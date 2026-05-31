20 citas imprescindibles en festivales de verano: The Prodigy, Sting, Dellafuente, Ruzan Mantashyan...

Gorillaz El grupo de dibujos animados que sacudió el cambio de milenio, con Damon Albarn (Blur) en la cabina de mandos, es un artefacto disfrutón e imprevisible en su formato ‘live’, donde nos desafía con su art-pop abierto a la electrónica, el dub, el hip hop y el influjo global: en su reciente ‘The mountain’ mira a la India y Oriente Medio. Regresa cuatro años después de su sonado estreno en el festival. 6 de junio. Primavera Sound (Fòrum).

The Cardigans Estos suecos facturaron en los 90 un pop que conectaba a la vez con el paisaje alternativo y con la MTV a través de ‘hits’ como ‘My favourite game’ y ‘Erase/rewind’, y de su cita con Tom Jones en ‘Burning down the house’, de Talking Heads. Reaparecen con su formación casi íntegra (Nina Persson al frente), integrados en la primera edición del festival Blaumarí Music, con su escenario sobre el mar. 16 de junio. Blaumarí Music (Port Vell).

The Prodigy Ellos representan el cruce de la electrónica con el espíritu punk que arreció en la escena ‘rave’ británica de los 90, con sus epilépticos ‘breakbeats’ y sus injertos de guitarras hardcore. Su canción más rompedora, ‘Firestarter’ cumple tres décadas y regresan a Barcelona con sus dos integrantes más icónicos en sus filas, el cantante Maxim y el teclista-programador-guitarrista Liam Howlett. 20 de junio. Sónar (Fira Gran Via, L’Hospitalet).

'Carmen' El maestro Oliver Díaz, al frente de la Orquesta Camerata XXI - Ciutat de Reus y el Coro de la Òpera de Tarragona, y Emilio López como director de escena montan la famosa ópera de Bizet con dos destacados intérpertes como protagonistas: la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, el tenor mexicano Arturo Chacón y el veterano barítono Àngel Òdena, promotor del proyecto. Una ocasión única para disfrutar de 'Carmen', una mujer que reivindica el amor libre y sin ataduras, en el teatro griego al aire libre de Tarragona. 26 y 28 de junio. Festival Camp de Mart (Teatre Auditori Camp de Mart, Tarragona)

Saint Etienne El trío londinense es sinónimo de refinamiento pop, con ecos ‘sixties’ y cultura de club, y a su listado de logros hay que añadir un álbum reciente, ‘International’, que presenta como el de su despedida. Ocasión, en el Vida, de revivir, quizá por última vez, de un catálogo en el que figuran perlas como ‘You’re in a bad way’, ‘Hug my soul’ o ‘He’s on the phone’, en la muy ‘cool’ voz de Sarah Cracknell. 2 de julio. Vida Festival (Vilanova i la Geltrú)

Bryan Adams Canciones como ‘Heaven’, ‘Summer of ‘69’ o ‘(Everything I do) I do it for you’ forman parte del hilo musical rockero de varias generaciones, que Bryan Adams sigue citando en sus conciertos porque no deja de dar al público lo que espera de él. Aunque esta vez disponga de un álbum nuevo, ‘Roll with the punches’. Abrirá la nueva edición de Cap Roig, festival que ya visitó en una ocasión, en 2014. 3 de julio. Festival de Cap Roig (Calella de Palafrugell).

Maria Jaume En el cartel de uno de los festivales catalanes más solventes, con un público fiel que agota entradas muchos meses antes, destaca esta artista balear afincada en Barcelona convertida ya en una de las divas más destacadas del pop catalán. Presentará el fantástico ‘Sant Domingo forever’, una reivindicación de su pueblo y la cultura popular a través de la fusión de las pistas electrónicas con los instrumentos tradicionales. 4 de julio. Canet Rock (Pla d’en Sala, Canet de Mar)

The Offspring Dexter Holland, Noodles y compañía dieron la réplica vitalista y con sentido del humor a la tiniebla grunge de los 90 con su clásico ‘Smash’ y con una retahíla de hitos que llegaron a introducirse en ‘mainstream’. El Rock Fest BCN, asentado en el metal y el hard rock, los acoge en una edición en la que abraza el punk, ya que ahí estarán también Sex Pistols (featuring Frank Carter) y Bad Religion. 5 de julio. Rock Fest BCN (Can Zam, Santa Coloma).

Sting El que fuera cantante-bajista de The Police regresa a Barcelona tras nueve años de ausencia y en un formato de trío, con el fiel guitarrista Dominic Miller y un fichaje reciente, el batería Chris Maas. Recorrerá sus casi 50 años de trayectoria, plasmados en su álbum en directo ‘3. 0 Live’, lanzado el año pasado, en el que no faltan hitos como ‘Message in a bottle’, ‘Roxanne’ o ‘Every breath you take’. 7 de julio. Les Nits Occident (jardines de Pedralbes, Barcelona).

Halsey Cantautora pop con preferencia por airear sus fantasmas mentales, que no son pocos, Ashley Nicolette Frangipane se adentró en sonoridades abruptas y experimentales en su primer álbum, ‘Badlands’ (2015). Presenta ahora el cuarto, ‘The great impersonator’, en la que exorciza sus miedos derivados de la enfermedad (lupus y leucemia) en un cancionero con ecos de Joni Mitchell y disrupciones electrónicas. 8 de julio. Cruïlla Barcelona (Fòrum).

'La verdadera historia de Ricardo III' Calixto Bieito regresa al Teatre Grec con una aclamada producción argentina con dramaturgia de Adrià Reixach inspirada en 'Ricardo III', de William Shakespeare. El actor Joaquín Furriel protagoniza este montaje de comicidad grotesca que mezcla partes del texto de Shakespeare con el hallazgo de los restos del rey inglés, que solo ocupó el trono durante dos años, bajo el asfalto de un parking de Leicester. Una mirada actual a una pieza que habla de temas como la ambición desmedida y la manipulación política que resuenan más que nunca en el mundo de hoy. 10 y 11 de julio. Festival Grec (Teatre Grec, Barcelona)

Morrissey Muy poco prodigado en Barcelona a lo largo de su carrera, el exThe Smiths vuelve once años después de su última visita. Cita con su genio y figura, con el cancionero de su reciente ‘Make-up is a lie’ y, presumiblemente, con una selección de clásicos de su ilustre pop de Manchester. Cerrará el debutante Barts, festival que cuenta también con atracciones como Belle & Sebastian, Joan Dausà y ZZ Top. 25 de julio. Barts Festival (Poble Espanyol).

Dellafuente Tres años después de su última visita a Barcelona (también en el Share Festival), vuelve a la capital catalana el genio de Granada, sin duda uno de los artistas más influyentes con su “música folclórica atemporal” compuesta de futuro y raíces. Lo hará con nuevo trabajo, ‘Brigado’, que se publicará el 19 de junio, un año después de asaltar un cielo que años atrás parecía inalcanzable: llenar por partida doble el estadio Metropolitano de Madrid. 25 de julio. Share Festival (Fòrum)

'16 & 17' TAO Dance Theater, premiada compañía china liderada por Tao Ye, Duan Ni y el productor Wang Hao, debuta en el Festival Grec. Su danza precisa, compleja y minimalista tiene un punto hipnótico. Se basa en lo que llaman el "sistema de movimiento circular", que inicide en la repetición y la sincronización del movimiento, también en la contemplación. La perfección de los bailarines es impresionante. Presentan una pieza con 16 bailarines y otra con 17. La primera se basa en una secuencia lineal que fluye, gira y avanza con música de Xiao He, experta en música folclórica. La segunda juega con las fluctuaciones y la linealidad del sonido que cobran cuerpo a través de los intérpretes. 30 y 31 de julio. Festival Grec (Teatre Grec)

'4 dance seasons' 'Les cuatro estaciones' de Antonio Vivaldi son reinterpretadas en una singular propuesta que integra el hip-hop del coreógrafo Mourad Merzouki, un artista para el que las fronteras no existen en el terreno del arte, y Julien Chauvin, director musical de Le Concert de la Loge. Su propuesta integra a músicos y bailarines en una espectáculo que reimagina esta icónica música escrita hace tres siglos para activarla desde el cuerpo y con todos los sentidos. La música barroca y la danza urbana se unen en un encuentro marcado por el ritmo y el desafío físico en un diálogo sugerente, actual y vibrante. 1 y 2 de agosto. Festival de Peralada (Castell de Peralada)

'Homenaje a Copérnico (1473-1543)' La Capella Reial de Catalunya, diversos solistas vocales de Polonia y la actriz Sílvia Bel con Hespèrion XXI capitaneada por Jordi Savall, también solista con su viola de gamba soprano invitan a descubrir la vida y época de Nicolás Copérnico, el astrónomo polaco demostró el heliocentrismo y cambió para siempre la manera de entender el universo. La música renacentista de la convulsa época de Copérnico centra el programa: desde piezas de Clément Janequin, Josquin des Prez y Heinrich Isaac, como piezas anónimas nónimas del Renacimiento polaco. 12 de agosto. Festival de Jordi Savall. (Reial Monestir de Santes Creus)

Rigoberta Bandini El ‘renovado’ Festival de la Porta Ferrada, ahora en manos de Barcelona Events Musicals (empresa organizadora del Cruïlla), apuesta sobre seguro con la barcelonesa Paula Ribó y su teatral espectáculo. Hace más de un año de la publicación de ‘Jesucrista Superstar’, pero, más allá de este último trabajo, lucirá el magnetismo de su cancionero y los poderosos himnos generacionales que posee. 14 de agosto. Porta Ferrada (Guíxols Arena, Sant Feliu de Guíxols)

Rosario El tiempo no pasa para Rosario, nombre que asegura la dosis de nostalgia y verbena veraniega que demandan las plateas de los festivales de verano. Por eso es una de las artistas más presentes en sus carteles año tras año. A lomos de su último disco, ‘Universo de ley’ (2024), y de sus más de tres décadas de carrera, la artista será la encargada de la fiesta de clausura del Mar d’Estiu. 17 de agosto, Mar d’Estiu (Santa Susanna)

Ruzan Mantashyan La soprano armenia regresa a Vilabertran tras triunfar en la edición anterior. Acompañada al piano por Margarit Sargsyan, desgranará 'Canciones de amor' de Antonín Dvořák. También ofrecerá obras de Komitas, considerado el fundador de la música clásica armenia moderna, una selección de temas de Chaikovski y varias piezas de Richard Strauss. Un programa con variedad estilísitca y complejidad técnica para disfrutar de esta soprano que tiene muy en cuenta los consejos que le dio Mirella Freni. 23 de agosto. Shubertíada de Vilabertran (Canónica de Santa Maria de Vilabertran)