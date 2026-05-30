Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Josep Sánchez LlibreProfesoresFestivales músicaGuerra IránZapateroÉbolaLuis LorenzoAnthony GordonJonathan Andic
instagramlinkedin

Orden público

Cancelados los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia por seguridad

West también fue vetado en Reino Unido por sus declaraciones antisemitas y posiciones sobre el nazismo

Cancelados los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia por seguridad

Cancelados los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia por seguridad / EPC

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los conciertos de los raperos estadounidenses Travis Scott y Kanye West, previstos para el 17 y 18 de julio respectivamente, en un festival de música en Reggio Emilia, en Italia, han sido cancelados por motivos de seguridad y orden público.

La Delegación de Gobierno comunicó anoche la orden de cancelar ambos conciertos después de que tanto la provincia como el municipio de Reggio Emilia solicitaran aclaraciones sobre el plan de seguridad y otra información sobre la logística del festival, ante el temor de que la organización no estuviera preparada para gestionar la llegada de decenas de miles de personas.

Además, la asociación de consumidores Codacons y las comunidades judías de Reggio Emilia y Módena habían solicitado la intervención de la Delegación de Gobierno sobre todo respecto a la actuación de Kanye West, que también fue vetado en Reino Unido por sus declaraciones antisemitas y posiciones sobre el nazismo.

En los últimos años, los espectáculos de Scott han concentrado a multitud de jóvenes por lo que se temía un problema de masificación, mientras que las semanas pasadas políticos y organizaciones presionaron para que se cancelara la actuación de West.

Noticias relacionadas

En este caso, el temor a tener que lidiar con manifestaciones contra la actuación del rapero fue una de las razones esgrimidas por la prefectura de Reggio Emilia para la cancelación. El festival iba a celebrarse en un enorme recinto cerca del aeropuerto de Reggio Emilia, llamado RCF Arena y Scott y West eran los artistas más esperados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
  2. Los 'Crims' de Carles Porta regresan con nueva temporada del pódcast y casos marcados por la premeditación
  3. ENTREVISTA | Máximo Pradera, escritor: 'He tenido cáncer porque ningún médico me hizo nunca la pregunta clave: ¿qué comes?
  4. La más grande', el documental sobre Rocío Jurado, se estrenará el 25 de junio
  5. Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
  6. Anulan la sentencia que absolvió a Ana Duato por fraude fiscal y ordenan repetir el juicio
  7. Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina
  8. Huelga indefinida en las bibliotecas públicas todos los viernes y sábados

Cancelados los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia por seguridad

Cancelados los conciertos de los raperos Travis Scott y Kanye West en Italia por seguridad

Fallece a los 89 años la directora de cine y televisión Josefina Molina: cine comprometido con una mirada feminista

Fallece a los 89 años la directora de cine y televisión Josefina Molina: cine comprometido con una mirada feminista

Fallece a los 89 años la directora de cine y televisión Josefina Molina

Fallece a los 89 años la directora de cine y televisión Josefina Molina

Del evento ‘macro’ al ciclo 'boutique': el festival marca la música en directo en Catalunya

Del evento ‘macro’ al ciclo 'boutique': el festival marca la música en directo en Catalunya

Una placa recuerda la finca natal de Oriol Bohigas y la gestación de la Barcelona actual

Una placa recuerda la finca natal de Oriol Bohigas y la gestación de la Barcelona actual

¿Ha domesticado Bad Bunny el machismo del reguetón? "Su imaginario es feminista, pero refuerza ideas patriarcales"

¿Ha domesticado Bad Bunny el machismo del reguetón? "Su imaginario es feminista, pero refuerza ideas patriarcales"

Kit de supervivencia si vas a un festival de música

Kit de supervivencia si vas a un festival de música

"El encargado": un Walter White en la era Milei

"El encargado": un Walter White en la era Milei