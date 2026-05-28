HUELGA DE PROFESORES
Visita papal
Carlos Franganillo y Lara Síscar presentarán el acto del Papa León XIV en Madrid
Los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar serán los encargados de conducir el encuentro 'Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte' que el papa León XIV presidirá el próximo domingo 7 de junio en el Movistar Arena de Madrid.
Así lo ha precisado Mediaset en un comunicado en el que se refiere a uno de los actos centrales de la agenda del papa durante su estancia en Madrid.
Una visita que incluirá, además, una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, encuentros institucionales y un gran acto con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, presentado por Patricia Pardo y Christian Gálvez.
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