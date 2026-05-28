Gracie Abrams anuncia dos conciertos en el Palau Sant Jordi en mayo de 2027

La artista estadounidense Gracie Abrams ha anunciado este jueves su nueva gira, 'The Look at My Life Tour', con 64 conciertos en América del Norte y Europa. La artista nominada a los Grammy hará parada en el Palau Sant Jordi de Barcelona los días 27 y 28 de mayo de 2027, las únicas fechas previstas en el Estado.

Nuevo álbum

La gira también servirá para presentar su nuevo álbum, 'Daughter from Hell', el tercer trabajo de estudio de la cantante, que llegará el próximo 17 de julio.

Las entradas para todos los conciertos saldrán a la venta el próximo viernes 5 de junio a las 9.00 horas para el público general. Los seguidores que hayan reservado el álbum podrán acceder a la preventa el martes.

Fenómeno viral

Con solo 26 años, Abrams se ha convertido en uno de los nombres más destacados del pop actual. Nacida en Los Ángeles en 1999, la cantante dio el salto definitivo a la fama gracias al éxito de su segundo disco, 'The Secret of Us', publicado en 2024 y convertido rápidamente en un fenómeno viral en redes sociales.

Hija del productor y director J.J. Abrams, creador de 'Lost' y responsable de películas como 'Super 8', además de relanzar franquicias como 'Star Trek' y 'Star Wars', la artista ha rechazado en varias ocasiones ser considerada una 'nepobaby'. Antes de alcanzar la popularidad global, fue telonera de artistas como Taylor Swift y Olivia Rodrigo.

Caracterizada por un estilo pop suave con influencias del folk-pop y el indie pop, Abrams acumula millones de oyentes mensuales en Spotify. Entre sus influencias musicales figuran nombres como Joni Mitchell, Bon Iver, Lorde o Phoebe Bridgers.

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Éxito en TikTok

Buena parte del fenómeno de la cantante también se explica por el impacto de sus canciones en internet y especialmente en TikTok. Temas como 'I Love You, I'm Sorry', 'That's So True', 'Close to You¡' o 'I miss you, I'm sorry' se han convertido en algunos de los sonidos más virales de la plataforma y han impulsado a Abrams hasta situarla como una de las 'it girls' del momento, pasando de actuar ante públicos reducidos a llenar recintos multitudinarios.