Juan Gómez-Jurado, escritor, advierte a los autores noveles: "Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase esto"

"Tres horas. Seis personas. Caseta de la Feria del Libro de Vallecas", así comenzaba el tuit que el escritor madrileño Juan Gómez-Jurado compartía en su red social 'X' tras la celebración de la feria literaria que se dio cita en la localidad de Vallecas el pasado 10 de mayo. Y es que cuando solo seis personas se acercaron a su caseta, el laureado escritor quiso advertir a los autores nóveles: "Si estás empezando, escúchame: no te sientas mal cuando te pase", explicaba afirmando que "esto es lo normal".

Contando con múltiples obras de renombre como 'Reina Roja' o 'Todo muere', de los que ha vendido más de seis millones de ejemplares, el madrileño hacía frente a la lluvia a la espera de quienes quisieran adquirir o firmar alguno de sus ejemplares, sin embargo, como él mismo escribía en sus redes: "A veces vendrá gente. Y otras lloverá. Y te tocará mirar tres horas a una calle medio vacía con la sonrisa puesta por si aparece alguien".

El autor madrileño cuenta con ocho novelas y es considerado uno de los mejores escritores de thriller a nivel internacional / La Otra Liga

"Lo único que cuenta"

Haciendo referencia a este suceso, el periodista y escritor reconocido internacionalmente por ser uno de los autores de thriller más vendidos del mundo, compartía: "a mí me sigue pasando", y haciendo gala la humildad que le caracteriza reflexionaba, "y mejor que me siga pasando, porque el día que deje de pasarme será que se me ha olvidado de donde vengo".

Juan Gómez-Jurado en su caseta en la Feria del Libro de Vallecas / @JuanGomezJurado

Pero el comentario no termina aquí, y es que Gómez-Jurado, además de instar a los escritores nóveles a no desanimarse, ha querido obsequiarles con un consejo donde destaca lo que para él es lo verdaderamente importante.

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"A los que escribís en silencio esperando vuestra primera casera: la tendréis. Y algún día también estará vacía", comenzaba el escritor que acompañaba su tuit con una imagen refugiado dentro de su caseta, "volvéis a casa, abrís el documento, y escribís la siguiente página, es lo único que cuenta", sentenciaba el madrileño en una afirmación que parecía dirigida no solo a los escritores que recién comenzaban su camino, sino a todos los que alguna vez dudan de sus capacidades para perseguir sus sueños.