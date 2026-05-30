La Renga, el grupo que revienta estadios: “En Argentina todavía se sostiene el rock”

Hay un grupo de rock capaz de llenar dos noches el Poble Espanyol sin que usted quizá haya tenido noticia al respecto. Es La Renga, institución argentina que en su país llena estadios y que este mes ha hecho una incursión en Europa, tocando ante audiencias con predominio expatriado. “En todas partes del mundo hay argentinos y son los primeros que vienen, y los ves ahí delante, saltando como locos y sacudiendo la bandera”, cuenta el cantante y compositor de la banda, Gustavo ‘Chizzo’ Napoli. “Pero en nuestros conciertos los argentinos conectan con la gente local y se crea amistad. Nos sorprendió, el otro día en Berlín, la cantidad de alemanes que compraron ‘merchandising’”.

La Renga, formación creada en 1988, cuyo nombre proviene del lunfardo (“estar rengo es estar cojo: en el grupo siempre hemos pensado que nos faltaba algo”), abrió este periplo el 15 de mayo con un lleno en el Poble Espanyol y lo cerrará este domingo con un segundo pase en la misma plaza. En medio ha ofrecido conciertos en Berlín, Copenhague y Tenerife. Es un nombre muy grande en Argentina y aquí actúa con aforos muy inferiores a los que está acostumbrado. “Pero a nosotros nos gusta tocar y la cantidad de gente es lo de menos, ya sean 60.000 en un estadio o 2.000 en un club”, explica Chizzo. No exagera: La Renga ha llenado canchas como la del River Plate y hace poco más de un mes computó a 100.000 asistentes en sendos conciertos en el Parque de la Ciudad, de Buenos Aires.

Guitarras y baterías

Cifras que nos hablan de la implantación popular de su rock situado entre el aparato rotundo del hard y la aspereza urbana del punk, y “con blues, baladas y un toque de psicodelia, todo metido en una licuadora, y sale lo que sale”, apunta Chizzo. Un sonido con puntos de anclaje en la larga tradición del rock argentino. “Pappo y Spinetta son próceres para nosotros”, subraya. Viendo como incluso cantantes de música urbana como Duki incorporan guitarras eléctricas y baterías, se diría que en ese país es difícil escapar al influjo del rock. “En Argentina el rock todavía se sostiene, y mucho, comparado con otros países del mundo. Se llenan estadios y las bandas que vienen de fuera se quedan sorprendidas al ver ese público tan efusivo”.

Ellos vivieron un espaldarazo con su tercer álbum, ‘Despedazado por mil partes’ (1996), con canciones como la ‘Balada del diablo y la muerte’, la más escuchada hoy en las redes, que apunta a la convivencia fatal con tus demonios. “La gente se siente atraída por este tema, y por la manera en que la canción te va metiendo dentro de la historia”, cavila. Pero su repertorio tiene también “mucho de social y protesta, combativo”, añade. Ahí está ‘El revelde’. “Argentina es un país en el que hay muchas manifestaciones y protestas. Ahora, este gobierno saca al ejército a pegar a los jubilados. Cosas en las que no estamos de acuerdo para nada”.

Ni perfumes, ni partidos políticos

La Renga mantiene un contencioso con el presidente Javier Milei, que incorporó una de sus canciones, ‘Panic show’ (“Hola a todos, yo soy el león / Rugió la bestia en medio de la avenida”) en la campaña electoral de 2021 y ha seguido utilizándola pese a las quejas y la demanda formalizada por el grupo. Llegó a cantarla en el Luna Park, en la presentación de uno de sus libros. “No se puede utilizar una canción para una campaña sin pedir permiso y, además, él le cambió la letra en alguna parte”, indica Chizzo. “Aunque si hubiera venido a hablar, le hubiéramos dicho que no, porque no nos gusta que una canción, por una cantidad de plata, se asocie a un perfume, a una gaseosa o a un partido político, sea el que sea. Pero, como siempre digo, ¡el león se va a encargar de esto!”, ríe el cantante, que, más allá de ese episodio, aboga por cierta concordia entre bancadas ideológicas. “En el rock hay derechas e izquierdas. Incluso en los Ramones había miembros de diferentes tendencias. Se tiene que poder convivir, qué sé yo”.

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Cuatro años después de su último álbum, ‘Alejado de la red’ (2022), la banda lanzó el disco en vivo ‘Solo hace falta un mundo para dar una vuelta’. Entre ambos, estrenó el documental ‘Totalmente poseídos’, sobre la gira que realizó en Argentina desplazándose en moto. “Fueron 5.000 kilómetros, viviendo la ruta y parando en cada pueblo”, explica Chizzo. En España todavía no hay manera de poder verla. “Estamos mirando ahora ese festival de documentales musicales en Barcelona [el In-Edit]. Estaría bueno presentarlo allí”.