film' ('Música, Moda y Cine'), su séptimo álbum de estudio, para el próximo 24 de julio, con una portada en la que aparecen el músico John Cale, el diseñador Marc Jacobs y el cineasta Martin Scorsese.

La artista, de 33 años y cuyo nombre real es Charlotte Aitchison, hizo público el anuncio en sus redes sociales, con la foto de la portada y un mensaje en el que comentó que el disco tendría once canciones y una duración exacta de "30 minutos y 5 segundos".

La portada, en blanco y negro, muestra a los tres hombres vestidos de negro situados en lo que parece la cocina de una casa. Cale, músico de la banda de rock The Velvet Underground, está sentado y apoyado en una encimera; Scorsese, junto a una mesa y un cenicero, y Jacobs, apoyado en uno de los armarios.

En apenas unos minutos desde el anuncio, Charli ya recibió las primeras críticas por la portada, que incidían en que solo aparecían hombres como referentes de estas disciplinas artísticas y ninguna mujer. "Necesito una versión con Patti Smith, Miuccia Prada y Sofia Coppola", decía una usuaria en Instagram.

'Music, Fashion, Film' toma su nombre de un verso de una de las canciones del disco 'SS26' ya publicada: "Desfilamos en una pasarela que va directa al infierno. Nada nos va a salvar, ni la música, ni la moda ni el cine".

También se corresponde con las diversas facetas artísticas de Charli, que ha sido imagen de campaña para marcas de moda como H&M y en el último año ha protagonizado varias incursiones en el cine como actriz, incluido su propio falso documental 'The Moment' o la composición de la banda sonora del filme 'Wuthering Heights' ('Cumbres borrascosas') de Emmerald Fennell.

El nuevo álbum ya está disponible para adquirir en preventa en la página web de Charli XCX, con ediciones especiales firmadas y formatos en vinilo, CD o cinta de cassette. En todos ellos, la cantante incluye un mensaje en el que dice: "Me siento tan afortunada de sentirme inspirada".

El anuncio de 'Music, Fashion, Film' llega después de que la artista causase sensación -y algo de caos- este sábado en Londres, donde lanzó un doble evento gratuito para sus seguidores: un coloquio sobre composición y una fiesta posterior en la que Charli XCX hizo de DJ y adelantó algunos temas inéditos.

"Yo chupaba la nata de las fresas en el verano... quizás me tiré a tu padre", un verso nunca antes escuchado sonó en la fiesta, a la que ella acudió acompañada de su marido, el también cantante de The 1975 George Daniel.

En otro momento se escuchó "Compraré algunos zapatos, tarjeta denegada", también procedente de una canción sin publicar, así como una mezcla de 'Playboy Bunny', otra de las canciones de esta nueva era, que solo ha salido publicada en físico como la cara B de uno de los sencillos.

Charli XCX firma así formalmente el adiós a la era 'Brat' (2024), cuando se cumplen casi tres años exactos de su lanzamiento, y abre un nuevo capítulo de corte sobrio y más analógico.

Con 'Brat' logró convertir un trabajo discográfico en una corriente cultural y estética en la que predominaba el verde manzana y cosechó numerosos premios, incluido el Grammy a Mejor Álbum Electrónico o el Brit a Mejor Álbum del Año en 2025.