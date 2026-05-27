Un ayuntamiento de Madrid plagia con IA el cartel de Paco Roca para la Fira del Llibre

El ilustrador valenciano Paco Roca ha denunciado en sus redes sociales la similitud entre el cartel que realizó para la Fira del Llibre de València de 2025 y la imagen utilizada por el Ayuntamiento de San Martín de la Vega, en Madrid, para anunciar su propia Feria del Libro, celebrada el pasado sábado.

Tras la denuncia, el consistorio madrileño ha anunciado la retirada de su cartel y ha pedido disculpas a Roca, "ya que desconocíamos que la IA se había basado en dicha obra para para generar el cartel".

“¿Qué es IA? IA eres tú... pero sin cobrar”, ha escrito el autor valenciano en un mensaje en el que ironiza sobre la evidente copia “artificial” de su trabajo. Las semejanzas entre ambas ilustraciones resultan especialmente visibles en la composición general, en la disposición de los personajes y en el recurso visual que articula la escena.

Cartel de Paco Roca para la Fira del Llibre. / L-EMV

En el cartel original, creado por Paco Roca para la 60 edición de la Fira del Llibre de València, las puertas de acceso a los Jardines de Viveros se transformaban en las páginas abiertas de un libro. A través de ellas, los visitantes se adentraban simbólicamente en el recinto para descubrir nuevas lecturas e historias. Ese mismo motivo aparece reproducido de forma muy similar en el cartel empleado por el consistorio madrileño.

La única diferencia evidente entre ambas imágenes está en el fondo. Mientras que en la obra de Roca la escena se sitúa en el paseo central de los Jardines de Viveros, sede habitual de la Fira del Llibre de València, en la versión de San Martín de la Vega el paisaje parece adaptarse al espacio donde se celebró el certamen madrileño. También varían algunos colores y detalles, aunque la estructura visual y buena parte de los personajes mantienen un parecido evidente con el cartel valenciano, pero con una carencia total de dinamismo y, por supuesto, de originalidad.

Roca ha aprovechado el caso para cargar contra el uso de herramientas de inteligencia artificial alimentadas con trabajos de creadores sin su consentimiento. “Esto demuestra de forma muy evidente cómo trabaja la IA, que se encarga de coger el trabajo de muchísimas personas para el beneficio de las empresas que la producen y de quien la usa de esa forma”, ha señalado el ilustrador.

El autor de "Arrugas", "El invierno del dibujante" o la recién publicada "El viaje" ha subrayado que este caso resulta especialmente claro por el grado de parecido entre ambas imágenes. “Aquí es muy evidente porque no da opción a interpretar el error, pero en miles de otros casos esa evidencia queda diluida y, evidentemente, se está utilizando el trabajo de los creadores”, ha lamentado.

cartel san martín de la vega / L-EMV

Un "plagio escandaloso"

Por su parte, y ante un "plagio tan escandaloso" como el que ha sufrido el cartel oficial de su 60 edición, la Fira del Llibre ha querido recordar "la necesidad de preservar los derechos de los creadores y de sus obras, que consideramos un bien esencial de la sociedad".

En un mensaje en la redes sociales, la feria organizada por el Gremi de Llibrers ha exigido "responsabilidad en el uso de tecnologías como la IA generativa" que, en la práctica, "pueden representar una expropiación forzosa de estos derechos, que perjudica tanto a los autores y autoras como al patrimonio cultural en su conjunto".

Una pieza "muy especial"

En declaracionesa a Europa Press, Roca ha aseverado que "hay que reivindicar que cualquier ilustración y cualquier diseño hecho con cariño y por inteligencia humana tiene más interés y más valor que cualquier imagen generada por IA".

También se han hecho eco del asunto en las cuentas de la Fira del Llibre de València. El presidente del Gremi de Llibrers, que organiza este encuentro cultural, Juan Pedro Font de Mora, ha mostrado la intención de la entidad de comunicarlo a Cegal --la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros-- para que pueda proporcionar "un marco legal", aunque ha subrayado que el perjudicado y principal afectado es el autor.

El portavoz de los libreros valencianos ha comentado, en declaraciones a Europa Press, que se trata de una pieza muy especial para el gremio, que adquirió la prueba original del cartel que firma Paco Roca al conmemorase el 60 aniversario de la feria.

"La gente tiene que darse cuenta de que hay que proteger los derechos de autor y nosotros haremos todo lo que se pueda por ello", ha remarcado el presidente del Gremi, que ha insistido en que "no se puede cometer este tipo de abuso con los creadores".