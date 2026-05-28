La actriz Emily Rudd, de la serie 'One Piece', invitada especial en la Comic-Con de Málaga

La actriz estadounidense Emily Rudd, conocida entre otros trabajos por su papel de Nami en la serie 'One Piece', asistirá como invitada especial a la segunda edición de la San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 1 al 4 de octubre en esta ciudad.

Emily Rudd se suma así a la presencia ya anunciada en Málaga de otro de los protagonistas de 'One Piece', el actor mexicano Iñaki Godoy, ha anunciado este miércoles la organización de la San Diego Comic-Con en Twitter, llamada ahora X.

La actriz ha participado en otros títulos como las series 'Los Romanov' (2018) y 'Hunters' (2021) y el largometraje 'La calle del terror (Parte 2): 1978'.

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La Comic-Con ya había anunciado otros invitados como los actores Elijah Wood y Sean Astin, protagonistas de la trilogía de 'El señor de los anillos'; Richard Dean Anderson ('MacGyver'); Kristian Nairn ('Juego de tronos'); Michael Rooker ('Guardianes de la Galaxia', 'The Walking Dead'); Yoichi Takahashi ('Campeones: Oliver y Benji'); John Romita Jr. ('Spider-Man, 'Kick-Ass'), y Kevin Smith ('Clerks', 'View Askewniverse').