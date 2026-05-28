El refugio de Alaska y Mario en Benidorm: el rastro donde posan como “antigüedades a la venta”

Alaska y Mario Vaquerizo tienen un refugio favorito en Benidorm y, siendo ellos, no podía ser discreto, minimalista ni mucho menos aburrido. Su escapada perfecta incluye piña colada, partidas de cartas, vistas al Mediterráneo, un hotel mítico y un rastro de antigüedades donde posar como si fueran dos personajes sacados de una película de Almodóvar.

La cantante ha compartido en Instagram varias imágenes de su último fin de semana en la ciudad de los rascacielos junto a Mario y su madre. Y las fotos son puro universo Alaska: glamour kitsch, humor, estampas familiares y ese punto teatral que convierte cualquier viaje cotidiano en una escena digna de portada.

“Como dos antigüedades a la venta, posando en el rastro de Benidorm”, escribió la artista junto a las imágenes. Una frase muy Alaska para resumir una escapada que también ha tenido “paseos, compras, partidas de cartas, piña colada… y comiendo sin parar”.

El Rastro El Cisne, el lugar más Alaska de Benidorm

Si alguien tuviera que imaginar un sitio perfecto para Alaska en Benidorm, probablemente acabaría pensando en algo muy parecido a El Cisne Antigüedades. Y allí estaban ella y su madre América, posando delante del famoso cartel del rastro con una naturalidad absolutamente estudiada. Porque si algo sabe hacer Alaska es convertir cualquier rincón en una fotografía con estética propia.

El mercadillo es uno de los clásicos más conocidos de Benidorm y mezcla antigüedades, decoración vintage, objetos imposibles y ese ambiente mediterráneo con aroma a pub inglés que tanto caracteriza a la ciudad. Un sitio donde uno puede encontrar desde una lámpara barroca hasta una figura kitsch difícil de explicar.

En otras palabras: el paraíso visual de Alaska.

Alaska en Benidorm junto a su madre América durante una visita a la ciudad en 2023. / INSTAGRAM

El hotel favorito de Alaska y Mario en Benidorm

La escapada también ha dejado ver otro de los lugares imprescindibles para la pareja cuando visita la ciudad: el Hotel Don Pancho.

Las imágenes compartidas muestran uno de esos rincones elegantes y clásicos del establecimiento con cóctel incluido y un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans del Benidorm Fest: la Sirenita que ha recuperado como trofeo el festival.

No es casualidad. El Don Pancho se ha convertido en uno de los hoteles más vinculados al universo eurofan en Benidorm y también en uno de los favoritos de muchos rostros conocidos.

En el caso de Alaska y Mario, el hotel parece funcionar casi como una segunda casa. Un sitio reconocible, cómodo y perfectamente alineado con esa estética entre nostalgia, exceso y Mediterráneo que tanto encaja con ellos.

Piña colada, cartas y mucho Benidorm

Más allá de los posados y las fotos , la publicación transmite una idea bastante clara: Alaska y Mario disfrutan Benidorm sin complejos.

Hay partidas de cartas, sobremesas eternas, flores, compras, vistas al skyline y mucho humor. Todo con ese estilo tan suyo que mezcla diva pop, matrimonio castizo y pareja que lleva años convirtiendo su vida en un espectáculo divertido.

Y quizá por eso la escapada ha gustado tanto entre sus seguidores. Porque Benidorm aparece exactamente como mucha gente quiere vivirlo: postureo con personalidad, color y planes que apetecen.

El Benidorm que enamora a Alaska desde hace años

La relación de Alaska con Benidorm no es nueva ni casual. La artista siempre ha defendido públicamente la conexión de la ciudad con la música, el espectáculo y la cultura popular, precisamente algunos de los elementos que mejor encajan con su universo.

Durante el Benidorm Fest de 2022, Alaska ya dejó clara su admiración por la ciudad en declaraciones a INFORMACIÓN. “Hay mil razones para que se celebre en Benidorm. Puedo hablar del Festival de la Canción de Benidorm, de su tradición musical, no solo a lo grande, con un festival como el Low. Hablo también de cada artista que está cada noche en cada uno de esos locales con música en directo, o del Benidorm Palace, que sigue haciendo el espectáculo musical de toda la vida”, explicó entonces.

Pero probablemente la frase que mejor resume su vínculo con Benidorm llegó tiempo después, precisamente hablando del Rastro El Cisne. “Nos gustaría jubilarnos aquí. Podríamos tener un puesto, atender el bar y actuar los domingos para los turistas. O mejor aún, tener un puesto y actuar todos los fines de semana en el Benidorm Palace”, llegó a bromear Alaska.

Y viendo las imágenes de esta última escapada junto a Mario Vaquerizo y su madre América, la idea no parece tan descabellada.

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Porque el Benidorm de Alaska no es solo playa y rascacielos. También es música en directo, mercadillos de antigüedades, hoteles clásicos, cócteles frente al Mediterráneo y esa mezcla entre glamour castizo, nostalgia pop y exceso mediterráneo que convierte cualquier fin de semana en una pequeña película.