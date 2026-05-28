Radio
Aimar Bretos sustituirá a Àngels Barceló, según la Cadena Ser
Aimar Bretos asumirá la conducción del programa matinal de la Cadena Ser, sucediendo a Àngels Barceló tras su decisión de no renovar
El periodista Aimar Bretos conducirá 'Hoy por hoy', el programa de la mañana de la Cadena Ser, en sustitución de Àngels Barceló, ha informado la cadena propiedad de Prisa.
Aimar Bretos dirigirá 'Hoy por hoy' en sustitución de la veterana periodista catalana, que llevaba 20 años en la cadena y el viernes pasado anunció su salida el próximo julio. Ahora hay que saber quién sustituirá a Bretos en el tramo nocturno, en 'Hora 25'.
Barceló abandonará al final de la actual temporada la Cadena SER, emisora en la que presenta y dirige el magacín matinal 'Hoy por hoy'. La periodista catalana informó a su equipo y a la empresa el pasado viernes de que no renovará su contrato.
"Agradezco infinito la lealtad y la confianza de los oyentes, de mis equipos y de mis colaboradores”, compartió Barceló, que ha estado 21 años en la emisora con los espacios ‘A vivir que son dos días’, ‘Hora 25’ y ‘Hoy por hoy’, a través del mencionado comunicado.
La marcha de uno de los rostros de la SER supone un fin de ciclo para la emisora del grupo Prisa (en los últimos días había trascendido la tensión existente entre la catalana y la cúpula de la empresa) y, según define la nota de la emisora sobre el adiós de Barceló, el inicio de "una nueva etapa".
Bretos estrenó el pasado 29 de abril 'La noche de Aimar' en La Sexta.
La radio española vive estos días una revolución. Algunas de las caras más representativas de las ondas que llevaban ligadas muchos años a sus respectivos programas dan un paso al lado, o incluso dejan su emisora, lo que hará que la temporada 2026-27 venga marcada como un revulsivo en el medio.
Grandes cambios va a haber también en Onda Cero. A partir de septiembre, Carlos Alsina abandonará el primer tramo del programa matinal 'Más de uno', dedicado a la información y opinión, y pasará a liderar la segunda mitad, con contenido de magacín.
Su relevo en el arranque de 'Más de uno' será Rafa Latorre, hasta ahora al frente de 'La brújula' de Onda Cero, que ha tenido que buscar también a quien coja el testigo al frente del programa: Marta García Aller asumirá el espacio de tarde de la emisora, precisamente una de las colaboradoras de 'Más de uno'.
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