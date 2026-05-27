Del 2 al 9 de julio
Paquito D'Rivera, Joshua Redman y Nils Landgren encabezan el 42º Festival de Jazz de Andorra
"No es un tema económico, no queremos hacer dinero con el festival. La cultura es una inversión, no un gasto. Nos interesa que todo el mundo tenga acceso y derecho a la cultura para hacer un mundo mejor". Lo dice Quim Dolsa, cónsul menor de Escaldes-Engordany, donde este verano se celebrará la 42º Festival Internacional Jazz Andorra (del 2 al 9 de julio), certamen recuperado ahora hace cinco años. Y Valentí Closa, conseller de Cultura y Promoción económica y -según Dolsa- "alma del festival", comparte que esto se hace con "precios tremendamente populares por los que puedes ver artistas que después te encuentras en otros grandes festivales".
Todo eso se ha comentado en la presentación en Barcelona de esta nueva edición de la cita veraniega, por la que pasarán nombres ilustres del género como el trombonista Nils Landgren junto a la banda Funk Unit (sí, concierto en clave funky para abrir el 2 de julio), Joshua Redman Quartet, en un recital en el que lucirá uno de los saxofonistas más influyentes del jazz contemporáneo (día 3) o el ganador de 18 premios Grammy Paquito De Rivera con Anat Cohen (4), así como Sixun y Lizz Wright (ambos espectáculos el 5). Estos conciertos serán en la sala del Prat del Roure y de pago, mientras que habrá también actuaciones gratuitas, como las que se llevarán a cabo en la plaza Coprínceps, y otras actividades repartidas en diferentes espacios de la parroquia. Las entradas para los conciertos ya están a la venta (25 euros), así como los abonos (65 euros) con los que puedes ver los cinco principales 'shows'.
Como novedad, el festival proyectará películas vinculadas al género. Es el caso del documental sobre el mencionado Paquito De Rivera, 'The Sax Life', que se estrenará el mismo día de la proyección (5 de julio en los cines Illa Carlemany) en la plataforma de Amazon.
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