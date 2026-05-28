Estreno de cine
‘¿Qué te dice esa naturaleza?’, o ‘Los padres de ella’ según Hong Sang-soo
La película del director coreano explora las tensiones entre un joven poeta y la familia adinerada de su novia durante una cena
¿QUÉ TE DICE ESA NATURALEZA?
Puntuación: 4
Director: Hong Sang-soo
Reparto: Ha Seong-guk, Kwon Hae-hyo, Cho Yun-hee, Park Mi-so
Año: 2025
Estreno: 29 de mayo de 2026
El universo de Hong Sang-soo suele orbitar alrededor de las vidas de artistas más o menos descentrados y funcionar a través de encuentros casuales, conversaciones aparentemente inocuas que ocultan significados profundos, pausas para fumar y situaciones embarazosas condicionadas por el alcohol. Todos esos ingredientes están también en su 33º largometraje, que vendría a ser su versión de ‘Los padres de ella’ (2000) y en el que el cineasta coreano contempla cómo un joven poeta sin blanca -hijo de un millonario, pero decidido a abrirse camino por sí mismo- pasa el día con la adinerada familia de su novia.
Buena parte de la jornada transcurre apacible y desenfadada, vehiculada por una sucesión de conversaciones sobre la poesía, la belleza y el amor, aunque leves señales de tensión asoman durante sendas visitas a un templo y un restaurante. En todo caso, es en el transcurso de una cena catastrófica que irrumpen en tromba las miserias de cada personaje y las desavenencias entre ellos, confirmando así el talento único de Hong para orquestar humillaciones ebrias alrededor de mesas llenas de comida. En buena medida gracias a esa secuencia cargada de crueldad y condescendencia, ‘¿Qué te dice esa naturaleza’ deja en el espectador un regusto ácido a través de su reflexión sobre la compleja relación entre el arte y el dinero, el ensimismamiento de los ricos y el error de bulto que supone despreciar el modo de vida de tus futuros suegros.
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