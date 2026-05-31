¿En qué consiste el trabajo de un 'host' en un festival de música? "Un artista nos pidió cachorros para relajarse"

Sonia Harris empezó a trabajar como 'host' en el Primavera Sound en la edición de 2002, la segunda que se celebró en el Poble Espanyol y la primera en la que el festival duró dos días. En aquella época, esta traductora y profesora de inglés de Mánchester no tenía una idea muy precisa de en qué consistía la labor de un 'host' (la avalaba, eso sí, el haber trabajado de joven en la cafetería de la legendaria discoteca mancuniana The Haçienda). "Un amigo que trabajaba en el Primavera me preguntó: '¿Por qué no pruebas esto?'. Y yo dije: '¿Por qué no?'. Era una manera diferente de vivir la música desde un lugar que no conocía y de salir de mi zona de confort. Empecé así y después ya fui siguiendo. Hasta ahora. Y cada año me pregunto: '¿Por qué lo hago?' [risas]. Bueno, son unos días muy especiales y me da puntos de 'cool' ante mis hijos".

El 'host' (anfitrión en inglés) es la persona que el festival pone a disposición de un artista para que atienda sus necesidades y satisfaga sus requerimientos (siempre que no superen los límites de lo razonable). "Es como el mayordomo del artista durante el tiempo que dura su estancia en el festival", apunta Harris, aunque, consciente del matiz despectivo que a menudo tiene en castellano la palabra 'mayordomo', enseguida puntualiza: "Lo digo en el sentido de intentar hacer que todo fluya y que la vida del artista sea lo más cómoda posible, de una manera profesional y discreta". En la práctica, eso se traduce en asegurar que las necesidades de transporte quedan cubiertas y que en el camerino el artista encuentra todo aquello que él (o el mánager, en su nombre) ha pedido de antemano. "Comidas, bebidas, 'snacks', algún tipo especial de miel… Puede ser cualquier cosa -explica Harris-. Por suerte, tenemos un equipo de 'catering' que es una maravilla. Yo les paso la lista y ellos son capaces de encontrar cosas de las que yo igual no he oído hablar en mi vida. Y luego también toallas, flores, globos… Lo que sea".

Cabezas de cartel

No todos los artistas que participan en un festival como el Primavera Sound disponen de un 'host' personal, claro. Por lo general, ese es un privilegio reservado a los cabezas de cartel y pocos más. "En el Primavera ahora somos unos 10 o 12. Aparte, hay un equipo bastante grande de 'backstage' que son 'superhosts' y que atienden a todos". Además, la relación que el 'host' personal mantiene con el artista es diferente en cada caso. "Algunos llegan con sus mánagers, sus 'tour managers' y un séquito enorme que ya se ocupa de todo. A estos les dices "hola" como mucho y luego trabajas con su equipo. Y luego hay otros artistas que son muy cercanos y muy simpáticos".

A la hora de seleccionar los momentos más memorables que ha vivido en estos 25 años en el festival, Sonia Harris destaca la oportunidad de trabajar con Radiohead, una de sus bandas favoritas, en 2016. "Fue increíble, porque, además de ser superprofesionales, también fueron muy simpáticos y todo fue muy bien. Me llevaron a cenar, que es algo que no suele pasar. Fuimos al Bar Cañete. También he trabajado con otros grupos increíbles. Con Portishead [en 2008] fue guapísimo. Jorja Smith [en 2022] es un encanto de mujer... Ha habido experiencias maravillosas. Pero cenar con Thom Yorke fue lo más".

Thom Yorke, en el concierto de Radiohead en el Primavera Sound 2016. / Ferran Sendra

Otro recuerdo difícil de borrar es el paseo por el Barri Gòtic que dio acompañando a Neil Young en 2009. Harris estaba embarazada de siete meses. "Ese año no tendría que haber trabajado, pero mi padre era megafan de Neil Young y quise hacerlo por él. Fue… interesante". No son muchos los artistas que solicitan hacer visitas turísticas, revela, aunque algunos hay. "El año pasado, por ejemplo, uno de los cabezas de cartel quiso ir a ver la Sagrada Família [ella no lo dice, pero fue Sabrina Carpenter], y sé que hay otros que han pedido hacer visitas al Camp Nou y cosas así".

Músicos y 'foodies'

Más habitual es que los artistas pidan consejo sobre lugares para ir a comer o cenar, aunque también eso está cambiando. "Hay mucho 'foodie' en el mundo de los músicos y muchos ya vienen con su lista de restaurantes y hasta con la reserva hecha". Algunos destinos gastronómicos frecuentes: Els Pescadors, El Quim de la Boqueria, el Xemei, el bar La Plata… Harris explica que una vez un grupo le pidió que se llevara a comer por ahí a uno de los músicos porque al resto de la banda les caía mal. "Me dijo que quería ir a una pizzería. Fue una situación un poco triste".

Sonia Harris, 'host' del Primavera Sound, oteando el Parc del Fòrum / Jordi Otix

Entre las cualidades que debe tener un buen 'host', Sonia Harris destaca la paciencia, la energía, la intuición para saber anticiparse a los problemas y, muy importante, la discreción. Tal vez por eso se resiste a hablar sobre las experiencias más desagradables que ha vivido en este tiempo. "Ha habido momentos duros, obviamente. Algunas estrellas son como niños mimados. Pero tengo que decir que normalmente el problema no es el artista, sino su entorno, que lo sobreprotege. Yo he tenido a veces enfrentamientos con los mánagers, pero nunca con los artistas".

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¿Y qué es lo más raro que le han pedido? "Cachorros", responde. ¿Cómo? "Un artista pidió que le trajéramos perritos para relajarse. Se ve que es la moda en América. En estos casos, yo suelo contestar: 'Llamaré a producción y a ver qué se puede hacer'. Pero, claro, hay límites. Les dije que en España eso no era legal y que había otros modos de relajarse. No tuvo cachorros".