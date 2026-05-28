Javier Cercas y Álex Sàlmon reflexionan sobre el poder de la ficción y la cultura en el Cornellà Creació Fòrum

Horas antes de convertirse, el próximo domingo, en uno de los grandes protagonistas de la Feria del Libro de Madrid, el escritor Javier Cercas pasará este viernes por el ciclo de conferencias Cornellà Creació Fòrum para charlar con el periodista y director del suplemento 'abril' de Prensa Ibérica Álex Sàlmon sobre el poder transformador de la cultura y la ficción. Un tema que resume el sentir de una iniciativa que, en su 16ª edición, busca reivindicar la cultura como instrumento fundamental en la transmisión de valores y tradiciones, en la generación de riqueza y en la construcción de sociedades libres, informadas e inclusivas. La cineasta Isabel Coixet fue la encargada de inaugurar el pasado mes de febrero un ciclo que contó en marzo con Mabel Lozano y Marta Peirano y regresará en septiembre con un encuentro entre el actor y director Abel Folk y la novelista Emma Riverola.

Cercas y Sàlmon, que ya compartieron escenario el pasado mes de noviembre durante la gala de entrega del Català de l'Any, volverán a hacer dupla en el Auditori de Cornellà para reflexionar sobre la actualidad política y cultural y tratar de explicar por qué el autor de 'El loco de Dios en el fin del mundo' siempre parece estar en el lugar adecuado —esto es, delante de una página en blanco— en el momento casi siempre más oportuno.

Escritor y periodista también ahondarán en el concepto de política de la ficción, un tema íntimamente ligado a la obra de Cercas, especialmente en títulos como 'Soldados de Salamina' y 'El impostor'. El acto, que se desarrollará en formato de conversación-entrevista, contará también con la participación de Jordi Martí Pidelaserra, académico de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) y profesor de Economía de la UB, en calidad de presentador.

Lo real y lo inventado

Cercas, que desde 2024 ocupa en la RAE la silla R mayúscula que dejó vacante Javier Marías, se ha convertido en uno de los grandes oráculos de la narrativa contemporánea, una voz siempre atenta a las no siempre cordiales relaciones entre lo real y lo inventado. "Los escritores nos dedicamos a entender, y hay gente que no comprende que entender no es justificar, sino exactamente lo contrario. Entender consiste en darte los instrumentos para no volver a cometer los mismos errores. Si yo soy capaz de entender a un fascista, puedo combatir a un fascista. Si yo soy capaz de entender a un terrorista, tengo elementos para combatir a un terrorista. Cuando se trata de literatura, el único juez posible es el lector", explicaba el propio Cercas en una entrevista con EL PERIÓDICO.

Atendiendo a esa fórmula ha sumado novelas y premios, de 'Anatomía de un instante' a 'Terra Alta' y del Nacional de Narrativa al Planeta, y se ha convertido en uno de los autores más respetados por la crítica internacional y nacional. Sàlmon, por su parte, es de sobras conocido por los lectores de estas páginas: columnista y miembro del Comité Editorial de EL PERIÓDICO, es director del suplemento literario 'abril', que en breve alcanzará su número 200, desde su nacimiento en mayo de 2022.