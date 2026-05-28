Lío en el Museo de la Diputación de Valencia: un catedrático denuncia "arbitrariedad" en la elección del nuevo director

Rafael Gil, uno de los cinco candidatos a dirigir el MuVIM, ha recurrido la elección de David Gimilio como director del museo de la Diputació de València porque considera que, la comisión evaluadora, incurre en un "error material manifiesto, arbitrariedad y falta de motivación suficiente" y ha vulnerado los principios de "mérito, capacidad, igualdad y objetividad que deben regir cualquier procedimiento de provisión de puestos en la Administración Pública" al anteponer los méritos de Gimilio a los suyos.

Rafel Gil ha recurrido el nombramiento de Gimilio como director del MuVIM / Levante-EMV

Gil, en su escrito al presidente de la Diputació de València y la diputada del área de Recursos Humanos, considera que en la notificación recibida el 21 de mayo no se identifican a los integrantes de la comisión evaluadora ni se detallan "los criterios, baremos o rúbricas aplicados para efectuar la evaluación comparativa de las candidaturas". De lo que se desprende, a su juicio, que la valoración realizada ha sido "esencialmente cualitativa y carente de parámetros objetivos verificables, lo que impide conocer las razones concretas que justifican la preferencia por una candidatura frente a otra.

"Asimetría en la valoración"

El catedrático, a priori uno de los favoritos para el cargo, también argumenta en su escrito la existencia de una "evidente asimetría en la valoración curricular". Así, desgrana que es "especialmente significativo" que el currículo resumido de Gimilio Sanz, conservador del Museo de Bellas Artes, haya sido desarrollado "en mayor extensión y detalle" que el suyo a pesar de acreditar una trayectoria académica, investigadora, docente y de gestión cultural" ampliamente superior y más extensa". Indice en que mientras el seleccionado es funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana desde 2025, él acredita más de treinta años de experiencia como funcionario de carrera de la Universitat de València, primero como Profesor Titular de Universidad desde 1994 y posteriormente como Catedrático de Universidad desde 2016.

Respecto a la experiencia en gestión museística y dirección cultural, Gil acredita que él ha desempeñado funciones de máxima responsabilidad institucional y de gestión cultural durante ocho años como Vicerrector de Cultura de la Universitat de València (2002-2010), así como una extensa experiencia específica en proyectos museológicos y museográficos. En el informe impugnado, además, según el recurrente se omite "valorar adecuadamente" que ha comisariado más de veinte exposiciones y dirigido más de ciento cincuenta exposiciones como Vicerrector de Cultura de la Universitat de València. Así como una trayectoria docente universitaria consolidada y continuada durante décadas en materias relacionadas con la museología, museografía, patrimonio cultural y gestión cultural, dentro de másteres oficiales universitarios acreditados.

Gil considera que la "comparación objetiva" de ambas trayectorias evidencia que la suya es "claramente superior" a la del elegido por lo que solicita que se admita el Recurso de Alzada y se realice una nueva valoración de idoneidad objetiva, motivada y ajustada a los principios de mérito, capacidad, igualdad y transparencia.