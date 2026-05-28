Crítica de 'A la cara': un drama turbador y contenido sobre personajes rotos y al límite

‘A la cara’ (2025) Dirección: Javier Marco Intérpretes: Manolo Solo, Sonia Almarcha, Roberto Alamo Estreno: 29/5/2026 Puntuación: * * *

‘A la cara’ tiene un punto de partida un tanto forzado y estira alguna situación más de la cuenta, pero consigue mantener un tono ecuánime, y lo suficientemente tenso, a partir de la relación entre dos personajes completamente rotos. Pedro (Manolo Solo) trabaja en el mantenimiento de un club de golf y ya no tiene ningún tipo de relación con su exesposa y con su hija. Lina (Sonia Almarcha) es una conocida presentadora de un programa televisivo de entrevistas y vive una situación familiar más complicada. Él ha escrito mensajes de odio contra ella en las redes sociales. Lina, cada vez más ajena al mundo que la rodea, enrocada en una decisión que la aleja de su marido, acaba instalándose en una habitación que alquila Pedro en su amplia casa.

Los polos opuestos no se atraen, más bien se repelen, pero en ambos personajes anidan sentimientos de culpa distintos que los acercan más que alejarlos, convirtiéndose una en el espejo del otro y viceversa. Y así, entre dudas y certezas, rechazos y aceptaciones, discurre un drama turbado a la vez que contenido. El esposo de Lina está encarnado por Roberto Álamo, quien ya protagonizó el anterior largometraje del director, ‘Josefina’ (2021), otro retrato de relaciones inestables, aquí entre un funcionario de prisiones y la madre de un preso.