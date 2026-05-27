'Reserved', la novedad de Spotify para los fans más fieles: acceso prioritario para comprar entradas para conciertos

Spotify lanza cada año su conocido 'Wrapped', un resumen personalizado para cada usuario que recopila todos los hábitos de escucha y muestra el recuento interactivo que ha tenido el oyente con sus canciones, artistas, podcasts y géneros favoritos.

Este resumen anual permite saber al consumidor cuál ha sido el cantante o grupo que ha escuchado con más frecuencia con un recuento total de minutos. La plataforma de 'streaming' también indica incluso si un usuario forma parte del porcentaje de oyentes de todo el mundo que más tiempo ha dedicado a ese músico.

Experiencia estresante

Con todo esto, cuando un artista anuncia un concierto o una gira, sus mayores fans no suelen querer perdérselo por nada del mundo. Sin embargo, conseguir entradas para un 'show' hoy en día no es tan fácil como parece, y Spotify lo sabe.

"Con demasiada frecuencia, la experiencia es estresante, impredecible y ajena a lo que realmente importa: que los verdaderos aficionados consigan entradas", explica la plataforma. Es por eso que este servicio con más de 700 millones de oyentes en todo el mundo ha ideado una solución para que los fans más fieles no se queden sin ver a su artista favorito.

Para los "fans reales"

Spotify ha presentado Reserved, una nueva experiencia que identifica a los "fans más fieles de un artista" y les reserva entradas si este ha anunciado una gira. La plataforma se basa en factores como reproducciones, comparticiones y otras actividades en la aplicación para determinar quiénes son "los verdaderos fans".

Este servicio solo está disponible para suscriptores del plan Premium (mayores de 18 años) para asegurarse de que se trata de "fans reales" y no de bots. Si Spotify detecta el fanatismo de un usuario, esta plataforma le da la oportunidad de comprar dos entradas durante un periodo exclusivo, generalmente de un día.

El servicio de 'streaming' de audio es consciente de que hay muchos más fans que asientos disponibles en un concierto, por lo que no todos recibirán la oferta. Para seleccionar a los usuarios afortunados, Spotify elige según la ubicación del consumidor y la del concierto.

¿Cómo funcionará?

Por el momento, esta funcionalidad solo está disponible en los Estados Unidos, pero la plataforma ya ha anunciado que llegará próximamente a otros mercados como España.

Cuando la nueva experiencia esté disponible, así es como funcionará:

Si el usuario cumple los requisitos para obtener entradas, recibirá un correo electrónico y una notificación en la aplicación.

La compra de las dos entradas se realizará en la plataforma de un socio de venta de entradas durante el periodo establecido por la plataforma

durante el periodo establecido por la plataforma Si no hay ninguna gira cercana a la zona donde se ubica el usuario, es posible que no reciba ninguna oferta. Si por lo contrario, el fan tiene la oportunidad de comprar entradas, podrá elegir fecha, ciudad y asientos al finalizar la compra.

Spotify ha creado Reserved para "recompensar a los fans que más apoyan a los artistas, y porque cuando artistas y fans ganan, Spotify también". La plataforma trabaja con más de 40 socios de venta de entradas y, hasta la fecha, este trabajo ha generado más de un millón de euros en ventas de entradas para los artistas.

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