El centro feminista La Bonne reclama a la Diputación de Barcelona el edificio Bonnemaison

La Asociación Promotora del Centro de Cultura de Mujeres Francesca Bonnemaison, conocida como La Bonne, ha presentado este jueves una reclamación formal por vía contenciosa contra la Diputación de Barcelona para recuperar la propiedad de su emblemático edificio en el centro de la capital catalana.

La entidad feminista ha sostenido en un comunicado que la cesión del inmueble, ubicado en la calle Sant Pere Més Baix, en 1940 durante la dictadura franquista constituyó una "confiscación encubierta", por lo que exige su reversión al amparo de la Ley de Memoria Democrática de 2022.

La reclamación formal ha sido dirigida a la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret (PSC), en un contexto en el que la asociación ocupa actualmente una parte del edificio sin ningún convenio de cesión de uso vigente con la institución, una situación que califican de "insostenible".

El inmueble posee un alto valor simbólico para el feminismo catalán, ya que en 1922 albergó el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Dona, impulsado por Francesca Bonnemaison y gestionado íntegramente por mujeres, que llegó a registrar el paso de unas 30.000 usuarias al año durante las décadas de 1920 y 1930.

La investigación histórica y jurídica aportada por La Bonne detalla que la entidad gozaba de plena salud económica hasta el fin de la Guerra Civil, momento en el que su junta general se vio forzada a ceder todo su patrimonio a la Diputación bajo fuertes presiones de las nuevas autoridades franquistas.

El informe jurídico destaca que, pese a que la cesión se condicionó a la continuidad de la obra social del Instituto, la Diputación entregó gratuitamente el edificio en 1942 a la Sección Femenina por un periodo de 25 años, vulnerando "de manera flagrante" el acuerdo.

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Tras la movilización del movimiento feminista local, La Bonne logró regresar al edificio en 2003 mediante convenios de cesión de uso con la Diputación de Barcelona, ahora inexistentes.