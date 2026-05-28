Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PSOEÒscar OrdeigQuim TorraLa RevueltaApnea sueñoJonathan AndicHuelga profesoresLeire DíezAnthony GordonPep GuardiolaManu GuixJabalíes
instagramlinkedin

Confirmaciones

La actriz Emily Rudd, de la serie 'One Piece', invitada especial en la Comic-Con de Málaga

La intérprete estadounidense, conocida por su papel en 'One Piece', será una de las invitadas de honor en la próxima edición de la convención en Málaga

Emily Rudd en One Piece (2023)

Emily Rudd en One Piece (2023) / Redacción

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La actriz estadounidense Emily Rudd, conocida entre otros trabajos por su papel de Nami en la serie 'One Piece', asistirá como invitada especial a la segunda edición de la San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en esta ciudad.

Emily Rudd se suma así a la presencia ya anunciada en Málaga de otro de los protagonistas de 'One Piece', el actor mexicano Iñaki Godoy, ha anunciado este miércoles la organización de la San Diego Comic-Con en Twitter, llamada ahora X.

La actriz ha participado en otros títulos como las series 'Los Romanov' (2018) y 'Hunters' (2021) y el largometraje 'La calle del terror (Parte 2): 1978'.

Noticias relacionadas

La Comic-Con ya había anunciado otros invitados como los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de 'El señor de los anillos'; Richard Dean Anderson ('MacGyver'); Kristian Nairn ('Juego de tronos'); Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'); Yoichi Takahashi ('Campeones: Oliver y Benji'); John Romita Jr. ('Spider-Man, 'Kick-Ass'), y Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse').

  1. Revolución en las ondas: de la marcha de Àngels Barceló al paso al lado de Carlos Alsina
  2. Ibrahim Al Shami, actor de 'La Promesa': 'La trama de la ceguera me toca muy de cerca y me afectó bastante
  3. Los 'Crims' de Carles Porta regresan con nueva temporada del pódcast y casos marcados por la premeditación
  4. ENTREVISTA | Máximo Pradera, escritor: 'He tenido cáncer porque ningún médico me hizo nunca la pregunta clave: ¿qué comes?
  5. El acosador de la pintora y escritora Paula Bonet sufre una 'anomalía psíquica' y es absuelto en un segundo juicio
  6. Indignación en el primer concierto de Bad Bunny en Barcelona: un asistente denuncia haber pagado 500 euros por una experiencia VIP 'sin poder moverse
  7. Carles Francino lamenta la salida de Àngels Barceló de la Cadena SER: 'Hoy es un día complicado
  8. Àngels Barceló se pronuncia tras su salida de la Cadena SER: 'Solo puedo dar las gracias

La actriz Emily Rudd, de la serie 'One Piece', invitada especial en la Comic-Con de Málaga

La actriz Emily Rudd, de la serie 'One Piece', invitada especial en la Comic-Con de Málaga

Alexandra Roma, escritora: "Tenemos tantos filtros que a veces ni siquiera sabemos cómo somos"

Más de 50 artistas españoles generaron más de 500.000 euros en un solo año solo en Spotify

Más de 50 artistas españoles generaron más de 500.000 euros en un solo año solo en Spotify

Militantes feministas irrumpen en obra de teatro de Patrick Bruel al grito de "violador"

Militantes feministas irrumpen en obra de teatro de Patrick Bruel al grito de "violador"

Carlos Franganillo y Lara Síscar presentarán el acto del Papa León XIV en Madrid

Carlos Franganillo y Lara Síscar presentarán el acto del Papa León XIV en Madrid

Carles Porta busca a los padres de tres niños abandonados en Barcelona en 1984: "Fue una montaña rusa"

Carles Porta busca a los padres de tres niños abandonados en Barcelona en 1984: "Fue una montaña rusa"

El refugio de Alaska y Mario en Benidorm: el rastro donde posan como “antigüedades a la venta”

El refugio de Alaska y Mario en Benidorm: el rastro donde posan como “antigüedades a la venta”

‘La Reina del Flow’ desembarca en Canarias y dispara la ilusión de sus fans: la cuarta temporada no está descartada

‘La Reina del Flow’ desembarca en Canarias y dispara la ilusión de sus fans: la cuarta temporada no está descartada