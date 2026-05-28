El pintor Guillermo Lorca aterriza en Barcelona con una exposición "única" en España

Guillermo Lorca nació en Chile, pero su carrera lo ha llevado por todo el mundo. Ahora, su arte lo trae a Barcelona con la exposición ‘La casa de arena’ en el Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) que reúne hasta 20 obras del artista que el autor ha creado durante los últimos 15 años: “Volviendo a ver los cuadros más antiguos me doy cuenta de las pinceladas que he perdido, los cambios en la paleta de colores… Se nota el paso de los años”.

‘La casa de arena’ es la primera muestra expuesta en España que reúne un gran número de obras del artista. / EPC

Aunque el pintor haya creado las obras en momentos vitales diferentes, a lo largo del recorrido se consigue generar un diálogo entre las piezas. Así, el espectador pasea entre elementos que evocan la muerte y el caos para, posteriormente, llegar a la calma y la gentileza. “Se trata de un recorrido de ida y vuelta que permite ver las obras desde otra perspectiva y darles otra mirada”, detalla el artista.

‘La casa de arena’ es la primera muestra expuesta en España que reúne un gran número de obras del artista. La exhibición estará disponible a partir de este jueves 28 de mayo hasta el 27 de septiembre y la entrada tiene un coste de 13 euros.

Lorca es uno de los pintores contemporáneos referentes en el mundo del arte figurativo, con obras que exploran temas desde la infancia y la ternura hasta los sueños y pesadillas, manteniendo al espectador en la línea entre lo incómodo y lo inocente. En este sentido, Jordi Díaz, subdirector del MEAM asegura que el universo del pintor atrae a todos los públicos: “Lo van a disfrutar desde los amantes de la pintura hasta los niños y jóvenes”.

La gran complejidad de la muestra ha recaído en recopilar las obras, dado que están repartidas por colecciones públicas y privadas de todo el mundo. “La exposición es única. Ha costado mucho trabajo y esfuerzo conseguir todos los cuadros”, detalla Díaz. De hecho, Lorca confiesa que está creando su propia colección personal, ya que una gran parte de su obra está en manos de entes privados: “El año pasado le compré un cuadro a un cliente”, comenta el artista.

El proceso de creación

En el reverso de una de las obras expuestas, ‘La Sirena’ —que resulta ser la más reciente, de este 2026— se puede observar el proceso de creación: fotografías, textos, referencias y las diferentes capas que llevan al resultado final. “Nunca lo había hecho así, pero el proceso siempre es largo”, matiza el artista. De hecho, el pintor revela que en algunas ocasiones toma elementos de sus propias obras para otras pinturas futuras: “A veces sale algo interesante, pero no encaja en el cuadro y sale en uno que hago más adelante”.

Lorca se inspira en pintores clásicos como Rubens o Velázquez, pero también se coge referencias en estilos contemporáneos como la estética del estudio Ghibli. Así, sus obras combinan elementos más tradicionales con otros abstractos o alternativos.

Una nueva etapa del MEAM

El Museu Europeu d’Art Modern inicia con esta exposición temporal una nueva etapa más internacional: “Queremos convertirnos en la institución de arte figurativo más reconocida del mundo”, asegura el director. Para conseguirlo, la institución creará una exposición itinerante con las obras del museo, la ‘MEAM Gallery’, que se desplazará por todos los continentes. Además, el museo abrirá una nueva sede en Córdoba, durante la temporada 2027-2028. Está previsto que se sitúe al lado de la Mezquita y en pleno casco histórico de la ciudad.