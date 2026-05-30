Por un cáncer
Muere a los 80 años Marcia Lucas, la editora que hizo de 'Star Wars' un fenómeno mundial
Tuvo un papel fundamental en algunas de las producciones más influyentes de la historia del cine, pese a ser prácticamente una desconocida.
La editora de cine Marcia Lucas ha muerto a los 80 años de edad por un cáncer, según ha informado la abogada de la familia, Deidre Von Rock, a 'Associated Press'. La montadora cinematográfica ganó un Oscar por su trabajo en la primera entrega de "Star Wars' (1977), y es conocida también por películas como Taxi Driver (1976) y American Graffiti (1973).
Casada con George Lucas entre 1969 y 1983, tuvo un papel fundamental en algunas de las producciones más influyentes de la historia del cine, pese a ser prácticamente una desconocida. Marcia contribuyó decisivamente a dar forma a la película y fue responsable de ordenar y estructurar una enorme cantidad de material rodado.
Pese a ser prácticamente desconocida, es una de las grandes responsables del éxito de 'Star Wars'. "Teníamos 40.000 pies de metraje con diálogos de pilotos. Nadie había intentado integrar una historia completa dentro de una batalla aérea como aquella", explicó George.
'Lucasfilm' ha lamentado su muerte, destacando que fue "una de las tres personas que ganaron un Oscar por Star Wars". La productora de cine también ha recordado su pasión por el montaje con declaraciones anteriores como "tengo una habilidad innata para mejorar un buen material y para hacer que un mal material sea aceptable”. Además de la película original de "Star Wars", trabajó en Return of the Jedi". Su trayectoria también estuvo ligada al cine de Martin Scorsese y formó parte de 'Alice Doesn't Live Here Anymore' y 'New York, New York'.
"Su influencia en el cine es imborrable, pero quienes la conocieron recordarán especialmente cómo hacía que la vida fuera más intensa, más hermosa, más divertida y más llena de amor", ha escrito su familia en un comunicado Tras su separación de George Lucas, contrajo matrimonio con Tom Rodrigues, gerente de producción de Skywalker Ranch, unión que se prolongó entre 1983 y 1993. Tiene dos hijas, Amanda Lucas y Amy Soper.
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