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Bad Bunny en Madrid, en directo: última hora del concierto en el estadio Metropolitano, setlist, famosos en la Casita y actuación del artista
Bad Bunny, de la A a la Z: diccionario para entender el fenómeno
Apertura de puertas y accesos al Estadi OIímpic de Barcelona para el concierto de Bad Bunny
Bad Bunny convierte en un baile inolvidable el inicio de su histórica residencia en Madrid. Las primeras 64.000 personas de las 640.000 que pasarán por estos diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital española han disfrutado ya de la tremenda descarga de energía de la gira de este 'Debí tirar más fotos' que ya ha marcado registros únicos, como el primer Grammy al "album del año" para un disco en español.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con la última hora de estos conciertos dentro de la gira 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS'.
Baile viral con Ester Expósito
Las actrices Ana de Armas y Ester Expósito, miembros de la banda Rawayana y los futbolistas Isi Palazón y Sergio Camello, del humilde pero digno de una proeza continental Rayo Vallecano, le aguardaban para entonces en la ya icónica "casita", el escenario alternativo que, a decir verdad, es el auténtico escenario de esta gira.
Es allí donde el perreo gobierna y suenan temas como 'Si veo a tu mamá', 'Bichiyal', 'Safaera' o 'Tití me preguntó', otra apoteosis de este "show", y es también donde se produce ese momento especial en el que Bad Bunny interpreta una canción exclusiva que no volverá a sonar en la gira. El de esta noche ha sido 'Adivino', con su compatriota Myke Towers como invitado. Precisamente el baile con Expósito es el que ya es viral en rede sociales.
Bad Bunny convierte en un baile inolvidable el inicio de su histórica residencia en Madrid
El presente es latino, canta en español y este sábado ha dejado un baile inolvidable y conciliador en Madrid, eventual punto de encuentro de muchas de las culturas iberoamericanas, en el inicio de una histórica residencia de Bad Bunny con Myke Towers como invitado inaugural.
Las primeras 64.000 personas de las 640.000 que pasarán por estos diez conciertos en el estadio Metropolitano de la capital española han disfrutado ya de la tremenda descarga de energía de la gira de este 'Debí tirar más fotos' que ya ha marcado registros únicos, como el primer Grammy al "album del año" para un disco en español.
"Mi primera noche en Madrid en mucho tiempo y quiero disfrutarla al máximo con ustedes, vamos a hacer que merezca la pena. ¡Si ustedes se van de aquí sin haber perrado no pueden decir que han venido a un concierto de Bad Bunny y yo quiero ver a Madrid perreando!", ha proclamado el artista puertorriqueño en uno de los muchos momentos álgidos de este "show".
Leticia Blanco
CRÓNICA | Bad Bunny ya es leyenda: Ibai Llanos, perreo y oxitocina en un baile inolvidable
‘Las segundas veces se supone que son mejores, casi siempre’, afirmó Bad Bunny al inicio de su segunda noche en Barcelona, una velada que confirmó el inapelable poderío de la estrella boricua, que puso patas arriba el Estadi Olímpic de Montjuïc, completamente rendido a los pies del astro desde el minuto uno. Lea aquí la crónica de la segunda noche de Bad Bunny en Barcelona, por Leticia Blanco.
Leticia Blanco
Y ahora, Madrid
Queda por delante una maratón: los diez conciertos en Madrid que amenazan con convertir a la capital en una exultante embajada temporal de Puerto Rico en Europa y puede que hasta hacerle sombra a la visita papal. Querido León XIV: sí, los milagros existen, y la prueba es Benito Antonio Martínez Ocasio, ex cajero de supermercado, hijo de una maestra de inglés y un conductor de camiones (hoy hospedados en el Hotel Mandarín de Barcelona; para ellos iba la primera canción, la orgullosa ‘LA MuDANZA’), el niño del coro fan de Daddy Yankee y Héctor Lavoe que ha roto todos los récords de un artista en España (600.000 entradas vendidas y 2,6 millones de almas que lo intentaron). Un milagro gozoso y rebelde que esta noche ha convertido un sudoroso perreo colectivo en el Estadi Olímpic en un baile definitvamente inolvidable. Apoteósico.
Llega la última canción
"Disfruta de las cosas sin miedo, no guardes rencor por cosas del pasado y no te preocupes por lo que va a pasar mañana. Y como dice la canción, mientras uno esté vivo, uno debe amar lo más que pueda", recuerda Bad Bunny. Ahora se despide de Barcelona con 'Eoo'.
"Hay que tirar las fotos con el corazón y con el alma y guardarlas para siempre", asegura.
"Me los llevo en el corazón para siempre"
"Muchísimas gracias por haberme esperado tanto tiempo ¿Lo estáis pasando bien si o no? Me los llevo en el corazón para siempre", grita antes de cantar 'Dtmf', la penúltima canción de hoy, ante los lamentos del público.
'Yonanguni' vuelve locos a los 'fans' de Barcelona
El público enloquece con 'Yonanguni' y su "aunque sé que no debo pensar en ti bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo".
Nostalgia en el Estadi
'KLOuFRENS' pone ritmo al momento amoroso del concierto. Ahora, le seguirán 'Moscow Mule' y 'DÁKITI'.
Los 'fans' comienzan a ponerse nostálgicos. Se acerca el final del concierto.
'La canción' pone romántico al público de Barcelona
Es momento de canciones románticas. Bad Bunny, después de "Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa" da paso a 'La canción'. "Pensaba que te había olvidao', pero pusieron la canción", cantan los 'fans' a todo pulmón
El concierto se acerca a su fin: comienza la última parte
Acaba el 'show' de La Casita con 'Ábreme paso' y Bad Bunny vuelve al escenario principal y emociona al público presente en el concierto - que no cesa en gritos y elogios- con 'Ojitos lindos'.
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