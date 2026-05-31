"Si vas en grupo no ves lo que te apetece": así se preparan los festivales ante el auge de los asistentes que van solos

"Es difícil hacer cálculos, pero hay más gente de la que se suele creer que va sola a un festival", explica Alba Molleda, ‘social media manager’ del Primavera Sound. Ticketmaster lo ratifica: las personas que salen de fiesta o van a festivales solas han aumentado del 8% de antes de la pandemia a un 29% en 2025. "Es una tendencia al alza en todo el mundo, nosotros −y estoy segura de que el resto de los festivales también− lo hemos detectado en la venta de entradas", cuenta Maria Vázquez, de prensa del Cruïlla.

Es el movimiento 'going solo' (ir solo, en inglés). También hay quienes los llaman ‘solo-goers’, gente que hace cosas solo. Desde ir al cine sin acompañante hasta pasarte un fin de semana de festival por tu cuenta. Vivió un ‘boom’ tras la pandemia y se han articulado comunidades virtuales alrededor de este estilo de vida en todas las plataformas. Algunas tan específicas como los hilos en Reddit de ‘solo-goers’ a festivales, donde se comparten, a modo de guía, experiencias personales y consejos para novatos.

Ante esta nueva demanda, los festivales se han puesto las pilas con espacios paralelos donde hacer comunidad. Un formato muy habitual son los grupos de Telegram, plataforma de mensajería con mayor privacidad que WhatsApp o Instagram. El festival madrileño Mad Cool cuenta con una de las más grandes en Europa: Lonely Mads, con más de 1.700 personas. En Catalunya, el Sónar tiene constancia de que sus ‘solo-goers’ han creado un canal autogestionado que reúne más de 200 personas y el Cruïlla este año estrenará su primera comunidad digital en Telegram con ese propósito.

No es la única estrategia que usan los festivales. Por ejemplo, el Primavera Sound lo hace a través de publicaciones en sus redes oficiales, donde sus asistentes pueden hacer ‘match’ en los comentarios. Empezaron hace tres años, “a petición de un asistente que venía solo”, explica Alba. Los resultados fueron tan buenos y hubo tanta interacción que “se ha convertido una pequeña tradición del festival en poco tiempo”.

Rol testimonial

Eso sí, el rol de los festivales es testimonial. Ellos simplemente ponen la herramienta y son las propias comunidades quiénes se generan de forma orgánica. El Primavera Sound, por ejemplo, tiene constancia que se han hecho quedadas antes del festival o que se reúnen en sitios específicos de los escenarios. El Cruïlla, por su parte, prevé organizar actividades para que los ‘solo-goers’ se conozcan, “pero sin dinámicas a lo ‘speed dating’, solamente que interactúen si quieren”, adelanta Maria.

Dos mujeres se abrazan en el Sónar, el 13 de junio de 2025. / Jordi Otix

“Yo fui solo a Bilbao en 2023 para ver a Florence + The Machine. Me daba mucha cosa hacerlo así que me uní al club de fans español y ahí encontré un grupito”, cuenta Bernat, barcelonés de 31 años, que asistió al Bilbao BBK Live exclusivamente por la banda británica. Es otra de las muchas opciones para los ‘solo-goers’, unirse a comunidades con un interés específico. “El año pasado repetí la estrategia para ver Kylie Minogue en el BBK y fue perfecto. Lo mejor es que no estás atado a nada. Fui a otros festivales con amigos y acababas haciendo lo quiere el grupo, si vas solo ves lo que te apetece, es muy liberador. Eso sí, la primera vez necesité bastante alcohol para soltarme”, bromea Guillem.

Aunque las formas de conocer personas en los festivales son muchas, también se debe tener en cuenta que “hay gente que ni busca amigos ni acompañantes porque prefiere estar a su aire”, detalla Alba. Para estos públicos, que no necesitan forjar comunidades, uno de los festivales favoritos es el Sónar. Según los organizadores, es por la variedad de las propuestas, “tanto de Sónar como de Sónar+D”, ya que “los ‘shows’ más experimentales o contemplativos no solo son adecuados para disfrutarlos solo, sino que exigen silencio y una actitud tranquila incluso para los que van en grupo, así que resulta ideal”.

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Independientemente de lo que busque el ‘solo-goer’, si comunidad o independencia, por lo que más velan los festivales es por su seguridad, especialmente para las mujeres. Un tema recurrente en las guías de Reddit y Discord para aquellas que van solas es evitar riesgos a la vuelta a casa o en los campamentos. Por ejemplo, durante el Coachella son habituales las comunidades cuya función no es hacer grupitos durante el festival sino la de organizarse en la vuelta a la tienda de acampada. En este sentido, los festivales barceloneses reciben puntuaciones excelentes: según añaden desde Sónar, uno de los principales factores es que en son festivales urbanos y de pequeño formato, lo que evita riesgos (por ejemplo, “no te obliga a acampar solo”).