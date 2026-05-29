Madrid vuelve a tener hambre de libros en una Feria que arranca entre humor y calor: "La reina Letizia me ha tocado la mano, le recomendaría leer a Elvira Mínguez"

El calor no ha restado entusiasmado al arranque de la Feria del Libro. Una gran masa de curiosos se ha acercado al Retiro para inagurar una cita que, este viernes, como es tradición, ha contado con la visita de la reina Letizia. Hubo vítores y aplausos. También alguna fotografía inesperada. Pero, sobre todo, desde los pocos recovecos con sombra, se celebraron los títulos que marcarán este 2026. La expectación es absoluta. Madrid quiere libros. Y se nota. Manuel, de 67 años, no ha faltado jamás. Y, sonriente, ha dado en la clave de la 85º edición: "La literatura me hace feliz. Hay algo en ella que me lleva a otros mundos. Y siempre, al acabarlos, fíjate, me siento mejor persona. Me quitan complejos. Y me ayudan a reírme de mí mismo". El humor vertebrará las próximas jornadas hasta el 14 de junio. Y, para ello, nombres de altura tomarán la palabra: Rodrigo Cortés, Ignatius Farray, Eva Hache, Bob Pop y Pantomima Full. ¿Preparados para sonreír? Este es el año.

La Feria, que contará con 366 casetas en 2026, una más que en el año anterior, reunirá a autores, artistas y pensadores que han hecho de la ironía y la sátira una manera de leer el mundo. Entre los nombres internacionales destacan Jonathan Coe y David Safier. Ahora bien, la lista es larga... y para todos los gustos: Kevin Johansen, Camila Sosa, Eva Soriano, Giuseppe Caputo, Beatriz Serrano, Joaquín Reyes, Leila Guerriero, Jon Bilbao, Rodrigo Fresán... El objetivo es reunir a quienes han utilizado la risa como forma de lucidez.

Letizia, al llegar a la Feria del Libro. / EUROPA PRESS

"El último libro que me ha marcado es Comerás flores, de Lucía Solla. Es tan desgarrador que llevo semanas con él en la cabeza. Me gustan las historias valientes. Ahora estoy a la caza de Maite, de Fernando Aramburu. Me han hablado maravillas de él y estoy deseando hincarle el diente", apunta Sara, una joven de 24 que está luchando por publicar su novela. La ilusión que desprende frente a la caseta de Nórdica, que cumplió 20 años en 2025, ojo, es apabullante. A su lado, Javier, amigo de toda la vida, la anima a alcanzar su sueño: "Ojalá algún día la vea firmando aquí. Es emocionante pasear estos días por el parque. Se crean unas sinergias entre libreros y lectores muy especial". Ambos regresarán este fin de semana. En la Feria no sólo se compra, también se respira y se siente todo aquello que rodea a las letras. Cualquier espacio es bueno para compartir recomendaciones.

La cita, además, coincide con la visita del Papa León XIV a Madrid, un evento que no debería afectar a su desarrollo. "No hemos cambiado nada del programa. Haremos todo lo posible para que la experiencia no se vea afectada", señaló Eva Orúe, su directora, durante la presentación del pasado 19 de mayo. Patricia no fallará: "No sé cómo lo organizarán, pero no faltaré. Suelo venir con mis hijos, nos encanta regalarnos un ejemplar a cada uno. A mí, personalmente, me gusta la poesía. Aprovechando estas líneas, te diré que me chifla Esperanza Ortega. A ver si me leen y me regalan Los versos de mi amiga". Que tomen nota.

Palabras para Letizia

Durante 17 días, se organizarán encuentros en los que se profundizará en la idea del humor: La irreverencia se dibuja (31 de mayo a las 19:30) con Matiena y Raquel Gu; Instrucciones para contar un chiste (1 de junio a las 19:30), con Iggy Rubín y Elena Beltrán; Una amistad ilustre (4 de junio a las 19:30) con Liniers y Alberto Montt; La escritura, una justicia a mano propio (13 de junio a las 18:00) con Ariana Harwicz y Sheena Patel... La Feria también mantendrá su apuesta por los formatos sonoros y escénicos. Podcasts como Ni tan bien (5 de junio a las 19:30) Pena y Pánico (11 de junio a las 18:30), ¿Te quedas a leer? (31 de mayo a las 13:30), Las Fabuladoras (11 de junio a las 20:00) y La trastienda de Pérgamo (7 de junio a las 13:30) formarán parte de una programación que amplía la experiencia literaria más allá de la presentación tradicional de libros.

El humor es el eje que vertebrará la Feria del Libro de Madrid. / EFE

Durante el recorrido de Letizia, escoltada por Ernest Urtasun, ministro de Cultura, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, numerosos vecinos le han dedicado unas palabras. Concha, una jubilada de 72 años, no puede ocultar la emoción de lo que ha vivido. "Me ha tocado la mano", dice. Casi no puede articular una frase completa. El nervio la tiene colapsada. Lleva años queriendo saludar a la reina, por lo que acaba de cumplir un hito. "Es encantadora, me ha preguntado qué tal estoy. Si tuviera que recomendarle un libro, le diría La educación del monstruo, de Elvira Mínguez". Ahí queda.

De Knut Hamsun a Rodrigo Gervasi

La memoria cultural también tendrá un lugar relevante. En esta ocasión, se rendirá homenaje a Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra y Rafael Azcona, además de dedicar una atención especial a La conjura de los necios, la novela de John Kennedy Toole convertida en clásico contemporáneo de la sátira. El Premio Lealtad 2026, por su parte, recaerá en el diseñador e ilustrador Pep Carrió, reconocido por su contribución a la identidad gráfica de la Feria. Su vínculo con la institución se remonta, entre otros trabajos, al cartel de 2007 y a distintos proyectos de señalética e imagen visual. La entrega tendrá lugar esta tarde en el Pabellón CaixaBank.

Noticias relacionadas

Letizia, con los más pequeños, en la Feria del Libro de Madrid. / EFE

Santos Ochoa, Ediciones la Torre, Vino a por las letras y Cervantes son algunas de las librerías que ha consultado Letizia. Las mismas que ha visitado, más tarde, eufórica, Andrea. En cada una, ha ido preguntando qué le ha interesado: "Le han regalado Hambre, de Knut Hamsun, que casualmente ya había leído. También La grieta, de Rodrigo Gervasi. No conocía ninguno, así que les dará una oportunidad próximamente". No será la última en seguir sus pasos.