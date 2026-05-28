Estreno
'La más grande', el documental sobre Rocío Jurado, se estrenará el 25 de junio
El documental de Movistar Plus+ desvelará material inédito de la artista, incluyendo una autobiografía no publicada hasta la fecha
'La más grande', el documental "definitivo" sobre Rocío Jurado, se estrenará en Movistar Plus+ el próximo 25 de junio, pocos días después de cumplirse dos décadas desde el fallecimiento de esta recordada intérprete.
La plataforma ha anunciado este jueves la fecha, así como otros detalles sobre esta producción de Tesseo Premium Content y dirigida por Alexis Morante, el responsable de otros trabajos similares en torno a estrellas de la música como 'Bisbal','Héroes del silencio' o 'Camarón: flamenco y revolución'.
Uno de los aspectos importantes es que para su elaboración se ha contado con la participación y el apoyo de la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco, a través de la cual se ha tenido acceso a un archivo inédito de fotos, vídeos y grabaciones de actuaciones en directo.
Destaca sobre todo que entre todo ese material, según indica la nota de prensa, existe una autobiografía no publicada, que abarca desde su infancia hasta los años 90. Para ponerle voz a algunos de esos pasajes se ha contado con la actriz Daniela Vega.
La premisa de 'La más grande' es que Rocío Jurado "rompió los estereotipos de la folclórica clásica para ser una mujer moderna, libre y reivindicativa", con atención puesta a sus letras, su vestuario, toda su transgresión y su feminismo, pero también la persona.
"Más allá del brillo del escenario, era una mujer que tenía el deseo profundo de amar y formar una familia que diera sentido a toda una vida", se subraya ante este documental que promete que también entrará en temas peliagudos como la relación con la prensa y su enfermedad y su muerte a causa del cáncer.
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