El nuevo libro de Sarah J. Maas ya tiene fecha de publicación en España

Sarah J. Maas tenía apenas 16 años cuando empezó a escribir el primer borrador de una historia que acabaría convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos de la fantasía romántica del momento. Lo publicó en internet sin mucha esperanza y sin imaginar que, años después, tendría una horda de fieles lectores dispuestos a esperar cualquier pista o detalle sobre sus próximas novedades. Ahora, la autora estadounidense ahora acumula tres sagas convertidas en superventas globales 'Trono de cristal' (Hidra) 'Una corte de rosas y espinas' (Crossbooks) y 'Ciudad Medialuna' (Alfaguara), cuenta con traducciones a 40 idiomas y, lo más importante, una comunidad de seguidores de todo el mundo capaz de agotar ejemplares especiales y preventas en minutos.

Por eso no fue ninguna sorpresa que a principios de marzo tuviera a miles de personas conectadas al directo del popular pódcast americano 'Call Her Daddy', presentado por Alex Cooper, en el que fue invitada para hablar de sus próximos proyectos. Todas las teorías que llevaban años gestándose se cumplieron y, tal y como se esperaba, la autora anunció la sexta parte de la saga 'Una corte de rosas y espinas' (o ACOTAR, para los más entendidos), un esperado regreso que llegará a España el próximo 28 de octubre de 2026 de la mano de Crossbooks, según han anunciado este jueves. Un día después de la publicación original.

Desde el último volumen de la saga, 'Una corte de llamas plateadas', publicado en 2021, los lectores llevaban más de cinco años esperando noticias concretas sobre el sexto libro de la saga y, aunque sí había ido dejando pistas de que estaba escribiendo sobre el mundo que tantos lectores conquistó, nunca dejó claro ni cuándo ni cómo.

Todo sobre 'ACOTAR'

El inicio de la saga sigue a Feyre, una joven humana de 19 que vive a la orden del día cazando para sobrevivir y mantener a sus dos hermanas y su padre. Pero un error como matar al animal equivocado acaba cambiándole la vida por completo cuando resulta que el lobo que caza resulta ser un fae (hada). Y, como castigo y para vengar su muerte, un poderoso Alto Fae la arrastra a una tierra mágica gobernada por criaturas inmortales. Lejos de su familia, Feyre descubre que quizá el Alto Fae no es tan monstruo como parecía al principio.

Las tres primeras novelas, 'Una corte de rosas y espinas', 'Una corte de niebla y furia' y 'Una corte de alas y ruina' siguen a Feyre, la cuarta entrega es una especie de interludio entre volúmenes y personajes principales, y la última entrega sigue a la hermana mayor de Feyre, Nesta. Hasta el momento, hay muchas especulaciones sobre quién seguirá la próxima entrega de Maas. Pero todo apunta a que seguirá a la hermana mediana, Elain, uno de los personajes más misteriosos del universo ACOTAR y que ya cuenta con múltiples teorías sobre quién será su interés romántico.

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Espera hasta octubre

El fenómeno de 'romantasy' que ya ha vendido más de 800.000 ejemplares en España llegará en octubre en formato rústico con solapas y, más adelante, la editorial publicará su edición especial con cantos tintados. Además, el 10 de junio llegará a las librerías una edición limitada con sobrecubierta reversible de la edición especial de 'Una corte de rosas y espinas' con una ilustración realizada por la artista Kelly Nantes. Un lanzamiento que coincidirá, también, con la publicación del libro oficial de colorear.