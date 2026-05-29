Judit Martín desvela que Lluís Pasqual hizo pasar su voz por la de Montserrat Caballé en un homenaje póstumo en el Liceu

La actriz y humorista Judit Martín ha desvelado durante su participación en el pódcast 'La ruina', conducido por Ignasi Taltavull y Tomàs Fuentes, una de las situaciones más surrealistas de su carrera, que vivió durante el homenaje póstumo que el Gran Teatre del Liceu dedicó a Montserrat Caballé en 2019. Según ha explicado Martín, hace años recibió el encargo de grabar varias frases imitando la voz de una famosa soprano catalana, a la que nunca menciona directamente, aunque deja pistas evidentes sobre su identidad: "Una cantante de ópera con nombre de virgen negra", ha comentado en referencia a Caballé.

La petición, asegura la intéprete, llegó de parte de "un prestigioso director teatral" cuyas iniciales identifica como "L. Pasqual", en alusión a Lluís Pasqual, quien dirigió y presentó el homenaje celebrado en el Liceu tras la muerte de la soprano. "Me dijeron: 'Tienes que hacer la voz que esta soprano tenía en el año 85'", ha recordado la actriz. Martín ha explicado que tuvo que repetir varias veces las frases en una especie de casting, donde también se encontraba el antiguo mánager de Caballé, que se habría encargado de validar la imitación.

La sorpresa llegó cuando la humorista vio el homenaje póstumo celebrado en el Liceu en 2019, poco después de su muerte, y descubrió que aquella grabación había sido utilizada durante uno de los momentos más emotivos del acto. En la gala, Pasqual presentó el fragmento como una supuesta entrevista realizada por Ràdio Reus en 1988, después de un recital de Caballé en el Teatre Fortuny de Reus, coincidiendo con la reinauguración del teatro.

"El audio que resonó en aquel recinto era yo diciendo: 'Estoy tan contenta que si un día me hacen un homenaje, quiero que lo hagas tú' [en referencia al propio Pasqual]", según ha detallado Martín. El fragmento fue presentado como un documento histórico y emocionó al público del Liceu. Según Martín, nunca se explicó que aquella voz era en realidad una recreación interpretada por ella. Además, su nombre no apareció en ningún momento en los créditos de la producción, no cobró por aquel trabajo y tampoco fue invitada al homenaje. La actriz afirma que en ningún momento se le explicó cuál sería el uso final de aquellas grabaciones y que descubrió toda la situación al ver el acto por televisión.

La entrevista "no ocurrió"

El periodista Quico Domènech, que cubrió para la emisora la reapertura del Teatre Fortuny junto a un joven Carles Francino, ha confirmado esta teoría en 'La Tarda de Catalunya Ràdio'. "La entrevista a pie de escenario después del recital no fue, porque no emitimos el recital", ha explicado Domènech, que añade además que la voz del periodista que aparecía en el fragmento emitido en el homenaje no correspondía a ninguno de los profesionales de Ràdio Reus de aquella época.

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“Hasta donde llega mi memoria e, insisto, hace 38 años y la memoria es muy traidora, pero no, aquello no ocurrió”, ha afirmado el periodista. "Insisto, esta voz no es de nadie de la época de Ràdio Reus", ha añadido, considerando además que el tono de la supuesta entrevista no encaja con “el estilo radiofónico de la época”.