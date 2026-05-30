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Cultura defiende la Fira Litterarum para "articular complicidades" en el dominio lingüístico

Archivo - La consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una foto de archivo.

Archivo - La consellera de Cultura, Sònia Hernández, en una foto de archivo. / Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

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Tarragona
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La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha asegurado este viernes que la Fira Litterarum de Móra d'Ebre (Tarragona) ejemplifica "la capacidad de articular complicidades" en el dominio lingüístico catalán y occitano.

Así lo ha dicho durante la inauguración de la feria, que une literatura catalana y occitana con artes escénicas, y que, según Hernández, refleja "la gran capacidad de la literatura para hibridarse con otros lenguajes artísticos", informa la Conselleria en un comunicado.

La consellera ha afirmado que Litterarum se mantiene fiel al origen oral de la literatura, y que en la zona de las Terres de l'Ebre la palabra, la poesía y la música popular tienen "una fuerza extraordinaria".

Litterarum, que celebra su 19 edición, quiere "acercar las literaturas catalana y occitana al gran público" a través del teatro, la música, el circo y la danza, entre otros, así como ser un punto de encuentro del sector.

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Durante su estancia en Móra d'Ebre, la consellera Hernández se ha acercado también al 'info truck' que el Govern ha desplazado al municipio para explicar su acción gubernamental.

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