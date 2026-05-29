Gira mundial
Condenado a 15 años de cárcel el hombre que planeó atentar en los conciertos de Taylor Swift en Viena
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En 2024, los tres conciertos de Taylor Swift programados en Viena como parte de The Eras Tour fueron cancelados al descubrirse planes de un atentado terrorista. Este jueves, el hombre que pretendía llevar a cabo el ataque ha sido condenado a 15 años de cárcel.
El acusado, un joven austriaco de 21 años, identificado únicamente como Beran A. de acuerdo con la legislación de protección de datos del país, ha sido declarado culpable de planear un atentado yihadista y de otros delitos relacionados con el terrorismo, según recoge BBC. De acuerdo a la fiscalía, Beran A. se había radicalizado y jurado lealtad al Estado Islámico y el psiquiatra forense Peter Hoffmann asegura que no presenta signos de enfermedad mental.
Antes de que el tribunal se retirara a deliberar, el acusado, que se había declarado culpable de los cargos en abril, expresó su arrepentimiento. "Solo quiero decir que lo siento", indicó, tal y como recoge AP. "Por supuesto, lo lamenta profundamente", había asegurado su abogada, Anna Mair, al inicio del juicio. "Dice que ha sido el mayor error de su vida", señaló.
Otros acusados
Beran A. ha sido juzgado junto a otro joven de 21 años, Arda K. Los dos hombres, junto a un tercero, Hasan E., que permanece en prisión preventiva en Arabia Saudí, planeaban presuntamente lanzar atentados simultáneos en Arabia Saudí, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos durante el Ramadán de 2024, si bien ni Beran A. ni Arda K acabaron llevándolos a cabo. En todo caso, el tribunal sí declaró a ambos culpables de complicidad en un intento de asesinato perpetrado por Hasan E.
Solo Beran A. ha sido acusado en relación al complot del concierto de Swift. Al parecer, el hombre, que no habría conseguido adquirir armas como una ametralladora de manera ilegal, tenía previsto atacar a los fans con cuchillos o explosivos caseros.
"Que se cancelaran nuestros conciertos en Viena fue devastador. El motivo de las cancelaciones me llenó de un nuevo sentimiento de miedo y de una enorme culpa, porque muchísima gente tenía pensado asistir a esos conciertos", expresó Swift en su momento, abordando lo ocurrido en sus redes sociales. "Pero también me sentí muy agradecida con las autoridades, porque gracias a ellas estábamos lamentando la pérdida de conciertos y no de vidas", remarcó entonces.
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