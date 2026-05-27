Rodin Kaufmann, músico: "No sé cuándo tomé conciencia de que mis padres eran narcos”

Rodin Kaufmann (1980) es un trotamundos. Nacido en Alemania, durante su infancia vivió entre Marruecos, Egipto y el Líbano, en el seno de una familia vinculada al narcotráfico. Superviviente de una infancia dura, habla árabe, francés, italiano, portugués, occitano y catalán, y compone en todas estas lenguas. “Todas mis canciones hablan de mi vida”, explica el músico, en referencia a las de su último disco, Sangre de Purpirina, un recopilatorio que fusiona el hip-hop urbano con la música tradicional. El artista presentará el disco este viernes 29 de mayo en Girona, en la Sala Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols.

Explica que sus padres estaban vinculados a las drogas.

Sí, mis padres eran narcotraficantes y consumidores.

¿Cómo era vivir así, de pequeño?

No sé cuándo tomé conciencia de que mis padres eran narcos. Siempre he sabido que había eso en casa, pero de pequeño tu entorno te parece lo más normal del mundo.

¿Qué le decían sus padres?

Que no podía decirlo en la escuela ni hablar de ello con nadie. Sabía que era ilegal. Yo no lo vivía mal, entonces. No entendía la magnitud real de todo eso. El peligro que corríamos.

¿Qué veía en el día a día?

Veía a todo el mundo fumando mucho cannabis y bebiendo alcohol en casa. Entonces mi padre se ponía violento. No nos pegaban. Era violencia verbal, emocional.

¿Cómo le afectaba?

Al principio encontré una manera de llevarlo: pasar fuera de casa todo el tiempo que podía. Con siete años intentaba jugar a fútbol todo el día con amigos para no estar con mi familia. Creo que me afectó más tarde, cuando de Egipto nos mudamos al Líbano. Era el año 92, poco después de la guerra, en un ambiente bélico muy presente, con mucha gente afectada.

Explica que todos sus amigos iban armados.

Con trece años mis amigos iban con ametralladoras AK47. Sí, es que había esa normalidad de armas y de drogas. En el Líbano había drogas más fuertes, como opio o cocaína. En aquel momento me afectó moralmente, como adolescente que era, y empecé a perder interés por la escuela. El hecho de que mis padres se separasen fue salvador.

¿Salvador?

Para alejarme de mi padre y del Líbano. Si me hubiese quedado, habría acabado mal. Era como si vieses un único camino delante de ti, con pocas opciones. Tenías que seguir lo que había. Muchos de mis amigos se convirtieron en narcos.

¿Cómo consiguió salir de aquel camino?

El divorcio de mis padres me salvó. Mi madre fue a Francia, con mi hermana y conmigo, y mi padre a Alemania. Después, ya en Francia, al encontrarme en un entorno más normal y con mucho esfuerzo, continué con la escuela. Entonces encontramos un nuevo equilibrio. Mi padre no pudo salir de todo aquello, nunca consiguió dejar de consumir. Moriría en una prisión alemana.

¿Alguna imagen de aquellos años de la infancia?

He escrito una canción que se llama Diccionari. Me acordé de un día que estábamos en el coche en el Líbano con mi padre. Yo era un niño y me llevó con él a comprar un cargamento de opio. Son aquellos paquetes que vemos en las películas, paquetes marrones con cinta, y realmente tenían el aspecto y el tamaño de un diccionario. De ahí viene la letra, recordando este momento.

¿En todas sus canciones escribe de su vida?

Muchas de mis canciones nacen de mi experiencia vital. Y de entender que la vida no es toda blanca o toda negra. Por ejemplo, en el Líbano, mis padres tenían amigos que traficaban por todo el mundo y iban por casa con armas largas. Pero conmigo eran gente muy amable, y me quedó un gran afecto por ellos.

No es como en las películas, los malos muy malos y los buenos héroes.

No, es que a veces la realidad es muy compleja. En esa zona, en el Líbano, los narcotraficantes son campesinos que se transforman para sobrevivir. No tienen otra alternativa para ganarse la vida que coger lo que hay.

Está casi todo tatuado. ¿Qué significa?

En un momento sentí como una necesidad de hacer un ritual para dejar de ser un niño y convertirme en hombre, un reto de transformación. Una cosa que necesitaba como una armadura. Una cosa que me protegiese u ocultase mis emociones.

¿La música cumple esa función de armadura, también?

No. Lo veo más como un trabajo de liberación. Yo soy muy tímido, pero cuando hago conciertos, invito a la gente a hacer conmigo cosas que hago muy poco, como bailar. Dejar atrás las protecciones, las corazas y los miedos.

Compone y canta en varios idiomas, incluso en catalán.

Noticias relacionadas

Tengo letras en catalán. Hace tres años que lo hablo, mi pareja es ruso-mallorquina. No es como el occitano. En Francia hacer cosas en occitano es complicado, por la estructura de la red profesional. Existe una jerarquía cultural y esta lengua puede existir como algo del pasado. Que yo haga hip-hop y hable de mi vida no encaja. En cambio en Catalunya hay una mayor apertura con el catalán. Hay una comprensión de por qué estoy haciendo lo que hago.