Javier Cercas, con la mano de Dios y el lápiz de Lenin en el Cornellà Creació Forum

Cada vez que Javier Cercas baja a la tierra y sube al escenario, que últimamente vendría a ser lo mismo, la conversación fluye de lo divino a lo humano pasando, casi inevitablemente, por la obsesiva búsqueda de Rafael Sánchez Mazas y los ecos humeantes del 23-F. De ‘El loco de Dios en el fin del mundo' a 'Solados de Salamina' y de ahí, claro, a 'Anatomía de un instante', el libro con el que el escritor y académico decidió que podían existir "novelas sin ficción" y se aplicó con denuedo a iluminar la intrahistoria de "nuestro asesinato de Kennedy".

En el Auditori de Cornellà, en conversación con el periodista y director de 'abril' Álex Sàlmon y en una nueva entrega de las conferencias del Cornellà Creació Fòrum, el guion se intuía parecido, pero las variaciones empezaron pronto. "Cercas ha estado con el Papa, pero Sàlmon entrevistó a Dios, es decir, a Maradona, así que si alguien ha tocado la mano de Dios, ese ha sido Sàlmon", introdujo el presentador, el profesor de Economía Jordi Martí Pidelaserra. Tablas celestiales y, en fin, un chupito de iluminación divina para buscarle las cosquillas políticas al autor de 'El impostor'.

"Ahora tienes contexto para hacer un muy buen libro sobre la España política actual. Los personajes los tienes", disparó Sàlmon. "Todo personaje es interesante. ¿Zapatero? Sí, pero también cualquier persona que haya aquí. Como dijo Flaubert, basta con mirar algo atentamente para que se vuelva interesante", esquivó Cercas, para quien "la política es una cosa demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos" y él, el escritor, "un 'torracollons'". Razón de más para dedicarle una novela. O tal vez no. "Yo sé que tengo que escribir un libro cuando el estómago me dice algo, por eso siempre dice que los escritores no escogemos los temas, nos escogen ellos a nosotros", volvió a fintar.

Álex Sàlmon y Javier Cercas conversan en el Cornellà Creació Fòrum / MANU MITRU

El dilema de la fe

Liquidada la conexión con la actualidad, lo suyo era buscar iluminación en otros lugares. En la fe, por ejemplo. Un dilema ‘macbethiano’ al que Cercas, ateo y anticlerical redomado, sigue dándole vueltas un año después de publicar su libro sobre el Papa. "Tener fe es mucho más difícil que no tenerla. A veces he sentido envidia de la gente que tiene fe. Mi madre, por ejemplo, era capaz de hacer cosas que yo no haré nunca. El problema es que no es algo voluntario: como la intuición poética, se tiene o no se tiene", reflexionó. Por si acaso, durante la charla Cercas confirmó que entre sus planes no entra convertirse ni participar en la gira española de León XIV, por más que desde la Conferencia Episcopal le hayan invitado a participar en un acto en Madrid. "Mis amigos del Vaticano, que me conocen, no me han pedido nada", deslizó.

Porque, vino a decir el escritor, una cosa es que su visión del cristianismo haya cambiado y otra muy diferente que siga pensando que la Iglesia católica española "ha sido una catástrofe". "¿El franquismo qué era? Nacionalcatolicismo. Y no es solo eso: es que antes tuvimos tres siglos de una iglesia siniestra, clerical, constantinista, siempre con los ricos y poderosos...", apuntó.

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En el extremo opuesto, y móvil en mano, recitó el novelista unas frases de un ejemplar de 'Vida de Jesús', de Ernest Renan, que encontró en la biblioteca de la Société de Lecture de Ginebra. Pasajes en los que podían leerse cosas como "Jesús, desde cierto punto de vista, es un anarquista" que "quiere aniquilar la riqueza y el poder, pero no apoderarse de él" y que un tal Vladímir Illich Lenin había subrayado con lápiz durante su exilio suizo. "En lo de no apoderarse del poder no le hizo mucho caso, pero eso era el cristianismo. Cristo era eso", zanjó Cercas. Misterio resuelto. O casi.