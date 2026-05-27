De la ópera al carnaval barroco: Nadine Sierra y La Poème Harmonique, protagonistas del Festival de Torroella

‘L’amor no deixa rastre’ es el nombre que toma la 46ª edición del Festival de Torroella. “Es la manera de entender cómo una experiencia artística nos modifica. Aquello que sigue dentro nuestro después de que la última nota haya desaparecido”, matiza Montse Faura, directora del festival De esta manera, los eventos que se enmarcan en el ciclo no se entienden de manera secuencial, sino como una “constelación de experiencias” de diferentes ramas artísticas y un constante diálogo entre memoria y presente.

El festival se celebrará entre el 31 de julio y el 21 de agosto y la programación combina las propuestas nuevas con los homenajes a los grandes compositores de música clásica. De esta manera, la Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) será la encargada de inaugurar la temporada con un monográfico dedicado a un Beethoven “atravesado por el conflicto”, según detalla Faura. En esta línea, la Orquestra Simfònica del Vallés dedicará el concierto a Pau Casals, conmemorando los 150 años del nacimiento del compositor.

También pisará los escenarios de Torroella artistas como la soprano estadounidense Nadine Sierra, nominada a un premio Grammy a Mejor Grabación de Ópera. Además, el pianista Daniïl Trífonov, a quien hacía 12 años que esperaban, se sentará al piano con la Mahler Chamber Orchestra, que interpretará piezas de Brahms y Dvořák. Por su lado, la artista Elisabeth Leonskaja repetirá en el festival después de 31 años, pero esta vez acompañada de la English Chamber Orchestra.

La edición también cuenta con algunas propuestas que se salen de la norma y otras hechas a encargo, como es el caso del debut del Quartet Diotima, de Joan Magrané, una oda a la amistad y la comunicación cargada de referencias a Schumann o Schubert. Entre las nuevas producciones, el festival cuenta también con otras propuestas como ‘¡A la fiesta!’ del grupo Cantoría, que se realizará por primera vez en Cataluña y da el pistoletazo de salida a la gira de la banda por su décimo aniversario. Además, el festival celebrará su propio carnaval barroco a cargo de La Poème Harmonique: los profesionales del circo, como acróbatas, mimos o malabaristas se unirán a la música para dar paso a un espectáculo folclórico.

Entre las 17 propuestas de la edición de este año se encuentran también otros artistas y colectivos, como el debut de The Rest Project con su proyecto lírico; la Venice Baroque Orchestra Chourchane Siranossian, que representará temas que llevarán al público a la Venecia del siglo XVIII; el israelí Avi Avital, que transporta los temas de Bach a la mandolina; o un homenaje a los 100 años de la organista Montserrat Torrent, junto a Cristina García Benegas.

La fusión de cine y música

Este año se celebra además la tercera edición del festival IN-EDIT Empordà. Este año, la selección de películas ha aumentado a doce, de las cuales cuatro son filmes retrospectivos, es decir, de algunos años atrás. El director escogido para esta modalidad ha sido Frank Scheffer, que participará en dos coloquios tras los visionados de los filmes ‘Inner Landscape’ y ‘Half Moon’.

Además, el ciclo incluye ocho largometrajes que entran en el concurso. Los visionados se inaugurarán con el documental ‘Monk in Pieces’, que retrata a la compositora y artista multidisciplinaria Meredith Monk. Antes de la sesión de cine, Maria Arnal llevará a cabo una acción sónica inspirada en la artista.

También se incluyen filmes como ‘Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall’, que retrata la vida del saxofonista de latin jazz; o la opera prima de María Valverde ‘El canto de las manos’, que explora la música y la inclusión partiendo de la conversión de las piezas de Beethoven a lengua de signos. Finalmente, el ciclo se cerrará con el preestreno mundial de ‘Yuja’, de Lorna Tucker, que precederá la gala de premios y la clausura del formato.

Un festival sin ánimo de lucro

El Festival de Torroella se organiza a través de una fundación sin ánimo de lucro, por lo que aseguran que las entradas son “lo más asequibles posible”. De esta manera, para el ciclo musical, los billetes más caros son de 60 euros y los más baratos empiezan en los 28 euros. Además, se adhieren a la iniciativa ‘butaca joven’, que permite que los menores de 30 años compren cualquier asiento que quede libre durante la media hora antes del concierto a un precio fijo de cinco euros. Las entradas salen a la venta el 28 de mayo, aunque durante los dos primeros días solo estarán disponibles para socios. La venta al público general se inicia el día 30.