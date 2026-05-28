Un nuevo ciclo, Directes Estrella Damm 150, pone en valor las salas de conciertos programando a 45 artistas

Después de llenar el Fòrum, el pasado 16 de mayo, con el desfile de grupos coronado por Oques Grasses, Damm se dispone a seguir festejando su 150º aniversario con una nueva iniciativa musical, está marcada por la diversidad de escenarios y por la apuesta por las salas frente a los grandes recintos. Serán 45 conciertos de otros tantos artistas que, en septiembre y octubre, actuarán en escenarios, sobre todo, de Catalunya, que acogerá 39 de ellos. Otros cuatro se celebrarán en Baleares, uno en Castelló y otro en Andorra. En este ciclo, bautizado como Directes Estrella Damm 150, la marca cervecera se ha aliado con la ASACC (Associació de Sales de Concerts de Catalunya).

De ahí sale un programa de amplio espectro estilístico y centrado en el talento autóctono, con atención a las figuras emergentes, que abrirá la cantante gerundense Juls el 18 de septiembre en la sala Be Disco, de Molins de Rei. En el área barcelonesa habrá actuaciones como las de Anna Andreu (en La Capsa, de El Prat de Llobregat y Suu (Luz de Gas), ambas el 2 de octubre; Ven’nus en La Nau (8), El Pony Pisador en La Paloma (16) o Svetlana en Salamandra (L’Hospitalet, 17). En Razzmatazz actuará Miki Núñez el día 24, fecha también del pase de Maruja Limón en la sala Times, de Santa Coloma de Gramenet. El ciclo concluirá el 30 de octubre en Apolo con un concierto por desvelar. Entre los artistas implicados en otros escenarios hay figuras como Queralt Lahoz, Macaco, Quimi Portet, Alfred García, el Petit de Cal Eril, Fades, Joan Colomo y Carlota Flâneur.

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Consolidados y emergentes

Son 22.000 entradas las que se ponen a la venta en este circuito de conciertos, que subraya el vínculo de Estrella Damm con la música, como afirmó este jueves, en su presentación, Jofre Riera, director de Patrocinios de la marca. “Cuando comenzamos a plantear este aniversario tuvimos claro que la música y la cultura formaban parte de nuestro ADN y que debíamos hacer un acto, o diversos, donde la música tuviera mucho que ver”, señaló. Para Fàtima Mellado, codirectora de la ASACC, es tan importante que “artistas consolidados vuelvan a las salas” como que “artistas emergentes puedan empezar allí sus carreras”. Alfred García subrayó la importancia de estos escenarios en su carrera. “Yo me debo a las salas de conciertos, de todo el Estado, que me han visto crecer como artista y donde he pasado muy buenos ratos”.