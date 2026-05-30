Buscador de festivales de música 2026: dónde actúa tu artista favorito y fechas de los conciertos

Ricard Gràcia

Andrea Hermida-Carro

Primavera Sound, Sónar, Cruilla, Rock Fest... Repasamos los principales festivales de música de este verano en Catalunya y el resto de España y Portugal. ¡Se acabó el perderte entre mil pestañas para saber dónde toca tu grupo favorito este verano! EL PERIÓDICO te ofrece un buscador diseñado para que no pierdas ni un segundo de tu tiempo. Con una interfaz limpia y directa, puedes filtrar toda la cartelera nacional según lo que realmente te importa: busca por nombre de artista, localiza tu festival preferido en el selector o filtra por comunidad autónoma si tienes pensado viajar por España.

AQUÍ TIENES NUESTRA SELECCIÓN DE IMPERDIBLES DEL VERANO

Sting

Nits d'Occident
7/07/2026

Rigoberta Bandini

Porta Ferrada
14/08/2026

Joan Dausà

BARTS Festival
2/07/2026

Belle & Sebastian

BARTS Festival
17/07/2026

Amaia

Cap Roig Festival
17/07/2026
Vida Festival
4/07/2026

Pastora Soler

Starlite Marbella
22/08/2026

Lia Kali

Vida Festival
3/07/2026

Florence + The Machine

Mad Cool Festival
9/07/2026

Yerai Cortés

Grec Festival
19/07/2026

Lori Meyers

FIB
16/07/2026

Barry B

O Son do Camiño
18/06/2026

Además, con el selector de rango temporal, puedes ajustar los meses exactos que quieres explorar, desde junio hasta el cierre de año. Ya sea que busques el plan perfecto para un fin de semana exprés o que estés organizando una ruta épica por varios escenarios del país, esta herramienta te ofrece la información clave —fecha, lugar y enlace directo a la web— en una sola vista rápida. Es la herramienta que te faltaba para que lo único de lo que tengas que preocuparte sea de conseguir las entradas antes de que vuelen.

Si has organizado un festival de música para este año y quieres que aparezca en este buscador, envía la información (fechas, grupos, horarios, precios, web...) a /esmultimedia@elperiodico.com

Y ESTA ES LA LISTA COMPLETA



MJJASOND
7/08/2025

¡Sorpresa!

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

¡Sorpresa!

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

¡Sorpresa!

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/06/2026

.bd.

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

2hollis

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

2manydjs (DJ set)

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

30drop presents Insight Into Mind

Sónar

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

31 FAM

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
14/08/2026

31 FAM

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
15/08/2026

4444 Four Of a Kind (Subzero Project) + D-Block & S-Te-Fan

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
1/07/2026

A Day To Remember

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
13/08/2026

A Garota Não

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
6/06/2026

A Guy Called Gerald Live

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

A Perfect Circle

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

Aaron Sevilla

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/07/2026

Accept

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
16/08/2026

Adam Beyer

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Addison Groove

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Addison Rae

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Adrián Mills

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
11/07/2026

Aerea

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

Aerea Live

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Afri K

Sónar

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Afrojack

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
4/06/2026

Agriculture

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Aida Blanco

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
4/06/2026

Aïda deGruyter

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Aiko el Grupo

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Aimarz

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

Akua

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Alabama Shakes

BBK Live

(Bilbao)
WEB
11/07/2026

Alabama Shakes / Joel Culpepper

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
30/06/2026

Alan Parsons

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
2/07/2026

Alavedra

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
18/06/2026

Alba Franch

Sónar

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Albertinny

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/07/2026

Alcalá Norte

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
20/06/2026

Alcalá Norte

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
3/07/2026

Aldo

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/07/2026

Aldous Harding

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
13/08/2026

Aldous Harding

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
7/08/2025

Alec López

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
31/07/2026

Alejo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
15/08/2026

Alex Cervera

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/06/2026

Alex G

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Alexis Le-Tan

BBK Live

(Bilbao)
WEB
15/08/2026

Alfredo Pareda

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Alice Cooper

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
21/07/2026

Alice Phoebe Lou

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
8/08/2025

Alis

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
10/07/2026

Alizzz

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
5/08/2025

Alizzz

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/07/2026

Al·lèrgiques al Pol·len

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
7/08/2025

Almacor

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
15/08/2026

Alok

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
2/08/2026

Alvama Ice

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
16/08/2026

Alvama Ice

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
31/07/2026

Álvaro de Luna

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
7/08/2026

Álvaro de Luna & Nil Moliner

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
16/08/2026

Álvaro Varer

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
5/06/2026

Amaarae

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Amaia

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
17/07/2026

Amaia

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
8/08/2025

Amaia

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Amaliah b2b Pangaea

Sónar

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Amanda Mussi

Sónar

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Amelia Holt

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

Amelie Lens presents AURA

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/07/2026

Amh

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
2/07/2026

Amore

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/07/2026

Amore

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Amore

BBK Live

(Bilbao)
WEB
9/07/2026

Amrita

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

Amyl and The Sniffers

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
1/08/2026

Ana Mena

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
17/08/2026

Ana Torroja

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
7/08/2025

Anabel Lee

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Anastacia

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
14/07/2026

Anastacia

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
17/07/2026

Ángel Carmona DJ

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
18/06/2026

Angel y Cristo

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/08/2025

Ángela González

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Ángeles Toledano

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
16/08/2026

Angerfist

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
23/07/2026

Anggie Obin + Noa Lur: Multipolar

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
12/07/2026

Angus & Julia Stone

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
19/06/2026

Ani in the Hall present Intel·ligència

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Ani Queen

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/08/2026

Anime

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/06/2026

Anna Von Hausswolff

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

ANNE & Sera J

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Annhastasia

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
22/07/2026

Annie & The Caldwells

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
4/06/2026

Anthony Naples

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Anthrax

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
7/08/2026

Antonio José

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
20/08/2026

Antonio José

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
3/08/2026

Antonio Orozco

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
10/07/2026

Antoñito Molina

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
18/08/2026

Antoñito Molina

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
27/06/2026

Antoñito Molina

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
9/07/2026

Apparat

BBK Live

(Bilbao)
WEB
27/07/2026

Ara Malikian

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
6/08/2026

Ara Malikian

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
8/08/2025

Arde Bogotá

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
12/07/2026

Aren VI

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
29/06/2026

Ariadna Vieyra

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Arizona Baby

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Armela

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
16/08/2026

Arminy Montana

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
18/06/2026

Arp Frique & The Perpetual Singers

Sónar

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Arrels del Llum

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Art Of Fighters

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Arthi

Sónar

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Ascua

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/08/2025

Ash

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/06/2026

Ashnikko

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/07/2026

Asia (Macba – La Model)

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Ático Corp. & R.I.P. Bestia present

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Aurora Halal

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/08/2026

Avenida

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
24/07/2026

Azar Lawrence + Cécile McLorin Salvant

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
2/07/2026

Azuleja

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
15/08/2026

B2B Mita Gami

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
13/07/2026

Babasonicos / El Zar

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Babasónicos + Silvestre y la Naranja

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Baby Pantera presents Desidia

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Babylon

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
9/07/2026

Bachcelona (Breaking Bach)

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Bad Gyal

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/07/2026

Bad Religion

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
11/07/2026

Bad Tomato

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Badsista

BBK Live

(Bilbao)
WEB
16/07/2026

Balcan & Júlia Colom

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Balu Brigada

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/06/2026

BAMBI

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/07/2026

Bandalos Chinos

FIB

(Benicàssim)
WEB
18/06/2026

Barbara Lago

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
1/08/2026

Barce

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
11/07/2026

Barrrk

BBK Live

(Bilbao)
WEB
6/06/2026

Barry B

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Barry B

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
2/07/2026

Barry B

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
17/10/2026

Barry B

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
7/08/2025

Barry B

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Bashkka

BBK Live

(Bilbao)
WEB
14/08/2026

Bassdrum Project & Ogalla

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
13/08/2026

Bassvictim

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
5/08/2025

Bauer

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/06/2026

Baxter Dury

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

BB Trickz

BBK Live

(Bilbao)
WEB
26/06/2026

BEAT - Adrian Belew - Steve Vai - Tony Levin - Danny Carey

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
28/06/2026

BEAT (Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey)

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Beatrice M.

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Beatrix Weapons presents BOSSY

Sónar

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Bego Martín

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
9/07/2026

Belén Aguilera

BBK Live

(Bilbao)
WEB
8/08/2025

Belice

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
17/07/2026

Belle & Sebastian

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
16/07/2026

Belle & Sebastian

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Belle and Sebastian

BBK Live

(Bilbao)
WEB
15/08/2026

Ben Sims

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/06/2026

Ben UFO

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
24/07/2026

Benito Gonzalez

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
18/07/2026

Benjamin Clementine

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
14/08/2026

Benjamin Clementine

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
25/07/2026

Benjamin Moussay

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
29/07/2026

Beret

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
4/06/2026

berlioz

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/07/2026

Besmaya

FIB

(Benicàssim)
WEB
6/08/2025

Besmaya

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

Besmaya

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/06/2026

Bestia Bebé

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Bestia Bebé

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/06/2026

Beverly Glenn-Copeland and Elizabeth Copeland

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
23/07/2026

Bewis de la Rosa

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
19/06/2026

Biffy Clyro

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
18/07/2026

Biffy Clyro

FIB

(Benicàssim)
WEB
20/07/2026

Biffy Clyro

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
21/07/2026

Biffy Clyro

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
6/06/2026

Big Thief

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/06/2026

Big Thief / Ata Kak

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
8/07/2026

Bigger Splash

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Bigger Splash

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Bigger Splash

BBK Live

(Bilbao)
WEB
30/07/2026

BJ Verse

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
19/06/2026

Black Maracas

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
7/08/2025

Blanca Kovacs

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
17/10/2026

Blaumut

Suite Festival

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Blaze The Trail

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
3/07/2026

Bleed From Within

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
4/07/2026

Bleed From Within

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
14/08/2026

Bloc Party

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
7/06/2026

BLOND:ISH

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Blood Command

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
4/06/2026

Blood Orange

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Bloodsucking Zombies From Outer Space

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
3/07/2026

Blues Pills

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
10/07/2026

Bomba Estéreo

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
12/07/2026

Bomba Estéreo / Alex Serra & Totidub

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
18/06/2026

Boys Noize

Sónar

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Boys Noize

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Break The Senses

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
5/07/2026

Breaking Benjamin

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
16/08/2026

Brenda Serna

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
30/07/2026

Bresh

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
14/08/2026

Bresh

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Bresh

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Bridge City Sinners

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
4/06/2026

Brighde Chaimbeul

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
23/07/2026

Bruce Barth & Vicente Archer

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
3/07/2026

Bryan Adams

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
4/07/2026

Buhos

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
10/07/2026

BUNT.

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
5/06/2026

Buscabulla

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Bywater Call

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
2/08/2026

C Marí

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
18/06/2026

Cabaret Voltaire

Sónar

(Barcelona)
WEB
24/07/2026

Café Quijano

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
6/08/2025

Café Quijano

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Cala Vento

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
1/08/2026

Cali y El Dandee

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
5/06/2026

Call Super

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Calvin Harris

BBK Live

(Bilbao)
WEB
6/08/2025

Camellos

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/06/2026

Cameron Winter

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/07/2026

Cançons del Grec

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Candela Gómez

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
20/06/2026

Capitán Entresijos

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/08/2025

Capitán Sunrise

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
12/08/2026

Capitão Fausto

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
18/06/2026

Captain Trasho

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
5/06/2026

Cara Delevingne

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Carameloraro

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/06/2026

CARBS: Ketiov & Fernanda Arrau

Sónar

(Barcelona)
WEB
7/06/2026

Carl Cox

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Carl Cox

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Carlangas

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
18/07/2026

Carlangas

FIB

(Benicàssim)
WEB
25/07/2026

Carlangas DJ Set

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
8/07/2026

Carles Sans

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Carlita

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
20/06/2026

Carlita

Sónar

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Carlittos

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Carlos Agraz

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/08/2025

Carlos Ann

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

Carlos Ares

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
16/07/2026

Carlos Ares

FIB

(Benicàssim)
WEB
17/10/2026

Carlos Ares

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
8/08/2025

Carlos Ares

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
23/07/2026

Carlos Ares / Valeria Castro / Ester Vallejo

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
1/07/2026

Carlos de Jacoba & Kiki Morente

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Carlos Jean

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
22/07/2026

Carlos Rivera

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
8/08/2025

Carlos Sadness

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/07/2026

Carmen Lancho

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
22/07/2026

Carmen Lundy

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
21/07/2026

Carminho

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
14/08/2026

Carolina Durante

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
7/08/2025

Carolina Durante

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/06/2026

caroline

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Carpenter Brut

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
31/07/2026

Casa Pepa

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
4/07/2026

Cassius

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
19/06/2026

Caste

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
15/08/2026

Cate Le Bon

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
5/07/2026

Cavalera

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
19/06/2026

Cave-Girl & Neandergals

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
11/07/2026

CervaTana

BBK Live

(Bilbao)
WEB
26/06/2026

Cesc Sansalvadó

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Chambao

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
25/07/2026

Charles Tolliver + Marcus Miller

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
7/08/2025

Charlie Pee

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/07/2026

Charlie Puth

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Charlie Puth

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
2/07/2026

Charlotte Cardin

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
19/06/2026

Charlotte de Witte

Sónar

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Charlotte de Witte

BBK Live

(Bilbao)
WEB
17/07/2026

Cheikh Lô

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
15/08/2026

Chelina Manuhutu

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/08/2025

Chemical UFO

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/08/2025

Cheries DJs

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/07/2026

Chevelle

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
11/07/2026

Chico Blanco

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Chino Banzai

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
11/07/2026

Chiquita Movida

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Chloe Slater

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
18/06/2026

Chris Stussy

Sónar

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Chumi DJ

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/08/2025

Cianóticas Perdidas

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/06/2026

Ciara Cuvé

Sónar

(Barcelona)
WEB
18/07/2026

Circa Waves

FIB

(Benicàssim)
WEB
19/06/2026

Circle Jerks

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/08/2025

Claim

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
28/06/2026

Claquera

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Clara Peya

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
15/08/2026

Claudia León

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
18/06/2026

Clementaum b2b LAZA

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Cliffords

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
20/06/2026

Clur

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
9/07/2026

CMAT

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

CMAT

BBK Live

(Bilbao)
WEB
12/08/2026

CMAT

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
10/06/2026

CocoRosie

Festival Empremtes

(Barcelona)
WEB
21/08/2026

Coldday

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
4/07/2026

Col·lectiu Tonyina

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
20/06/2026

Colleen ‘Cosmo’ Murphy presents

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Coque Malla

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Coqui Selection

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Corella

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
7/08/2025

Coria Castillo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Cormac

Sónar

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Corrosion of Conformity

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
25/06/2026

Cory Wong / Don West

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
5/08/2025

Cristalino

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

Cristina Len

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
31/07/2026

Cultura Profética / Çantamarta

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
4/07/2026

Cupido

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
6/08/2025

Cupido

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Cutemobb

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/08/2025

Cycle

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

D-Sturb

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

D. Valentino

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
30/07/2026

D. Valentino

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
8/07/2026

Dacilos

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Daito Manabe

Sónar

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Dame Area

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
2/07/2026

Dan Peralbo i el Comboi

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
10/07/2026

Dan Peralbo i el Comboi

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Dani Fernández

BBK Live

(Bilbao)
WEB
6/08/2025

Dani Fernández

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

Dani Martín

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
5/08/2025

Dani Pastor

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

Daniel Avery live

Sónar

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Danielle b2b Ryan Elliott

Sónar

(Barcelona)
WEB
23/07/2026

Danielle Nicole

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
8/08/2025

Daniless

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/07/2026

Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
7/07/2026

Danny Elfman’s Music from the Films of Tim Burton

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
16/08/2026

Danny Mad

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/07/2026

Danny Ocean

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
19/06/2026

Daria Kolosova

Sónar

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Datiste

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
12/08/2026

David Bisbal

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
9/07/2026

David Byrne

BBK Live

(Bilbao)
WEB
10/07/2026

David Byrne

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

David Byrne

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

David Cabeza

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/08/2025

David Domínguez

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
23/07/2026

David Murray; Joe Lovano & Julian Lage

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
6/08/2025

David Nal

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/08/2025

David Otero

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

David Van Bylen

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/08/2025

De Rancho

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
17/07/2026

Deadletter

FIB

(Benicàssim)
WEB
9/07/2026

Dee Diggs

BBK Live

(Bilbao)
WEB
9/07/2026

Deep Purple

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
1/08/2026

Delaossa

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
6/08/2026

Delaossa

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
6/08/2025

Delaporte

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Delaporte

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
23/07/2026

Delgado Big Band

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Delgao

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Dellafuente

BBK Live

(Bilbao)
WEB
22/07/2026

Democracia (Los Voluble + invitados)

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
17/10/2026

Depedro

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
6/06/2026

Depresión Sonora

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Depresión Sonora

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
10/07/2026

Depresión Sonora

BBK Live

(Bilbao)
WEB
17/07/2026

Desvari: Guadalupe Plata & Fernando

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
16/07/2026

Desvari: Leonor Leal & David Lagos

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
19/07/2026

Desvari: Marc Ribot & Israel Vázquez

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
15/07/2026

Desvari: Pròleg (Concert de guitarres)

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Deu!

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

Dewolff

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
10/07/2026

Dex EFX XOX

BBK Live

(Bilbao)
WEB
8/08/2025

Diagnóstico Binario

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/07/2026

Diana Krall

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
21/07/2026

Diana Krall

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
25/07/2026

Diana Krall

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
27/07/2026

Diana Krall

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
26/07/2026

Diana Krall

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
6/06/2026

Dijon

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
31/07/2026

Dimitri Vegas

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
14/08/2026

Dimitri Vegas

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Discharge

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
7/08/2025

Disco Bahía

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/06/2026

Disobey

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

DJ AYA

Sónar

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

DJ Bacardi

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
7/08/2025

DJ Filo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

DJ Gigola

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
19/06/2026

DJ Gigola

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

DJ Koolt

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

DJ Koze

BBK Live

(Bilbao)
WEB
6/06/2026

DJ Marcelle

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

DJ MARIA.

Sónar

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

DJ Marta

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/08/2025

DJ Moderno

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

DJ Moderno

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
15/08/2026

DJ Nano

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

DJ Neil

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/06/2026

DJ Nobu

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

DJ Nobu

BBK Live

(Bilbao)
WEB
15/08/2026

DJ Palas

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

DJ Sisu

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

DJ Snake

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
8/08/2025

DJ Ziry

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

DJs From Mars

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/07/2026

Doctor Prats

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
8/08/2025

Doctor Wattson

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/07/2026

Dogstar

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
4/06/2026

Doja Cat

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Dom Dolla

Sónar

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Don Patricio

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
9/07/2026

Don West

BBK Live

(Bilbao)
WEB
10/07/2026

Donato Dozzy

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

Dorian

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
18/07/2026

Dorian

FIB

(Benicàssim)
WEB
8/08/2025

Dorian

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/06/2026

DPR CREAM & DPR ARTIC

Sónar

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Drs

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/08/2025

Duncan Dhu

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Dünedain

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
8/08/2025

Duque

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Dwarves

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
16/08/2026

Dyen

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
5/08/2026

Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
14/08/2026

Easttown

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/06/2026

Ecco2k

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Edna Bravo

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
5/06/2026

Einstürzende Neubauten

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/08/2026

El Cejas

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
30/07/2026

Él Mató a un Policía Motorizado

Festival Empremtes

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

El Nido

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
23/07/2026

El Pantorrillas

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
8/08/2026

El Petit de Cal Eril

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
2/07/2026

El Petit de Cal Eril i la Processó Metafísica

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
10/08/2026

El Pot Petit

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
7/08/2025

El Sombrero del Abuelo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/10/2026

Electrozacho

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
10/07/2026

Elena Barker

BBK Live

(Bilbao)
WEB
4/07/2026

Elena Rose

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
4/07/2026

Els Amics de les Arts

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
2/08/2026

Els Amics de les Arts + Ginestà

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
8/08/2026

Els Amics de les Arts + Ginestà

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
4/07/2026

Els Catarres

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
11/07/2026

Els Pets

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
7/07/2026

Elvis Crespo

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Elvis Crespo

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
15/07/2026

Elvis Crespo

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
17/10/2026

Elyella

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
6/08/2025

Elyella

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

Elyella

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Embusteros

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
26/07/2026

Émile Parisien / Vincent Peirani: Abrazo

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
24/07/2026

Emma-Jean Thackray

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
5/08/2025

En Tol Sarmiento

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

End Of The Road

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
15/08/2026

Endymion

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
14/08/2026

Energy Time

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Energy Time

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
31/07/2026

Enol

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
6/08/2025

Enol

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
12/08/2026

Ernest Prana

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
9/07/2026

Erol Alkan b2b Optimo (Espacio)

BBK Live

(Bilbao)
WEB
5/06/2026

Ethel Cain

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/06/2026

Ethel Cain

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
22/07/2026

ETS

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
26/07/2026

ETS / La Fúmiga

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
18/08/2026

Europa Galante

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
5/07/2026

Evaristo

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
19/06/2026

Evaristo

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
17/07/2026

Example

FIB

(Benicàssim)
WEB
6/08/2025

Exsonvaldes

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
10/08/2026

Éxtasis

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
10/07/2026

Ezra Collective

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
17/08/2026

Fabio Biondi & Paola Poncet

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
2/07/2026

Fades

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
11/07/2026

Faithless

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

fakemink

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Fanfam

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
7/08/2025

Fat Gordon

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Fatboy Slim

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/06/2026

Father John Misty

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Fatima Hajji

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
9/07/2026

Fatoumata Diawara

BBK Live

(Bilbao)
WEB
4/06/2026

Fcukers

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Femtanyl

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/08/2025

Fermín Muguruza

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/08/2025

Fernandocosta

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Ferran Palau

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
18/07/2026

Fidju Kitxora

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
4/07/2026

Figa Flawas

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
8/08/2025

Fin del Mundo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
12/08/2026

First Breath After Coma + Salvador Sobral

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
20/06/2026

FJAAK x Kittin live

Sónar

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

FKA Twigs

BBK Live

(Bilbao)
WEB
9/07/2026

Florence + The Machine

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
4/06/2026

Florence Road

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Florentines

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/06/2026

Florentino b2b DJ g2g

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Flowerovlove

FIB

(Benicàssim)
WEB
9/07/2026

Folk Bitch Trio

BBK Live

(Bilbao)
WEB
16/10/2026

Fonal

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
8/07/2026

Foo Fighters

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
14/08/2026

Fran Hernandez

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Franky Rizardo

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/07/2026

Franz Ferdinand

FIB

(Benicàssim)
WEB
7/08/2025

Franz Ferdinand

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

Frente Cumbiero

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
13/08/2026

Friko

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
9/07/2026

Frost Children

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
18/06/2026

Fucknormal

Sónar

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Funk Tribu

Sónar

(Barcelona)
WEB
1/08/2026

Funzo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
16/08/2026

Furyan

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/08/2025

Fuzzz by DJ Nano

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Gabriela Abundanza

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Gades y Fuego

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
6/08/2025

Ganges

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
9/07/2026

Gar

BBK Live

(Bilbao)
WEB
8/08/2025

Gara Durán

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
9/07/2026

Garbage

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
5/07/2026

Garbage

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
4/07/2026

Gazella

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
2/08/2026

Gea

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
4/06/2026

Geese

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Gelli Haha

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

GEMS

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
10/07/2026

Genosidra

BBK Live

(Bilbao)
WEB
21/07/2026

Gente de Zona

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/08/2026

Gente de Zona

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
20/06/2026

Gerd Janson b2b Marcel Dettmann

Sónar

(Barcelona)
WEB
12/08/2026

Get Down Services

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
15/08/2026

Giangy

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Gil

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
13/06/2026

Ginebras

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
6/08/2025

Ginebras

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Ginestà

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
7/11/2026

Ginestà

Festival Empremtes

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Gipsy Kings

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
30/06/2026

Gipsy Kings & Los Manolos

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Gisela João

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

GlonySixVain

Sónar

(Barcelona)
WEB
24/08/2026

Gloria Trevi

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
9/07/2026

God Save The Queen

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
12/08/2026

God Save The Queen

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
19/06/2026

Goldie b2b Doc Scott ft Medic MC

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Gorillaz

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

GOTH-TRAD

Sónar

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Gotthard

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
6/06/2026

Grace Ives

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/08/2025

Green Valley

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
12/08/2026

Greg Freeman

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
7/06/2026

Greta

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Greta

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
8/07/2026

Greta

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
6/07/2026

Grupo Frontera

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
7/08/2025

Guacamayo DJ's

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Guacamayo DJ's

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/06/2026

Guedra Guedra

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Guim

BBK Live

(Bilbao)
WEB
3/06/2026

Guitarricadelafuente

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Guitarricadelafuente

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
3/07/2026

Guitarricadelafuente

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
14/08/2026

Gunz For Hire

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Haai

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
18/06/2026

Habló Pablo

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
5/07/2026

Hakuna Group Music

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
6/07/2026

Hakuna Group Music

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Hallas

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
14/08/2026

Halo

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/07/2026

Halsey

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Halsey

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
18/06/2026

Héctor Oaks

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
14/08/2026

Hektor Mass

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/07/2026

Helloween

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
9/07/2026

Hemlocke Springs

BBK Live

(Bilbao)
WEB
19/06/2026

Henge

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/08/2025

Hens

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/07/2026

Hens / Dani Fernández

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
13/08/2026

Hermanos Gutiérrez

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
7/08/2026

Hermanos Martínez

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
6/08/2025

Hey Kid

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
31/07/2026

Hidalgo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
4/07/2026

Hiraes

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
8/08/2025

Histeria Punkrock

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Hnos. Kapiya

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
25/07/2026

HOFE

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
10/07/2026

Holly Humberstone

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
16/08/2026

Holy Priest

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Honeyluv

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
19/06/2026

Hoobastank

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
19/06/2026

Hoonine

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
8/07/2026

Hoonine

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
9/07/2026

Hoonine

BBK Live

(Bilbao)
WEB
24/07/2026

Hoonine + Judeline + Gregotechno

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
11/07/2026

Horsegirl

BBK Live

(Bilbao)
WEB
12/08/2026

Horsegirl

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
8/07/2026

Hot Milk

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
8/07/2026

HotWax

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

Hudson Freeman

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
16/08/2026

Hugel

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
10/07/2026

Huir

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
18/07/2026

Human Requiem (Orfeó Català)

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
21/07/2026

Humazapas

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
4/06/2026

Hypnosis Therapy

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
23/07/2026

Ibibio Sound Machine

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
19/06/2026

IceMorph

Sónar

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

IDLES

BBK Live

(Bilbao)
WEB
5/06/2026

Iglooghost

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Igor Paskual

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
15/07/2026

Il Volo

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Ilan Amores

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

Imelda May

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
4/07/2026

Imminence

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
4/07/2026

Immortal Disfigurement

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
1/08/2026

Inazio

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
8/08/2025

Inazio

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

Indus

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
15/08/2026

Inés Isla

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
5/08/2025

Innmir

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
10/07/2026

Interpol

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Interpol

BBK Live

(Bilbao)
WEB
30/07/2026

Íñigo Quintero

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
8/08/2025

Íñigo Quintero

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Iro Aka

BBK Live

(Bilbao)
WEB
2/07/2026

Iron Maiden

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
20/06/2026

ISA

Sónar

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Isabel Rey

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Ismael Lora

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Ismael Lora

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
24/07/2026

Israel Fernández

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
15/08/2026

Iván Ferreiro

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
2/08/2026

J Abdiel

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
16/08/2026

J. Beren

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
5/06/2026

JADE

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Jaime Soeiro

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
11/07/2026

Jalen Ngonda

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

James Hype

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
9/07/2026

James Massiah

BBK Live

(Bilbao)
WEB
15/08/2026

Jannia

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Jason Isbell & The 400 Unit

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/06/2026

JASSS

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
22/07/2026

Jatun Mama

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
14/08/2026

Javi Boss

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Javi Boss

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Javi Boss

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Javi Molina

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Javi Palmero

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
22/07/2026

Javi Ruibal Cuarteto + Xan Campos: Amorodios

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
7/08/2025

Javiera Mena

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/08/2026

JC Reyes

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
13/07/2026

Jean-Michel Jarre

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
3/07/2026

Jean-Michel Jarre

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Jean-Michel Jarre

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
2/07/2026

Jeff Goldblum / Take Me To The River

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
8/07/2026

Jehnny Beth

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
9/07/2026

Jennie

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
19/06/2026

Jesuz X b2b Ne/Re/A

Sónar

(Barcelona)
WEB
18/07/2026

Jet

FIB

(Benicàssim)
WEB
6/06/2026

Jimena Amarillo

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Jimi Jules

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
2/07/2026

Joan Dausà

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
2/08/2026

Joan Dausà

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
6/08/2026

Joan Dausà

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
13/08/2026

Joan Dausà

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
6/08/2026

Joan Garriga i Mariatxi Galàctic

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
5/06/2026

Joan La Barbara

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Joana Crass

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
8/07/2026

Joaquina

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Joel Toro

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/06/2026

Joey Valence & Brae

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/07/2026

John Legend

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
22/07/2026

John Legend

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Jon Batiste

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Joni DJ

BBK Live

(Bilbao)
WEB
10/07/2026

Jordi Savall

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
15/08/2026

Jose Conca

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
28/10/2026

José González

Festival Empremtes

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

José González / Rufus Wainwright

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
30/07/2026

José Nogales

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
24/07/2026

Joseluis

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
7/06/2026

Joseph Capriati

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Jovanotti

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Joy Orbison

Sónar

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Joy Orbison

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
16/08/2026

Joyse

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

JP Candela

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/08/2026

Juan Diego Flórez

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
16/07/2026

Juan Luis Guerra 4.40

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
2/08/2026

Juan Magán

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
3/07/2026

Juan Wauters

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
6/08/2025

Judeline

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Judeline

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
17/07/2026

Judeline / Samuraï / Elem

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
20/07/2026

Judit Neddermann & Gio Symphonia

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Juicy BAE

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Juicy BAE

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/07/2026

Júlia Català

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Julia de Castro

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
15/08/2026

Julia Mestre

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
16/07/2026

Julieta

FIB

(Benicàssim)
WEB
7/08/2025

Julieta 21

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
22/07/2026

Julius Rodriguez

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
7/08/2025

Jungleo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
31/07/2026

Juseph

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
1/08/2026

Kabasaki

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
17/07/2026

Kaiser Chiefs

FIB

(Benicàssim)
WEB
7/08/2025

Kalas y Legend X Kopoet

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
10/07/2026

Karen Dió

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
14/08/2026

Karlos Molina

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Karretero

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
11/07/2026

Kasabian

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
18/06/2026

Katy Perry

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
19/06/2026

Kelis

Sónar

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

KETTAMA

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

KI/KI

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
1/08/2026

Kidd Keo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
1/08/2026

Kidd Voodoo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
30/07/2026

Kiddo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
3/07/2026

Kiliki

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
19/06/2026

Kilopatrah Jones

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Kings of Leon

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/06/2026

KNEECAP

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
12/08/2026

Kneecap

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
6/06/2026

Knocked Loose

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
24/07/2026

Kokoshca

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
23/07/2026

Kool & The Gang

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
13/08/2026

Kurt Vile & The Violators

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
5/06/2026

Kylesa

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
18/07/2026

La Banda Municipal de Barcelona

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

La Bien Querida

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/08/2025

La Casa Azul

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/07/2026

La Fúmiga

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
18/07/2026

La Habitación Roja

FIB

(Benicàssim)
WEB
17/07/2026

La La Love You

FIB

(Benicàssim)
WEB
16/08/2026

La La Love You

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
6/08/2025

La La Love You

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

La La Love You

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

La Lom

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
3/07/2026

La Ludwig Band

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/07/2026

La Ludwig Band

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
11/07/2026

La Ludwig Band

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

La Ludwig Band

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
10/07/2026

La M.O.D.A.

BBK Live

(Bilbao)
WEB
17/10/2026

La M.O.D.A.

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
25/07/2026

La Niña

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
4/07/2026

La Paloma

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
9/07/2026

La Paloma

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

La Paloma

BBK Live

(Bilbao)
WEB
30/07/2026

La Pantera

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
7/08/2025

La Raíz

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
18/06/2026

La Sofy

Sónar

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

La Tania

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
25/07/2026

La Tania

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
14/07/2026

La Tour de Carol

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/08/2025

La Zowi

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/06/2026

LaBlackie

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Lady Banana

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
18/06/2026

Lady Shaka b2b Tash LC

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Lambrini Girls

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/07/2026

Las Migas

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Las Petunias

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Las Petunias

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
9/07/2026

Las Petunias

BBK Live

(Bilbao)
WEB
28/06/2026

Lasso / Ela Taubert

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
19/07/2026

Latorre

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
3/07/2026

Latzën

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
27/06/2026

Lau Gibert

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
6/08/2026

Lax'n'Busto

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
20/08/2026

Lax'N'Busto

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
15/07/2026

Lax’n’Busto

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Lechuga Zafiro & Verraco: Hyperverbena

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Lecocq

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
11/07/2026

Lecocq

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Leire Martínez

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
31/07/2026

Leire Martínez

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
12/08/2026

Leire Martínez + Marlena

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
29/06/2026

Lenny Kravitz

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
23/07/2026

León Benavente / El Mato a un Policía Motorizado

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
20/06/2026

Lepora

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
13/07/2026

Les Flors (Anna Andreu, Mar Pujol, ...)

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Les Robots

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
3/07/2026

Lewis Ofman

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
16/07/2026

Ley DJ

FIB

(Benicàssim)
WEB
8/08/2025

Ley DJ

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

Lia Kali

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
12/06/2026

Lia Kali

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
25/07/2026

Lia Kali / Chambao 25 aniversario / Jimena Amarillo

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
16/08/2026

Lil Texas

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/07/2026

Lila Downs

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
20/06/2026

Lili Lu

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
11/07/2026

Lily Allen

BBK Live

(Bilbao)
WEB
3/07/2026

Limp Bizkit

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
19/06/2026

Linkin Park

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
22/07/2026

Lisa Ono

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
23/07/2026

Lisa Ono + cena cóctel

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
6/06/2026

Little Simz

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Livwutang

BBK Live

(Bilbao)
WEB
4/07/2026

Llamadas Perdidas DJ

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
16/08/2026

Lola Bozzano

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Lola Índigo

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
18/07/2026

Lolabúm

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
18/06/2026

Loli Zazou

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/08/2026

Loquillo

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
9/07/2026

Lorde

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
15/08/2026

Lorena Llanes

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/07/2026

Lori Meyers

FIB

(Benicàssim)
WEB
30/07/2026

Lorna

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
4/07/2026

Los Barones

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
10/07/2026

Los Blody

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/08/2026

Los Delinqüentes

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
19/06/2026

Los Enemigos

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/08/2025

Los Gandules

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/08/2025

Los Maya

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Los Niños Jesús

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Los Planetas / Christina Rosenvinge

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
5/08/2025

Los Punsetes

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

Loudness

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
26/07/2026

Louis Sclavis Quintet: India

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
28/08/2026

Love of Lesbian

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
15/06/2026

Love of Lesbian

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
16/06/2026

Love of Lesbian

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
17/06/2026

Love of Lesbian

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
20/06/2026

LOVEFOXY

Sónar

(Barcelona)
WEB
22/07/2026

LP

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
29/07/2026

LP / Jet Vesper

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
21/07/2026

LP + Judith Hill

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
30/07/2026

Luc Loren

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
16/08/2026

Lucia Gea

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/06/2026

Lucrecia Dalt

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Luis Brea

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Luxi Villar

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
14/08/2026

Luxi Villar

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Luz Casal

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
3/07/2026

M-Clan

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

M-Clan

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
14/08/2026

M.I.A.

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
6/06/2026

M8NSE

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Maadraasso

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
17/07/2026

Maadraassoo

FIB

(Benicàssim)
WEB
4/06/2026

Mac DeMarco

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Machaka

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
3/07/2026

Machete Law

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
2/07/2026

Machinda Records

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
16/08/2026

Mad Dog

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/07/2026

Madmadmad

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Maesic

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
8/08/2025

Maestro Espada

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/07/2026

Mafalda Cardenal

FIB

(Benicàssim)
WEB
31/07/2026

Mafalda Cardenal

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
4/07/2026

Mag Lari

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
18/08/2026

Mag Lari

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
16/08/2026

Maggie

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
7/08/2025

Magic

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/07/2026

Maig

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
20/06/2026

Main Costa presents Ugly Trap

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Malena

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Malibu

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Malmö 040

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
13/08/2026

Malú

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
14/08/2026

Malú

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
18/06/2026

MALUGI b2b Benwal

Sónar

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Mamael

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
1/07/2026

Man With A Mission

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
14/08/2026

Mandy

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
30/07/2026

Manuel Turizo

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
2/08/2026

Mar Lucas

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
8/08/2026

Marc Parrot & Quartet Brossa

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
5/06/2026

Marc Piñol

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Marco Carola

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
22/07/2026

Marco Mezquida Trio: Táctil

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
15/08/2026

Mareels

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/08/2025

Maren

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
22/07/2026

Margarita Laso

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
18/07/2026

Mari Froes

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
4/07/2026

Maria Arnal

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
25/07/2026

Maria Arnal

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
18/07/2026

Maria Arnal + Monsieur Periné + Bándalos Chinos

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
22/07/2026

Maria Becerra

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
30/07/2026

María Becerra

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
24/07/2026

María Becerra

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
2/07/2026

Maria Jaume

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/07/2026

Maria Jaume

Canet Rock

(Canet de Mar)
WEB
14/08/2026

Maria Jaume

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
25/07/2026

María Marín

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
15/08/2026

Marie Davidson DJ Set

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
4/07/2026

Marilyn Manson

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
6/06/2026

MARINA

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Mario Vice

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
12/08/2026

Mariona Escoda

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
5/06/2026

mark william lewis

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Marlena

FIB

(Benicàssim)
WEB
6/08/2025

Marlon

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/07/2026

Maroon 5

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
14/08/2026

Marsal Ventura

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/07/2026

Marta Santos

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
14/06/2026

Marta Santos / Macario Martínez

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Marte Lasarte

BBK Live

(Bilbao)
WEB
14/08/2026

Maruja

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
4/06/2026

Massive Attack

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Mastodon

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
5/08/2025

Mateo Eraña

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/06/2026

Matmos

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Matt Berninger

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Mattias El Mansouri

BBK Live

(Bilbao)
WEB
15/08/2026

Mau P

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
30/07/2026

Mau y Ricky

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
6/08/2025

Mauri

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Maximiliano Calvo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/08/2026

Mayo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
19/06/2026

Maz

Sónar

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Mazoni

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
1/07/2026

Mbongo

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

MCR-T

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
4/07/2026

Me And The Bees

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
6/06/2026

Mechatok Live

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Mediocre DJ

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

Megadeth

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
8/08/2025

Melfluo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/06/2026

Melt-Banana

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Melvo Baptiste

Sónar

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Men I Trust

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

MERCÈ presents SHOW SIMULAT

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Mercedes Cañas

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/06/2026

Mercromina Club

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Merino

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

Merino

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
10/07/2026

Meritxell de Soto

BBK Live

(Bilbao)
WEB
5/06/2026

Merzbow

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Metrika

Sónar

(Barcelona)
WEB
31/07/2026

Metrika DJ Set

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
10/07/2026

Meute

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Meute

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
16/08/2026

Michael Rod Aka Michelino

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
2/08/2026

Michelino

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
18/06/2026

Michelno

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
1/08/2026

Midas Alonso

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
10/07/2026

Midnight Generation

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Mietze Conte

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

Migal

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Miguel de Lara

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Miguel de Lucas

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

Miguel Martín

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Miguel Moore

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
25/07/2026

Miguel Ríos

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
9/08/2026

Miguel Ríos

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
18/08/2026

Miguel Ríos

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
14/08/2026

Miguel Serna

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Miguel Serna

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
2/07/2026

Mika

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
8/08/2026

Mika

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
6/08/2025

Miki de Kai

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
1/08/2026

Miki Núñez

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
13/08/2026

Milhanas

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
18/06/2026

Mina & Bryte

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Mind Enterprises

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Mind Enterprises

BBK Live

(Bilbao)
WEB
12/08/2026

Miramar

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
10/07/2026

Miravalles

BBK Live

(Bilbao)
WEB
14/08/2026

Mireia C

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
9/07/2026

Mishima

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Miss Bashful

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/08/2025

Miss Caffeina

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Miss Monique

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

MK (Marc Kinchen) b2b TSHA

Sónar

(Barcelona)
WEB
8/07/2026

Moby

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
4/07/2026

Modern Woman

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
8/08/2025

Modernmain

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/06/2026

Modeselektor live

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Mohammad Reza Mortazavi

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Mon DJ

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Mónica Naranjo

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
17/07/2026

Mora

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
6/08/2025

Morochos

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
25/07/2026

Morrissey

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Motörhits

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
20/06/2026

Mousse T.

Sónar

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Mr. Kilombo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

Mujeres

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
13/07/2026

Muravera

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Musas y Fusas

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/07/2026

Musgö

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
20/06/2026

Mvrk

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
30/07/2026

Mvrk

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
6/06/2026

my bloody valentine

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

My First Time

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
2/07/2026

MYD

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
30/07/2026

Myke Towers

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
16/08/2026

N-Vitral Presents Bombsquad

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
10/07/2026

Nacho Vegas / Suede

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
20/06/2026

Namasenda

Sónar

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Napalm Death

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
5/08/2025

Natalia Lacunza

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/10/2026

Nena Daconte

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
7/08/2025

Nena Daconte

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
15/08/2026

Neophyte

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Nervo

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/07/2026

Nesi

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/06/2026

neska

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Neverland Bari

FIB

(Benicàssim)
WEB
6/08/2025

Neverland Bari

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/06/2026

NEW YORK

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

NewDad

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Nhil

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
19/06/2026

Nia Archives

Sónar

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Nic Fanciulli

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
11/07/2026

Nick Cave & The Bad Seeds

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/06/2026

Nick León Live

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Nico Moreno

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
11/07/2026

Nicolas Lutz

BBK Live

(Bilbao)
WEB
5/07/2026

Niel

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Nikone

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
31/07/2026

Nil Moliner

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
5/08/2025

Nil Moliner

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
26/08/2026

Nile Rodgers & Chic

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
23/06/2026

Nile Rodgers & Chic / Mark Guiliana Beat Music

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
24/07/2026

Nils Petter Molvær - KHMER

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
20/06/2026

nimino DJ set

Sónar

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Nina GGG

Sónar

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Nina Kraviz

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/06/2026

Ninajirachi

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
27/06/2026

Niña Pastori

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
4/08/2026

Niña Pastori

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
29/06/2026

Niña Pastori / La Tania

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
19/06/2026

Niña Polaca

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
16/07/2026

Niña Polaca

FIB

(Benicàssim)
WEB
16/10/2026

Niños Bravos

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
13/08/2026

Nit d’Humor amb Miguel Miguel, Isabel Rey i Andreu Casanova

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
7/08/2025

No Quiero

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

No Todo Vale Podcast

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
25/07/2026

Nøgen: 10. urteurrena

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
15/08/2026

Noiserv

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
14/08/2026

Noko Woi

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
15/08/2026

Novah

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
3/07/2026

Nu Genea (Live Band)

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
11/07/2026

Nu Genea Live Band

BBK Live

(Bilbao)
WEB
12/07/2026

Nu Genea Live Band / Gilsons

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
5/08/2025

Nudozurdo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
17/07/2026

Nuevos Vicios

FIB

(Benicàssim)
WEB
14/08/2026

Nuria Jump

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

Ogazón

Sónar

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Òh!pera

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
18/07/2026

Ojete Calor

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

OKDW

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Okkultist

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
4/06/2026

Oklou

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Old Crow Medicine Show

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
4/06/2026

Oli XL Live

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Oliver Heldens

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
19/06/2026

Olivia Babe

Sónar

(Barcelona)
WEB
31/07/2026

Omar Montes

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
15/08/2026

Omar Svenson

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
18/07/2026

OMD / Rinôçérôse

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
16/08/2026

Omega (Enrique Morente homenaje)

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
14/07/2026

Omega 30 Aniversario

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
24/07/2026

Omega 30 aniversario / Jorge Drexler / Lorena Álvarez

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
16/08/2026

Onlynumbers

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Ophidian

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
5/07/2026

Orden Ogan

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
18/06/2026

Oriana

Sónar

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Ortiga

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
2/07/2026

Osees

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
10/07/2026

Oslo Ovnies

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Össerp

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
3/06/2026

Ouineta

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Overmono

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Overpass

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/08/2025

Ox

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Ozuna

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
1/08/2026

Pabana

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
11/06/2026

Pablo López

Suite Festival

(Barcelona)
WEB
18/07/2026

Pablo López

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
7/08/2026

Pablo López

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
17/08/2026

Pablo López

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
19/06/2026

Pablo López / Pamela Rodríguez

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
24/07/2026

Pablopablo

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
7/08/2025

Pablopablo

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Paco Pecado

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
8/07/2026

Palaye Royale

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
13/08/2026

Pale Jay

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
9/07/2026

Palms Trax

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Palo Domado

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
4/07/2026

Panasoma

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/06/2026

Panda Bear

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/07/2026

Paola Navarrete

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
19/07/2026

Papaya Dada

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
14/08/2026

Papero

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
9/07/2026

Paris Paloma

BBK Live

(Bilbao)
WEB
10/07/2026

Parquesvr

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Parquesvr

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Partyraiser

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Paskman

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Pastis & Buenri

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
22/08/2026

Pastora Soler

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
26/07/2026

Pat Metheny

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
25/07/2026

Pat Metheny Side-Eye III+

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
20/06/2026

Patrick Mason

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
15/08/2026

Patrick Watson Solopiano

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
14/08/2026

Paula Fields

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
18/07/2026

Paula Mattheus

FIB

(Benicàssim)
WEB
8/08/2025

Paula Mattheus

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
9/07/2026

Paula Tape

BBK Live

(Bilbao)
WEB
4/06/2026

Paus

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Pavlenha

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/06/2026

Pavvla

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Pawlowski

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
6/06/2026

Peggy Gou

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Peje + Peredius

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
17/07/2026

Pendulum Live

FIB

(Benicàssim)
WEB
20/06/2026

Perel

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
19/06/2026

Perra Inmunda

Sónar

(Barcelona)
WEB
11/07/2026

Persia Holder

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
20/06/2026

PETERBLUE

Sónar

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Phuture Noize

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
30/07/2026

Pignoise

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
6/08/2025

Pignoise

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/06/2026

PinkPantheress

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Pive

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
9/07/2026

Pixies

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Pixies

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
24/07/2026

Pleito + El Gran Ra

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
7/08/2025

PMK

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Polo & Pan

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Polo & Pan (DJ set)

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
17/07/2026

Poncelam

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Powder

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/07/2026

Powerwolf

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
3/07/2026

Preen

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
1/07/2026

President

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
3/07/2026

Pretty Maids

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
4/07/2026

Primal Fear

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
15/08/2026

Promo

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Prostitute

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
7/08/2025

Proyecto Perli

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
30/07/2026

Ptazeta

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
11/07/2026

Pulp

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
1/08/2026

Q2

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
11/07/2026

Queralt Lahoz

BBK Live

(Bilbao)
WEB
7/08/2025

Querido

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
4/08/2026

Quim Masferrer

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
22/07/2026

Quinteto Astor Piazzolla

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
16/08/2026

R.Flow

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
21/07/2026

Rachid B

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
18/06/2026

Radioactivas

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
14/08/2026

Rafa XL

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Rage Amoretti

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
5/06/2026

Ralphie Choo

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Ralphie Choo

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
11/07/2026

Ralphie Choo

BBK Live

(Bilbao)
WEB
4/06/2026

Raly

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
8/08/2025

Ranclus DJ

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
9/07/2026

Raphael

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Rashad Becker

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/07/2026

Rat-Zinger

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
10/07/2026

Rata

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Rata

FIB

(Benicàssim)
WEB
7/08/2025

Rata

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
14/08/2026

Raul Ortiz

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
23/07/2026

Raül Refree + Niño de Elche

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
6/08/2025

Raule

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
11/07/2026

Ravi Ram

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Ravyn Lenae

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Raya Diplomática

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Rebelion

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
2/08/2026

Recreo

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
3/07/2026

Red Banana

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
8/08/2025

Red Moon Yard

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Reinier Zonneveld presents R2

Sónar

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Rello

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
3/07/2026

Remei de Ca la Fresca

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
4/06/2026

Renaldo & Clara

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
28/11/2026

Renaldo & Clara

Festival Empremtes

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Rendher

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/07/2026

Renée Rapp

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Renée Rapp

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/08/2026

Repion

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
6/08/2025

Repion

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/06/2026

res_

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Restless Ramone

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
10/07/2026

Richie Hawtin

BBK Live

(Bilbao)
WEB
11/07/2026

Richie Hawtin

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Rick Astley

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
18/07/2026

Rick Astley

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
17/07/2026

Rick Astley

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
5/07/2026

Rienda Suelta

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
11/07/2026

Rigoberta Bandini

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
14/08/2026

Rigoberta Bandini

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
4/06/2026

Rigoberta Bandini

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
5/06/2026

Rigoberta Bandini

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
6/06/2026

Rigoberta Bandini

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
5/06/2026

Rilo Kiley

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Rio Kosta

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
19/06/2026

riria

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Robbie Williams

BBK Live

(Bilbao)
WEB
18/06/2026

Robert Finley

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
5/08/2025

Rocknights

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
20/06/2026

Rodeo

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
23/07/2026

Rodrigo Cuevas

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
22/07/2026

Roger Mas & Cobla Sant Jordi

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Rojuu

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Role Model

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

ROLROLROL

Sónar

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

RONI

Sónar

(Barcelona)
WEB
31/07/2026

Rosana

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
7/08/2026

Rosana

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
17/07/2026

Rosario

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
1/08/2026

Rosario

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
10/08/2026

Rosario

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
11/08/2026

Rosario

Cap Roig Festival

(Calella de Palafrugell)
WEB
17/08/2026

Rosario

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
19/08/2026

Rosario

Occident Summerfest Cerdanya

(Puigcerdà)
WEB
18/07/2026

Rose Gray

FIB

(Benicàssim)
WEB
3/07/2026

Roserona

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
7/07/2026

Roserona

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Roza Terenzi Live

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/07/2026

Rubén Blades / Monsieur Periné / Melanie Santiler

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
28/07/2026

Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
25/07/2026

Rubén Blades con Roberto Delgado Big Band + La Sra. Tomasa

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
8/08/2025

Rubén García

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/08/2026

Rubens Vibes

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
7/08/2025

Rufus T. Firefly

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/08/2025

Rulo y La Contrabanda

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/06/2026

rusowsky

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Ruto Neón

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
2/08/2026

RVFV

Arenal Sound

(Burriana)
WEB
14/08/2026

Ryan Davis & The Roadhouse Band

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
1/07/2026

Sabaton

Resurrection Fest

(Viveiro)
WEB
4/07/2026

Sabaton

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
8/07/2026

Sadie Jean

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Sadie Jean

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
6/06/2026

Safety Trance Live AV

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
2/07/2026

Saint Etienne

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
16/08/2026

Sakyrra B2B Namara

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
16/08/2026

Saldivar

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
20/06/2026

SALOME

Sónar

(Barcelona)
WEB
4/06/2026

Sama Yax

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Sama’ Abdulhadi

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
23/07/2026

Samara Joy

Jazzaldia

(San Sebastián)
WEB
19/06/2026

Sammy Virji

Sónar

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Sampa The Great

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

San Pedro Bonfim y Sus Milagros

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
13/08/2026

Sandra Monfort

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
6/08/2025

Sanguijuelas del Guadiana

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

Sanguijuelas del Guadiana

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/07/2026

Sanguijuelas del Guadiana / La M.O.D.A.

Pirineos Sur

(Lanuza)
WEB
18/07/2026

Santero y los Muchachos

FIB

(Benicàssim)
WEB
7/08/2025

Santero y Los Muchachos

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

Sara Landry

Sónar

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Sara Landry

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
7/08/2025

Sara Socas

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
9/07/2026

Sara Zozaya

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

Sarria

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
5/08/2025

Sarria

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
19/06/2026

SBTRKT live

Sónar

(Barcelona)
WEB
18/06/2026

Scaler

Sónar

(Barcelona)
WEB
6/08/2025

Se ha perdido un niño

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
25/07/2026

Sebastian Teller

Grec Festival

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Sedef Adasi

BBK Live

(Bilbao)
WEB
20/06/2026

Sen Senra

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
8/07/2026

Sen Senra

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
16/08/2026

Sephax

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
15/08/2026

Serafina

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
14/08/2026

Sérgio & Os Assessores com amigos

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
1/08/2026

Sergio Dalma

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
4/08/2026

Sergio Dalma

Starlite Marbella

(Marbella)
WEB
16/08/2026

Sergio Dalma

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
8/08/2025

Sergio Encinas

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
3/07/2026

Sex Pistols featuring Frank Carter

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
19/06/2026

Sexy Zebras

O Son do Camiño

(Santiago de Compostela)
WEB
18/07/2026

Sexy Zebras

FIB

(Benicàssim)
WEB
17/10/2026

Sexy Zebras

Contempopránea

(Don Benito)
WEB
6/06/2026

Shackleton Live

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Shame

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
7/08/2025

She's a Star DJ

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
8/08/2025

She's a Star DJ

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/07/2026

Shinova

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
11/06/2026

Shinova

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
6/08/2025

Shinova

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
5/06/2026

Shlohmo

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
13/08/2026

Show Me The Body

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
3/07/2026

Sidonie

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
8/07/2026

Sigrid

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
10/07/2026

Sigrid

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
10/08/2026

Siloé

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
6/08/2025

Siloé

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
6/08/2025

Siloé

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
12/07/2026

Silvana Estrada

Nits d'Occident

(Barcelona)
WEB
19/07/2026

Silvana Estrada

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
9/07/2026

Silvana Estrada / Mari Froes

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
24/07/2026

Silvestre Dangond

BARTS Festival

(Barcelona)
WEB
31/07/2026

Sílvia Pérez Cruz

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
17/07/2026

Sílvia Pérez Cruz + Gilsons

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
24/07/2026

Sistema Nervioso

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
4/06/2026

Six Sex

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Skepta

Sónar

(Barcelona)
WEB
5/06/2026

Skrillex

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
15/08/2026

Skudero

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
4/06/2026

Skullcrusher

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Sleaford Mods

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
5/06/2026

Slowdive

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
6/06/2026

Smerz

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
17/07/2026

Snarky Puppy

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
4/07/2026

Snarky Puppy / Nate Smith

Noches del Botánico

(Madrid)
WEB
10/07/2026

Sobrezero

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Social Distortion

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
6/06/2026

Sofia

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
7/08/2025

Soge Culebra

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
7/08/2025

Sol Pereyra

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/08/2026

Soleá Morente

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
10/07/2026

Somadamantina (Live)

BBK Live

(Bilbao)
WEB
5/06/2026

Somos la Herencia

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
9/07/2026

Son Mieux

Mad Cool Festival

(Madrid)
WEB
11/07/2026

Son Rompe Pera

Cruïlla

(Barcelona)
WEB
20/07/2026

Sona Jobarteh

Mar de Músicas

(Cartagena)
WEB
20/06/2026

Sónia Trópicos

Sónar

(Barcelona)
WEB
26/07/2026

Sopa de Cabra

Porta Ferrada

(Sant Feliu de Guíxols)
WEB
1/08/2026

Sopa de Cabra

Festival Mar d'Estiu

(Santa Susanna)
WEB
11/08/2026

Sopa de Cabra

Festival Terramar

(Sitges)
WEB
15/08/2026

Sophia Stel

Paredes de Coura

(Paredes de Coura)
WEB
17/07/2026

Sophie Ellis-Bextor

FIB

(Benicàssim)
WEB
10/07/2026

Soulwax

BBK Live

(Bilbao)
WEB
14/08/2026

Sound Rush

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
8/08/2025

Soy La Forte Podcast

Sonorama Ribera

(Aranda de Duero)
WEB
16/08/2026

Space Elephants

Medusa Festival

(Cullera)
WEB
18/06/2026

Speedy J presents STOOR Live

Sónar

(Barcelona)
WEB
19/06/2026

Speedy J presents STOOR Live

Sónar

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Speedy J presents STOOR Live

Sónar

(Barcelona)
WEB
20/06/2026

Split Dogs

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)
WEB
4/07/2026

SRXMAS

Vida Festival

(Vilanova i la Geltrú)
WEB
6/06/2026

st.frances

Primavera Sound

(Barcelona)
WEB
3/07/2026

Starace

Barcelona Rock Fest

(Santa Coloma de Gramenet)
WEB
20/06/2026

Starbenders

Azkena Rock

(Vitoria-Gasteiz)