La Generalitat gastará en cultura 76,8 euros por habitante en 2026

El presupuesto del departamento de Cultura de la Generalitat para el presente año se situará finalmente en los 574 millones de euros, lo que representa un incremento del 41% respecto a los recursos asignados en 2023, el último año en el que el Gobierno catalán consiguió aprobar las cuentas. Esa cifra se ha podido alcanzar gracias a la incorporación de 50 millones de euros adicionales tras el acuerdo que el Govern socialista alcanzó la semana pasada con los grupos parlamentarios de ERC y los Comuns. De este modo, en 2026, la Generalitat destinará a políticas culturales 76,8 euros por habitante, 21 euros más que en el presupuesto de 2023, con lo que el gasto en cultura por habitante del conjunto de administraciones públicas en Catalunya alcanzará los 220 euros (la media europea es de 241 euros).

"Nunca en la historia de este departamento había habido un crecimiento tan importante entre dos ejercicios presupuestarios", destacó la 'consellera' Sònia Hernández Almodóvar en el acto de presentación del presupuesto ante la comisión de Cultura del Parlament. Hernàndez apuntó que tras la incorporación de esos 50 millones adicionales, el peso de Cultura en el conjunto de las cuentas de la Generalitat pasa a superar el 1,8% (en 2023 era del 1,5%). "Eso nos deja muy bien encaminados para conseguir el 2% dentro de esta legislatura", añadió la 'consellera' aludiendo al compromiso que adquirió al inicio del mandato. Hay que consignar que en ese 1,8% se incluyen las partidas destinadas a política lingüística, algo que provocó las críticas de algún grupo parlamentario.

Derechos culturales

Hernández subrayó en su intervención que ese incremento presupuestario, "inédito en Catalunya", permitirá a su departamento "desplegar políticas culturales robustas y decididas para garantizar los derechos culturales del conjunto de la ciudadanía e impulsar la cultura en todo el país y en el exterior" y demuestra "la apuesta y el interés" del Govern que preside Salvador Illa por "priorizar la cultura y ponerla en el lugar que le corresponde en el marco de las políticas públicas como cuarto pilar del Estado del bienestar".

Respecto al desglose de los números, no hubo variaciones respecto al proyecto que la 'consellera' ya presentó en esta misma comisión en el mes de marzo, porque las distintas direcciones generales y organismos del departamento están todavía trabajando en cómo se distribuirán finalmente esos 50 millones de euros adicionales. A título general, Hernández señaló que ese dinero se destinará a reforzar las inversiones previstas, impulsar los derechos culturales de la ciudadanía (mediante, sobre todo, el plan de equipamiento y servicios culturales de Catalunya) y "vertebrar el sector cultural a través de la política de subvenciones".