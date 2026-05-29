‘Toy Story 5’ declara la guerra a las pantallas en el último tráiler de la saga

"Bonnie no quiere divertirse más con juguetes, me necesita a mí", asegura LilyPad, una tableta electrónica con ojos de rana. La quinta parte de 'Toy Story' deja claro cuál es el gran competidor de los juguetes tradicionales entre los niños: las pantallas.

Pixar y Disney han estrenado el tráiler final de la última entrega del filme de dibujos animados. El fragmento muestra una nueva batalla a la que se deben enfrentar los juguetes para competir por la atención de Bonnie, la niña que se quedó con los muñecos de Andy –el anterior dueño de los personajes de la saga– cuando él se marchó a la universidad. “Voy a dejarle claro a ese dispositivo cómo funcionan las cosas por aquí”, afirma contundente Jessie, que, junto al resto de protagonistas deberán conseguir que la menor no los olvide y, por tanto, no quedar en un segundo plano.

El actor Tom Hanks, que dobla la voz de Woody en la versión en inglés, aseguró a The Hollywood Reporter que la película contiene "una de las escenas más desgarradoras" que ha visto nunca en 'Toy Story'. El intérprete relata que se trata de un momento en que hay gente hablando mal de la menor y ella no entiende qué ha hecho mal: "Es algo muy premonitorio en una película actual sobre niños y juguetes”.

En esta línea, Tim Allen, quien da voz a Buzz Lightyear, explicó que le sorprendió la decisión de Pixar y Disney de abordar el tema de las pantallas: “Son compañías tecnológicas y se están atacando a sí mismas". Así, el actor reflexionaba sobre el impacto que puede tener la película en los más pequeños: "No puedes obligar a la gente a jugar de nuevo, pero les puedes enseñar que relacionarse con los juguetes, tu vida y tus amigos puede ser más satisfactorio que estar con tu dispositivo".

Una nueva voz conocida

Como novedad, la última entrega de la serie de películas incluirá el personaje de Pizza with Sunglasses, una porción de pizza con gafas de sol a quien pone voz Bad Bunny. El cantante debuta así por primera vez en el mundo del doblaje.

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El estreno del largometraje está previsto para el 17 de junio en España. Por el momento, la película estará únicamente disponible en cines.