Los Romeos ya no pueden llamarse Los Romeos: El grupo de música más conocido de Castellón lucha en los tribunales para recuperar su nombre

Un nombre te acompaña para toda la vida. Los más comunes en la provincia de Castellón son, por este orden y según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Mari Carmen, María, Carmen, María Teresa, María Dolores en cuanto a mujeres; mientras que en los hombres los más habituales son Jose, Manuel, Antonio, Vicente y Francisco. Si de la noche a la mañana forzaran a los castellonenses que se llaman así, o de cualquier otra forma, a que familiares, amigos, conocidos o compañeros se dirigieran a ellos de una forma diferente a como lo han hecho siempre, ¿cómo les sentaría? Suena a película de ciencia ficción, pero esto es exactamente lo que le ha pasado a un grupo de Castellón, quizá al más conocido de los grupos de Castellón, como es Los Romeos.

La banda de pop-rock castellonense, muy popular sobre todo en los años 90, se ha visto obligada a dejar de utilizar públicamente su denominación histórica, al menos de forma provisional. Según ha comunicado el propio grupo, un tercero ajeno a la formación habría registrado como marca el nombre artístico Los Romeos, pese a la vinculación del nombre con la trayectoria de la banda desde finales de los años 80.

El caso, según explican, ya está en manos de abogados. La situación ha llegado además en un momento especialmente sensible: Los Romeos preparaban su regreso a los escenarios con una gira que llevaban alrededor de un año trabajando junto a su equipo. Un retorno cargado de nostalgia, canciones generacionales y expectación entre quienes crecieron con himnos como “Muérdeme”, “Mi vida rosa”, “Un poquito de amor” o “El mundo a tus pies”.

Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre, Julián Nemesio y Pat Escoín son Los Romeos. / MEDITERRÁNEO

El problema no se ha quedado solo en los despachos. La disputa por el nombre ha provocado incidencias en redes sociales gestionadas por Meta, con eliminación de cuentas, contenidos y menciones relacionadas con el grupo. Una complicación que, según sostienen, no solo afecta a los músicos, sino también a promotores, salas y festivales vinculados a los conciertos previstos. De hecho su regreso en Castellón se producirá el próximo 3 de octubre en el Capla Festival.

Por ese motivo, y mientras tratan de recuperar legalmente su nombre, el grupo ha adoptado una solución de emergencia: pasan a llamarse temporalmente Mi Vida Rosa, en referencia a una de sus canciones más conocidas. Su nueva cuenta oficial es @mividarosa_oficial, que la banda pide seguir y etiquetar para evitar nuevos problemas en redes.

Patrizia “Pat” Escoín, voz histórica del grupo, también ha explicado la situación en sus redes sociales con un mensaje dirigido a sus seguidores. En él lamenta que, justo cuando tenían preparada la vuelta, se hayan encontrado con “un grave problema”: no poder usar su propio nombre. La cantante recalca que la solución está en marcha, aunque advierte de que estos procesos “no son rápidos”, y pide apoyo para esta nueva etapa provisional.

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Tras separarse en los años 90, el grupo nacido de la unión de varios exmiembros de Morcillo el Bellaco y Los Rítmicos con Pat Escoín al frente, había recuperado recientemente la actividad con una gira de regreso ligada al aniversario de su debut. Ahora, ese retorno se produce bajo una paradoja difícil de imaginar: el grupo que durante décadas fue Los Romeos necesita presentarse con otro nombre para poder seguir adelante.

Los discos de Los Romeos forman parte de la memoria musical de toda una generación. / Mediterráneo