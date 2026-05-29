Literatura
Juan Gómez-Jurado, escritor, advierte a los autores noveles: "Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase esto"
Gómez-Jurado comparte su experiencia personal para ofrecer un consejo clave a los escritores que se inician en el mundo literario
Irene Pérez Toribio
"Tres horas. Seis personas. Caseta de la Feria del Libro de Vallecas", así comenzaba el tuit que el escritor madrileño Juan Gómez-Jurado compartía en su red social 'X' tras la celebración de la feria literaria que se dio cita en la localidad de Vallecas el pasado 10 de mayo. Y es que cuando solo seis personas se acercaron a su caseta, el laureado escritor quiso advertir a los autores nóveles: "Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase", explicaba afirmando que "esto es lo normal".
Contando con múltiples obras de renombre como 'Reina Roja' o 'Todo muere', de los que ha vendido más de seis millones de ejemplares, el madrileño hacía frente a la lluvia a la espera de quienes quisieran adquirir o firmar alguno de sus ejemplares, sin embargo, como él mismo escribía en sus redes: "A veces vendrá gente. Y otras lloverá. Y te tocará mirar tres horas a una calle medio vacía con la sonrisa puesta por si aparece alguien".
"Lo único que cuenta"
Haciendo referencia a este suceso, el periodista y escritor reconocido internacionalmente por ser uno de los autores de thriller más vendidos del mundo, compartía: "a mí me sigue pasando", y haciendo gala la humildad que le caracteriza reflexionaba, "y mejor que me siga pasando, porque el día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de donde vengo".
Pero el comentario no termina aquí, y es que Gómez-Jurado, además de instar a los escritores nóveles a no desanimarse, ha querido obsequiarles con un consejo donde destaca lo que para él es lo verdaderamente importante.
"A los que escribís en silencio esperando vuestra primera casera: la tendréis. Y algún día también estará vacía", comenzaba el escritor que acompañaba su tuit con una imagen refugiado dentro de su caseta, "volvéis a casa, abrís el documento, y escribís la siguiente página, es lo único que cuenta", sentenciaba el madrileño en una afirmación que parecía dirigida no solo a los escritores que recién comenzaban su camino, sino a todos los que alguna vez dudan de sus capacidades para perseguir sus sueños.
- Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina
- Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
- Los 'Crims' de Carles Porta regresan con nueva temporada del pódcast y casos marcados por la premeditación
- ENTREVISTA | Máximo Pradera, escritor: 'He tenido cáncer porque ningún médico me hizo nunca la pregunta clave: ¿qué comes?
- Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
- Anulan la sentencia que absolvió a Ana Duato por fraude fiscal y ordenan repetir el juicio
- Carles Francino lamenta la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER: 'Hoy es un día complicado
- Huelga indefinida en las bibliotecas públicas todos los viernes y sábados