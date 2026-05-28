Confirmaciones
La actriz Emily Rudd, de la serie 'One Piece', invitada especial en la Comic-Con de Málaga
La intérprete estadounidense, conocida por su papel en 'One Piece', será una de las invitadas de honor en la próxima edición de la convención en Málaga
EFE
La actriz estadounidense Emily Rudd, conocida entre otros trabajos por su papel de Nami en la serie 'One Piece', asistirá como invitada especial a la segunda edición de la San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en esta ciudad.
Emily Rudd se suma así a la presencia ya anunciada en Málaga de otro de los protagonistas de 'One Piece', el actor mexicano Iñaki Godoy, ha anunciado este miércoles la organización de la San Diego Comic-Con en Twitter, llamada ahora X.
La actriz ha participado en otros títulos como las series 'Los Romanov' (2018) y 'Hunters' (2021) y el largometraje 'La calle del terror (Parte 2): 1978'.
La Comic-Con ya había anunciado otros invitados como los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de 'El señor de los anillos'; Richard Dean Anderson ('MacGyver'); Kristian Nairn ('Juego de tronos'); Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'); Yoichi Takahashi ('Campeones: Oliver y Benji'); John Romita Jr. ('Spider-Man, 'Kick-Ass'), y Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse').
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