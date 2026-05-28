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Bad Bunny entra en el Museo de Cera de Madrid con camisa desabotonada, gafas de sol y todos sus tatuajes

El Museo de Cera de Madrid ha recreado al detalle los tatuajes del cantante y su característica pose de chasquido de dedos para la nueva figura

El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la nueva figura de Bad Bunny.

El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la nueva figura de Bad Bunny. / Maria Aguilella Pardo / EFE

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Después de cinco meses de trabajo, el Museo de Cera de Madrid ha presentado este jueves la figura de Bad Bunny a la que no le falta ninguno de sus tatuajes, ha destacado el museo, que se ha inspirado en el vestuario de su última etapa y una escenografía caribeña para situar al artista.

Con deportivas, un pantalón beige, camisa desabotonada hasta casi la cintura y gafas de sol, a Bad Bunny no le falta detalle ni complementos que asemejan la figura a la imagen real del cantante, que actuará en Madrid por primera vez el próximo sábado.

El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la nueva figura de Bad Bunny, dos días antes de que comience su serie de 10 conciertos en la capital.

El Museo de Cera de Madrid estrena este jueves, la nueva figura de Bad Bunny, dos días antes de que comience su serie de 10 conciertos en la capital. / Maria Aguilella Pardo / EFE

El equipo artístico del Museo de Cera ha cuidado cada "detalle para lograr el máximo realismo", ha señalado el organismo en una nota.

Se ha trabajado su rostro, expresión, postura y estilismo característico, con el objetivo de reflejar tanto su imagen como su energía en escena.

Según ha destacado el escultor responsable de la imagen uno de los principales retos ha sido captar su pose característica, "recreando el gesto del chasquido de dedos e intentando trasladar su movimiento en escena".

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El cabello y la barba han sido insertados pelo a pelo para conseguir mayor realismo y para lograr reproducir los numerosos tatuajes del cantante boricua se ha contado por el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez.

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