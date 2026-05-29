'The Boys of Dungeon Lane': Paul McCartney convierte las postales del pasado en serenas lecciones de vida

'The Boys of Dungeon Lane' Paul McCartney MPL Pop-rock ★★★★

Cuenta Paul McCartney que el primer acorde de ‘As you lie there’, la canción que abre su nuevo álbum, ‘The Boys of Dungeon Lane’, surgió durante una improvisación con la guitarra, en un momento en el que puso los dedos sobre las cuerdas de manera aleatoria y obtuvo un sonido intrigante. Durante semanas anduvo obsesionado con intentar averiguar qué acorde era ese y, sin hallar respuesta, acabó construyendo una canción en torno a él. Verdadera o no, la anécdota aviva el recuerdo de los días en los que Paul McCartney y George Harrison, dos adolescentes de un barrio periférico de Liverpool, eran capaces de hacer un viaje en autobús hasta el otro extremo de la ciudad solo porque alguien les había dicho que ahí vivía alguien que sabía tocar un acorde (Si séptima, por ejemplo) y se lo podía enseñar.

Esa es precisamente la época hacia la que ‘The Boys of Dungeon Lane’ dirige la mirada, ya desde el título (Dungeon Lane es una calle de Speke, el barrio obrero en el que Paul y George pasaron parte de su infancia). Sin llegar a ser un álbum conceptual, el decimonoveno elepé de estudio que McCartney publica con su nombre contiene al menos media docena de canciones ambientadas de una manera u otra en los años en los que aquellos muchachos de Liverpool aprendían a vivir antes de que el mundo se refiriera a ellos como los Beatles. Y no es que la nostalgia sea un tema nuevo en la obra de McCartney (el tipo escribió ‘Yesterday’ cuando solo tenía 22 años), pero aquí las reminiscencias están bañadas en una especie de sabiduría crepuscular que las hace sonar casi siempre más emocionantes que autocompasivas.

Voz herida

En ese lote de canciones evocadoras destacan los dos adelantos del disco: la delicada ‘Days we left behind’, donde la voz herida del octogenario Paul se mueve entre la calidez y la fragilidad mientras repasa viejas fotos en blanco y negro, y la eufórica ‘Home to us’, a dúo con Ringo Starr (y con Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri en los coros), que suena como una banda de ‘britpop’ producida por Jeff Lynne. También pertenecen a este grupo la austera ‘Down South’, sencillo relato de un viaje en autoestop junto a Harrison, y la mucho más sofisticada ‘Salesman Saint’, en la que McCartney valora la osadía de sus padres al decidir formar una familia mientras caían las bombas sobre Inglaterra.

Más allá de la (acertada) decisión de exponer la vulnerabilidad de la voz, la labor del productor Andrew Watt parece limitarse a vestir con unos arreglos simples y elegantes el proverbial despliegue de McCartney, que toca hasta nueve instrumentos diferentes y pasa sin despeinarse del rock robusto de ‘Come inside’ al aire ‘music hall’ de la bonita ‘Life can be hard’ y del divertido ‘trip’ psicodélico de ‘Mountain top’ a la oscura viñeta doméstica ‘Momma gets by’, que cierra el disco entre suntuosos arreglos de cuerda. También hay alguna balada trivial y algún medio tiempo de esos que Paul es capaz de componer durante una siesta. Este no es el réquiem definitivo que algunos de sus fans llevan tiempo esperando, pero es un buen disco de McCartney. Y eso es mucho.