Bad Bunny en Madrid, en directo: última hora del concierto en el estadio Metropolitano, setlist, famosos en la Casita y actuación del artista

Bad Bunny convierte en un baile inolvidable el inicio de su histórica residencia en Madrid

El presente es latino, canta en español y este sábado ha dejado un baile inolvidable y conciliador en Madrid, eventual punto de encuentro de muchas de las culturas iberoamericanas, en el inicio de una histórica residencia de Bad Bunny con Myke Towers como invitado inaugural.

Las primeras 64.000 personas de las 640.000 que pasarán por estos diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital española han disfrutado ya de la tremenda descarga de energía de la gira de este 'Debí tirar más fotos' que ya ha marcado registros únicos, como el primer Grammy al "album del año" para un disco en español.

"Mi primera noche en Madrid en mucho tiempo y quiero disfrutarla al máximo con ustedes, vamos a hacer que merezca la pena. ¡Si ustedes se van de aquí sin haber perrado no pueden decir que han venido a un concierto de Bad Bunny y yo quiero ver a Madrid perreando!", ha proclamado el artista puertorriqueño en uno de los muchos momentos álgidos de este "show".