'La sombra del viento' corona su 25 aniversario con una edición ilustrada por Pedro Oyarbide y barra libre de Sugus

Del mismo modo que Daniel Sempere nunca pudo quitarse de la cabeza aquel amanecer en que su padre lo llevó por primera vez a visitar el Cementerio de los Libros Olvidados, tampoco los 25 millones de lectores de 'La sombra del viento' olvidarán jamás el momento en que Carlos Ruiz Zafón (1964-2020) irrumpió en sus vidas. "Desgranaban los primeros días del verano de 1945 y caminábamos por las calles de una Barcelona atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en una guirnalda de cobre líquido", grabó a fuego, negro sobre blanco, un aún desconocido novelista barcelonés que por aquel entonces, primavera de 2001, había dejado un lucrativo cargo de creativo publicitario para probar fortuna en Hollywood como guionista.

La aventura americana, por suerte, salió regular, pero le permitió dar rienda suelta a su ambición de fundir todos los géneros literarios en una novela que, como dejó dicho Stephen King, todos los escritores sueñan con escribir algún día. "Se ha convertido en el símbolo de la pervivencia de los libros en el mundo; de la pervivencia de la memoria y la sensibilidad, y eso es una enorme noticia", sintetiza Emili Rosales, director de Grup 62 y, en su día, uno de los descubridores oficiales de 'La sombra del viento', novela que festeja hoy su 25 aniversario con barra libre de Sugus deliciosamente anacrónicos —mención especial para los de limón, favoritos de Fermín Romero de Torres—, frases de la novela enmarcadas —la nuestra reza "Barcelona es una ciudad de sombras y luz, un laberinto de secretos"— y una exposición en la biblioteca del Ateneu Barcelonès que reúne más de medio centenar de ediciones internacionales del primer baile de Daniel Sempere, Romero de Torres y el maléfico inspector Fumero. "'La sombra del viento' es el fenómeno más importante que ha visto la luz en lengua española, hemos formado una gran familia por todo el mundo", celebra Jesús Badenes, director general de la división editorial del Grupo Planeta.

Una familia que, por cierto, seguirá creciendo un poco más con la edición, el 18 de noviembre, de una lujosa edición ilustrada "con pop-ups y desplegables" a cargo de Pedro Oyarbide, artista responsable de las portadas y contraportadas del fenómeno 'Blackwater'. "Va a volver locos a los lectores", profetiza Rosales. La noticia es doble, ya que el libro se publicará de forma simultánea en España, Polonia, Suecia, Estados Unidos, Francia, Holanda, República Checa, Portugal y todos los países de Latinoamérica en los que Planeta tiene presencia. Un viaje sin duda alucinante para una novela que nació discreta, casi de tapadillo tras quedar finalista en el premio Fernando Lara de 2001 y a punto estuvo de morir antes de tiempo. "La querían pasar a edición de bolsillo ese mismo mes de octubre, pero Antonia pidió que le diesen la campaña de Navidad, y fue cuando explotó de verdad", recuerda Claudia Calva, de la agencia literaria Antonia Kerrigan.

Detalle de la edición especial ilustrada por Pedro Oyarbide / EPC

Escuela de editores

Un cuarto de siglo después, 'La sombra del viento' es, destaca Rosales, "un clásico del siglo XXI y una escuela para los editores". "Nos enseñó que un libro puede ser infinito", apunta el también director editorial de Destino. Antes de eso, a modo de entusiasta campo de pruebas, cuatro novelas juveniles de ribetes góticos e imbricados enigmas calcutenses. Después, la locura. Julián Carax, la novela maldita y el Diablo pirómano. Las traducciones a más de 40 idiomas, el impacto internacional casi sin precedentes y el nacimiento de una tetralogía que acabaría sumando más de 100 millones de lectores en todo el mundo, según cálculos de Badenes.

Exposición de ejemplares internacionales de 'La sombra del viento' / EUROPA PRESS

En el Ateneu, justo donde en la novela Daniel conoce a Clara y "el siglo XIX todavía no ha recibido noticias de su jubilación", la acumulación de ediciones coreanas, francesas, japonesas, estadounidenses, danesas, árabes, turcas y chinas dan buena cuenta de un fenómeno que, asegura Rosales, no hace más que sumar adeptos -"2026 será de los últimos años que más lectores han tenido los libros de Zafón", anuncia- y cuyo epicentro internacional se sitúa en Alemania. "El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Joschka Fisher, habló con tanta pasión de la novela que al día siguiente todos los ejemplares estaban agotados y todos los periódicos, que no necesariamente hablaban de inmediato de cada libro español, publicaron grandes reseñas", recuerda desde la pantalla Hans Jürgen Balmes, editor de Fischer Verlage.

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Luego ya vendrían las tiradas astronómicas, las victorias aaplastantesen Sant Jordi, el juego de espejos de 'El juego del ángel' (2008), 'El prisionero del cielo' (2011) y 'El laberinto de los espíritus' (2016) , en fin, el honor de ser el escritor español más leído en el mundo después de Cervantes. También esa enigmática edición portuguesa de 'A sombra do vento' firmada por, ay, el mismísimo Julían Carax.