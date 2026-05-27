Tina Fey, de regreso con 'Las cuatro estaciones' (Netflix): "A la gente le gusta preocuparse por nuestros personajes"

Hollywood insiste en perseguir la franquicia ostentosa y fantasiosa, pero igual el éxito masivo se puede lograr con herramientas más sencillas, a saber: a) un grupo de amigos que suelen hacer pequeñas vacaciones juntos y b) chistes combinados con verdades universales. Con estos mimbres logró erigirse 'Las cuatro estaciones' como uno de los grandes éxitos de las series de 2025; en sus primeros cuatro días fue vista en 11,9 millones de hogares, según los datos de Netflix. Aunque su primera temporada ya cubrió el argumento de la película de Alan Alda de 1981 en que se basa (o mejor, inspira), una segunda temporada tenía que pasar. Se estrena este jueves, día 28, con honores de evento.

A pesar de la muerte de Nick (Steve Carell), un giro respecto al filme primigenio, los amigos siguen con ganas de salir juntos de escapada. En el primer episodio ('Primavera') se van de senderismo por el norte del estado de Nueva York para esparcir las cenizas del fallecido. Jack (Will Forte) lleva las riendas del homenaje y está grabando todo con una cámara GoPro atada a la cabeza. Su mujer, Kate (Tina Fey, también cocreadora y coshowrunner de la serie), trata de contagiarse de su ritmo e incluso está entrenando para acompañarlo en una maratón que correrán también en tributo a Nick.

Por su parte, Danny (Colman Domingo) y Claude (Marco Calvani) no están en su mejor momento como pareja, para variar. Tampoco de buen humor está la viuda Anne (Kerri Kenney-Silver): ha dejado de verle la gracia a eso de que Ginny (Erika Henningsen), la mujer por la que le dejó su marido, sea parte de la pandilla, y no solo ella, también su bebé en construcción.

La tentación del chiste constante

Tras sublimar el humor meta y posmoderno con su histórica 'Rockefeller Plaza', Fey se zambulle aquí en una comedia más humana. "Mantener ese tono puede ser un desafío", cuenta en entrevista con EL PERIÓDICO. "La sala de guionistas está llena de expertos en comedia y resultaría la mar de sencillo añadir un millón de chistes [ríe]. Estamos intentando mantener el tono que prometimos desde el principio. Si la respuesta a la primera temporada fue tan calurosa, es porque ese tono funcionaba. La gente quiere poder relajarse, preocuparse por esta gente… que los personajes no se vuelvan locos de repente ni hagan cosas raras solo por hacer reír". A su lado, Will Forte apunta: "Lo que no quiere decir que en la serie no haya momentos cómicos clásicos. Están ahí, solo que son de otra clase, tienen otro tono".

Lo que diferencia a esta temporada de la primera es, sobre todo, el énfasis en el luto. "O, dicho de otro modo, que Nick está muerto", dice Fey con una (media) sonrisa. "Y el grupo de amigos está tratando de averiguar, en cierto modo, cómo hacer las cosas sin él. Además, hay un bebé en camino. También vamos a otros lugares [de Jersey Shore a bellos parajes italianos]".

En el momento de esta conversación, Alan Alda todavía no había visto los nuevos capítulos, pero Fey confíaba en que le gustaran. "Siempre ha sido realmente generoso y amable con nosotros. Incluso nos brindó un cameo [como Don, el padre de Anne], todo un honor". En esta temporada, de la película original quedan sobre todo los problemas con la ira del personaje de Forte. El gran cómico y actor, inmenso en 'Nebraska', de Alexander Payne, bromea al respecto: "Últimamente he estado tomando esteroides, así que no me resultó difícil tener bruscos cambios de humor o estar agresivo".

Un dúo con historia

De nuevo, 'Las cuatro estaciones' es un homenaje a las relaciones largas, ya sean de amor o amistad; el esfuerzo que llevan, pero también la posible recompensa. Fey y Forte pudieron basarse en su propia amistad para construir la cercanía y química de Kate y Jack. "Somos casi como un matrimonio", opina Forte. "Hemos ido haciendo cosas juntos durante 25 años, de modo que sí, existe una comodidad que solo se da con las décadas". Fey: "Lo más divertido es retratar el lenguaje corporal de esta pareja. Llegada a este punto, su idea de sensualidad puede ser pellizcar un hombro".

Noticias relacionadas

Cuando les pregunto qué trabajo del otro admiran especialmente, Fey tiene problemas para quedarse con solo uno: "Will estuvo increíble en 'Saturday night live' [del que nuestra entrevistada fue guionista jefe de 1999 a 2006] y hay muchos personajes, creaciones y 'sketches' que hicieron de este un mundo mejor. Me quedaré con [el candidato político] Tim Calhoun. O el entrenador convertido en instructor de baile del 'sketch' 'Fancy pants'. El exsenador Zell Miller. MacGruber. Todos los 'hits'". Forte, por su parte, se queda un rato en blanco y rellena el silencio con piropos abstractos. "O sea, estamos ante una leyenda…". "De pasión", completa Fey entre risas. Al final, a Forte se le ocurre algo más concreto: "¡Misty Peppers!", aquella curiosa mujer de peluca rizada que no estaba claro si era su mujer o su hermana en 'Key party', otro clásico total del 'SNL'. Excelente elección, Will.