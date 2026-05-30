Orden público
Cancelados los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia por seguridad
West también fue vetado en Reino Unido por sus declaraciones antisemitas y posiciones sobre el nazismo
Los conciertos de los raperos estadounidenses Travis Scott y Kanye West, previstos para el 17 y 18 de julio respectivamente, en un festival de música en Reggio Emilia, en Italia, han sido cancelados por motivos de seguridad y orden público.
La Delegación de Gobierno comunicó anoche la orden de cancelar ambos conciertos después de que tanto la provincia como el municipio de Reggio Emilia solicitaran aclaraciones sobre el plan de seguridad y otra información sobre la logística del festival, ante el temor de que la organización no estuviera preparada para gestionar la llegada de decenas de miles de personas.
Además, la asociación de consumidores Codacons y las comunidades judías de Reggio Emilia y Módena habían solicitado la intervención de la Delegación de Gobierno sobre todo respecto a la actuación de Kanye West, que también fue vetado en Reino Unido por sus declaraciones antisemitas y posiciones sobre el nazismo.
En los últimos años, los espectáculos de Scott han concentrado a multitud de jóvenes por lo que se temía un problema de masificación, mientras que las semanas pasadas políticos y organizaciones presionaron para que se cancelara la actuación de West.
En este caso, el temor a tener que lidiar con manifestaciones contra la actuación del rapero fue una de las razones esgrimidas por la prefectura de Reggio Emilia para la cancelación. El festival iba a celebrarse en un enorme recinto cerca del aeropuerto de Reggio Emilia, llamado RCF Arena y Scott y West eran los artistas más esperados.
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