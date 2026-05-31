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Bad Bunny en Madrid, en directo: última hora del concierto en el estadio Metropolitano, setlist, famosos en la Casita y actuación del artista

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Así fue el histórico primer concierto de Bad Bunny en Madrid

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Lucía Feijoo Viera

Jose Real

Inés Sánchez

Barcelona
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Bad Bunny convierte en un baile inolvidable el inicio de su histórica residencia en Madrid. Las primeras 64.000 personas de las 640.000 que pasarán por estos diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital española han disfrutado ya de la tremenda descarga de energía de la gira de este 'Debí tirar más fotos' que ya ha marcado registros únicos, como el primer Grammy al "album del año" para un disco en español.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de estos conciertos dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.

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